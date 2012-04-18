Качество московской воды теперь можно проверить онлайн На сайте Мосводоканала появилась интерактивная карта качества воды в Москве, которая показывает степень жесткости воды и содержание в ней вредных веществ.
Мосводоканал запустил на своем сайте новый сервис — онлайн-проверку качества воды. Фактически это интерактивная карта Москвы. В специальной графе нужно указать адрес — под картой появится таблица, где описаны состав воды, цвет, pH, мутность, содержание вредных веществ, наличие железа и микробов. В следующем столбце прописаны требования СанПиН к качеству воды. Кроме того, указан источник воды и станция водоподготовки.
Как рассказал порталу «Молнет» гендиректор Мосводоканала Станислав Храменков, подобная информация поможет москвичам в быту. К примеру, домохозяйки будут знать, какие средства надо добавлять в стиральную машину при стирке. Храменков подчеркнул, что данные будут обновлять еженедельно, при том что в Париже, где существует подобная система, информация обновляется раз в месяц, а в Лондоне — раз в год.
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Кстати, в августе прошлого года главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что вода в московских кранах — одна из лучших не только в стране, но и в Европе. Правда, тут же уточнил, что Мосводоканал всё еще вынужден пользоваться хлором, чтобы избежать инфекций, поскольку «огромный, 12-миллионный город обслуживают сети еще позапрошлого века».
Комментарии
а блин заработал)хД странный глюк
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