Сейчас, когда недорогие марки продолжают уходить из России, а оставшиеся магазины повышают цены на новые коллекции, самое время сократить затраты и пересмотреть гардероб. Нередко, чтобы продлить жизнь кашемировому пальто или шёлковому топу, достаточно просто правильно хранить и стирать любимую вещь.

The Village запускает новую рубрику, в которой каждую неделю мы будем расспрашивать экспертов, как ухаживать за тем или иным предметом гардероба. В первому выпуске — семь советов, как стирать и сушить шерстяные вещи, от product-менеджера Oh, my Надежды Кольцовой.

Стирать шерсть следует при температуре не выше 30 градусов, иначе вещь может сесть. Стирать шерстяные вещи нужно с изнанки. Так любимый свитер сохранит форму, а на кардигане не появятся катышки. Сушить вещи нужно следующим образом: сворачиваем вещь в трубочку, раскладываем на горизонтальной поверхности полотенце (лучше светлое), затем кладём трубочку из свитера на полотенце и расправляем, придавая нужную форму. Все пятна на шерсти нужно удалять перед стиркой. Медицинский спирт или спиртовые салфетки помогут в удалении большинства видов пятен. Следы от жира легко убираются средством для мытья посуды, а если это обычная грязь — щёткой для одежды. Если во время стирки шерстяная вещь села, слегка намочите одежду, затем прогладьте её через марлю. Во время глажки растягивайте ткань, придавая былую форму. Гладить лучше тоже с изнанки. Все шерстяные вещи стираются без замачивания. Желательно, чтобы процесс проходил как можно быстрее — от начала стирки до её конца не должно пройти больше 45 минут. Если светлая шерстяная вещь пожелтела, поможет раствор, который можно изготовить собственноручно. На один литр холодной воды — одна чайная ложка перекиси водорода. В этом растворе вещь должна полежать несколько часов, затем её можно стирать как обычно.

Фотография обложки: Shutterstock