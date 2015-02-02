Стирать шерсть следует при температуре не выше 30 градусов, иначе вещь может сесть.

Стирать шерстяные вещи нужно с изнанки. Так любимый свитер сохранит форму, а на кардигане не появятся катышки.

Сушить вещи нужно следующим образом: сворачиваем вещь в трубочку, раскладываем на горизонтальной поверхности полотенце (лучше светлое), затем кладём трубочку из свитера на полотенце и расправляем, придавая нужную форму.

Все пятна на шерсти нужно удалять перед стиркой. Медицинский спирт или спиртовые салфетки помогут в удалении большинства видов пятен. Следы от жира легко убираются средством для мытья посуды, а если это обычная грязь — щёткой для одежды.

Если во время стирки шерстяная вещь села, слегка намочите одежду, затем прогладьте её через марлю. Во время глажки растягивайте ткань, придавая былую форму. Гладить лучше тоже с изнанки.

Все шерстяные вещи стираются без замачивания. Желательно, чтобы процесс проходил как можно быстрее — от начала стирки до её конца не должно пройти больше 45 минут.

Если светлая шерстяная вещь пожелтела, поможет раствор, который можно изготовить собственноручно. На один литр холодной воды — одна чайная ложка перекиси водорода. В этом растворе вещь должна полежать несколько часов, затем её можно стирать как обычно.