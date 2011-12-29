На прошлой неделе магазину JNBY в Большом Козихинском предъявили обвинение в том, что компания неправильно оформила новогодние витрины. Представитель административно-технической инспекции Москвы Илья Кудрявцев заявил руководству компании, что витрины не соответствуют разработанной чиновниками концепции, а это грозит штрафом от 10 до 50 тысяч рублей. При этом никаких уведомлений о концепции магазин не получал. В JNBY витрины украсили новогодними подарками, снегирями, гирляндами и лентами по проекту студентов Британской школы дизайна.

Выяснилось, что в октябре несколько департаментов придумали концепцию украшения витрин на Новый год. Но, как показала ситуация с JNBY, информация дошла не до всех магазинов. Перед Новым Годом, тем не менее, нарушитилей решили наказать. Инспектор Кудрявцев пояснил работникам магазина, что если он не выполнит план и не оштрафует достаточное количество компаний, то его лишат новогодней премии. Сегодня администрация JNBY посетила главное отделение административно-технической инспекции в Таганском суде, где им указали, что главный недостаток оформления — отсутствие огоньков в витрине. В остальном магазин должен придерживаться образцов оформления обычных новогодних витрин, фотографии которых инспекция высылает префектурам. JNBY штрафовать не стали и вынесли предупреждение.

Денис Ерхов, директор по развитию JNBY в Росии: «Такую систему невозможно сломать за один раз, в инспекции сидят такие настоящие чиновники, которым ничего не докажешь. Они смотрели на наши витрины и говорили: „Ну что это такое? Сапоги какие-то болотные, какой кошмар. А это что у вас на манекене: декорация или одежда? Лосины? Что это за слово такое странное?“ Другое дело, что к нам в магазин приходил этот молодой инспектор, с виду абсолютно нормальный, но тут он заявлял, что наши витрины не выглядят новогодними и что лучше бы повесили дешевые огонечки. И ради премии в три тысячи рублей готов нас засудить. Таких людей, я считаю, надо наказывать. В инспекции сегодня нам вообще сказали, что у нас нарушение федерального закона 8.6 о незаконном снятии почвы, это вообще какой-то бред. Они сами запутались, а мы дико перенервничали. В результате они так и не показали нам документ, в котором прописана концепция оформления, просто сказали, что у нас обязательно на витрине что-то должно светиться: огонечки какие-то или гирлянда. Вот и выписали нам предупреждение, что у нас не было светового элемента в оформлении. Если продолжать это дело, чтобы наказать их, то придется разбираться в Арбитражном суде, а у нас сейчас нет на это времени».

ГОРОДСКИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН

The-Village смог найти концепцию праздничного оформления в соответствии с которой все магазины на центральных улицах Москвы обязаны украшать свои витрины. Концепцию продумывают столичные департаменты торговли и рекламы. В этом году власти решили привлечь к разработке дизайна молодых специалистов и устроили конкурс. Победили два варианта: кубические картинки «Вперед в Новый год!» и плакаты со снеговиками и надписью «С Новым!».

Мэрия предлагает владельцам магазинов несколько вариантов плакатов и обязует их вешать постеры на витрины магазинов на центральных улицах. Образцы концепции представлены на сайте столичного департамента торговли и услуг. Приобрести плакаты можно в префектуре.

Магазины, которые находятся не на центральных улицах, не обязаны вешать эти плакаты, однако всё равно должны украшать витрины. Как правило, чиновникам хватает елки, надписи «С Новым годом!», праздничной гирлянды или официального поздравительного плаката в соответствии с концепцией. Некоторые префектуры добровольно напоминают администрациям магазинов о том, что оформить всё нужно до 15 ноября, хотя и не обязаны этим заниматься. Предполагается, что владельцы сами должны помнить о дате. При нарушении правил, в худшем случае владельцев магазина ждет штраф от 10 до 50 тысяч рублей.

Фото: publicpost