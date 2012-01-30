Цена вопроса: Скидки в московских магазинах Корреспондент The Village прошелся по 19 московским магазинам в самый разгар распродаж и узнал, сколько стоит куртка Rick Owens, джинсы Cheap Monday и платье Mary Katrantzou со скидкой.
Зимние распродажи в московских магазинах начинаются сразу после новогодних праздников и заканчиваются в середине февраля, когда нераспроданные вещи постепенно переходят в корнеры старых коллекций. Несмотря на негласные правила, владельцы магазинов сами решают, какие скидки установить. Так, в «Кузнецком Мосту 20» скидка 30 % и 40 % действует только на определенные марки, а в Podium Concept Store сейчас почти на все осенне-зимние коллекции цены сбросили до 50 %, правда, на ценнике это никак не отображено. Корреспондент The Village прошелся по московским магазинам и узнал, какие вещи сейчас можно купить со скидкой.
H&M
торговые центры «Атриум», «Метрополис»,
«Золотой Вавилон Ростокино»
Рубашка H&M
250 р. вместо 699 р. (скидка 70 %)
Босоножки H&M
700 р. вместо 1 999 р. (скидка 70 %)
ZARA
Тверская, 4
+7 (495) 692-07-22
Пиджак Zara
2 999 р. вместо 4 599 р. (скидка 30 %)
Платье Zara
1 699 р. вместо 2 999 р. (скидка 30 %)
Блузка из полиэстра Zara
999 р. вместо 1 899 р. (скидка 50 %)
Юбка из полиэстра Zara
1 299 р. вместо 2 999 р. (скидка 30 %)
TOPSHOP
торговые центры «Атриум», «МЕГА»,
«Европейский», «Метрополис»,
«Охотный ряд», «Цветной»
Кейп Topshop
1 499 р. вместо 4 999 р. (скидка 70 %)
Шорты из вискозы Topshop
599 р. вместо 1 999 р. (скидка 70 %)
Свитер из акрила Topman
1 299 р. вместо 2 599 р. (скидка 50 %)
CARA & CO
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6, подъезд № 22
+7 (495) 223-41-11
Свитер Kaale Suktae
8 150 р. вместо 16 300 р. (скидка 50 %)
УНИВЕРМАГ «ЦВЕТНОЙ»
Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73
Кашемировый свитер A.P.C.
4 688 р. вместо 14 650 р. (cкидка 70 %)
Шерстяной свитер A.P.C.
3 088 р. вместо 9 650 р. (скидка 70 %)
Кожаный ремень Acne
2 956 р. вместо 9 850 р. (скидка 70 %)
Пальто Acne
8 986 р. вместо 26 958 р. (скидка 70 %)
KIX BOX
торговые центры «Европейский»,
«Метрополис», «Цветной»
Футболка Stussy
800 р. вместо 1 600 р. (скидка 50 %)
Кепка The Quiet Life
1 120 р. вместо 1 600 р. (cкидка 30 %)
Пуховик Penfield
6 230 р. вместо 8 900 р. (скидка 30 %)
СHEAP MONDAY
универмаг «Цветной», Цветной бульвар, 15, стр. 1
+ 7 (495) 737-77-73
Джинсы Cheap Monday
1 470 р. вместо 2 060 р. (скидка 30 %)
TRENDSBRANDS.RU
Шерстяной свитер Sixteen
2 900 р. (цена с учетом скидки)
Юбка Opening Ceremony
6 930р. вместо 9 900 р. (скидка 30 %)
Шерстяной свитер Opening Ceremony
9 310 р. вместо 13 300 р. (скидка 30 %),
UNIQLO
торговые центры «Атриум»
и «МЕГА Белая Дача»
Дафлкот Uniqlo
1 999 р. (цена с учетом скидки)
Свитер Uniqlo
599 р. (цена с учетом скидки)
Рубашка Uniqlo
399 р. (цена с учетом скидки)
MASSIMO DUTTI
торговые центры Vegas, «Атриум», «ЕвроПарк»,
«Европейский», «Золотой Вавилон Ростокино», «Мега Дыбенко»,
«Мега Химки», «Метрополис»
Пальто Massimo Dutti
3 999 р. (скидка 50 %)
TWINS SHOP
Ул. Солянка, 11/6, стр. 1
+7 (495) 221-75-57
Кожаные ботинки Emma Go
4 100 р. вместо 8 200 р. (скидка 50 %)
Пальто Shifumi из органического хлопка
7 400 р. вместо 14 800 р. (cкидка 50 %)
Рубашка Uniform for the Dedicated
3 050 р. вместо 6 100 р. (cкидка 50 %)
Рубашка Hope
3 050 р. вместо 6 100 р. (скидка 50 %)
FASHION STORE AIR
Театральный проезд, 3 стр. 4
+ 7 (495) 621-78-91
Шелковая рубашка Akira Naka
10 500 р. вместо 20 500 р. (скидка 50 %)
Леггинсы Inshade
5 700 р. вместо 11 400 р. (скидка 50 %)
Шерстяной пиджак Kokon to Zai KTZ
9 500 р. вместо 19 000 р. (скидка 50 %)
Cвитер Kokon to Zai KTZ
6 300 р. вместо 12 600 р. (скидка 50 %)
Толстовка C.S.T.M. by Rikki Kasso
7 500 р. вместо 15 000 р. (скидка 50 %)
ЦУМ
ул. Петровка, 2
+7 (495) 933-73-00
Толстовка Givenchy
7 650 р. вместо 15 300 р. (скидка 50 %)
Шелковое платье McQ Alexander McQueen
12 380 р. вместо 24 750 р. (скидка 50 %)
Шерстяной свитер Isabel Marant
10 480 р. вместо 20 950 р. (скидка 50 %)
Шерстяное пальто с капюшоном Bark
12 530 р. вместо 25 050 р. (скидка 50 %)
PODIUM CONCEPT STORE
Кузнецкий мост, 14
+7 (495) 926-15-35
Кожаная куртка Rick Owens
33 950 р. вместо 67 900 р. (скидка 50 %)
Свитер Paul & Joe
8 950 р. вместо 17 900 р. (скидка 50 %)
Платье Sacai
11 450 р. вместо 22 900 р. (скидка 50 %)
«КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 20»
Кузнецкий Мост, 20
+7 (495) 623-78-88
Бомбер Raf Simons
19 400 р. вместо 31 700 р. (cкидка 40 %)
Футболка Adam Kimmel
6 720 р. вместо 9 600 р. (скидка 30 %)
REHAB-SHOP.RU
Платье Emilio de la Morena
8 000 р. вместо 20 800 р. (скидка 60 %)
Платье Mary Katrantzou
9 000 р. вместо 30 000 р. (скидка 70 %)
Шифоновое платье Girl by Band of Outsiders
7 300 р. вместо 14 400 р. (скидка 50 %)
Кардиган SEA
7 500 р. вместо 16 000 р. (скидка 50 %)
LE FORM
ул. Поварская, 35/28; Тел. +7 (495) 691-82-20
Дмитровский пер., 7; Тел. + 7 (495) 660-02-80
Брюки Dries Van Noten
10 554 р. вместо 26 384 р. (скидка 60 %)
Футболка Comme des Garcons
863 р. вместо 2 158 р. (скидка 60 %)
Футболка Junya Watanabe
3 396 р. вместо 8 490 р. (скидка 60 %)
«ТРАФФИК»
Чистопрудный б-р, 21/2,
Тел. +7 (495) 621-48-59
Блузка Hope
5 600 р. вместо 11 200 р. (cкидка 50 %)
Ремень Forte_Forte
4 250 р. вместо 8 500 р. (cкидка 50 %)
Футболка Uniform for the Dedicated
1 850 р. вместо 3 700 р. (скидка 50 %)
UK STYLE
Никитский бульвар, 17
+7 (495) 690-21-39
Дафлкот Gloverall
11 880 р. вместо 19 800 р. (скидка 40 %)
Шарф Antoni & Alison
3 400 р. вместо 6 800 р. (скидка 50 %)
Платье Mayla
8 880 р. вместо 14 800 р. (скидка 40 %)
Шерстяной кейп A.P.C.
7 680 р. вместо 13 800 р. (cкидка 40 %)
MOOD SWINGS APARTMENT STORE
Никитский б-р, 17
Туфли Cosmic Wonder
4 694 р. вместо 23 470 р. (cкидка 80 %)
Рубашка American Retro
4 440 р. вместо 7 400 р. (скидка 40 %)
Платье Bernhard Willhelm
10 000 р. вместо 25 000 р. (скидка 60 %)
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