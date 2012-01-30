Зимние распродажи в московских магазинах начинаются сразу после новогодних праздников и заканчиваются в середине февраля, когда нераспроданные вещи постепенно переходят в корнеры старых коллекций. Несмотря на негласные правила, владельцы магазинов сами решают, какие скидки установить. Так, в «Кузнецком Мосту 20» скидка 30 % и 40 % действует только на определенные марки, а в Podium Concept Store сейчас почти на все осенне-зимние коллекции цены сбросили до 50 %, правда, на ценнике это никак не отображено. Корреспондент The Village прошелся по московским магазинам и узнал, какие вещи сейчас можно купить со скидкой.

H&M

торговые центры «Атриум», «Метрополис»,﻿

«Золотой Вавилон Ростокино»﻿

Рубашка H&M

250 р. вместо 699 р. (скидка 70 %)

Босоножки H&M

700 р. вместо 1 999 р. (скидка 70 %)

ZARA

Тверская, 4

+7 (495) 692-07-22

Пиджак Zara

2 999 р. вместо 4 599 р. (скидка 30 %)

Платье Zara

1 699 р. вместо 2 999 р. (скидка 30 %)

Блузка из полиэстра Zara

999 р. вместо 1 899 р. (скидка 50 %)

Юбка из полиэстра Zara

1 299 р. вместо 2 999 р. (скидка 30 %)

TOPSHOP

торговые центры «Атриум», «МЕГА»,

«Европейский», «Метрополис»,

«Охотный ряд», «Цветной»

Кейп Topshop

1 499 р. вместо 4 999 р. (скидка 70 %)

Шорты из вискозы Topshop

599 р. вместо 1 999 р. (скидка 70 %)

Свитер из акрила Topman

1 299 р. вместо 2 599 р. (скидка 50 %)

CARA & CO

4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6, подъезд № 22

+7 (495) 223-41-11

Свитер Kaale Suktae

8 150 р. вместо 16 300 р. (скидка 50 %)

УНИВЕРМАГ «ЦВЕТНОЙ»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73

Кашемировый свитер A.P.C.

4 688 р. вместо 14 650 р. (cкидка 70 %)





Шерстяной свитер A.P.C.

3 088 р. вместо 9 650 р. (скидка 70 %)





Кожаный ремень Acne

2 956 р. вместо 9 850 р. (скидка 70 %)

Пальто Acne

8 986 р. вместо 26 958 р. (скидка 70 %)

торговые центры «Европейский»,

«Метрополис», «Цветной»﻿

Футболка Stussy

800 р. вместо 1 600 р. (скидка 50 %)





Кепка The Quiet Life

1 120 р. вместо 1 600 р. (cкидка 30 %)

Пуховик Penfield

6 230 р. вместо 8 900 р. (скидка 30 %)





СHEAP MONDAY

универмаг «Цветной», Цветной бульвар, 15, стр. 1

+ 7 (495) 737-77-73

Джинсы Cheap Monday

1 470 р. вместо 2 060 р. (скидка 30 %)

Шерстяной свитер Sixteen

2 900 р. (цена с учетом скидки)

Юбка Opening Ceremony

6 930р. вместо 9 900 р. (скидка 30 %)

Шерстяной свитер Opening Ceremony

9 310 р. вместо 13 300 р. (скидка 30 %),

UNIQLO

торговые центры «Атриум»

и «МЕГА Белая Дача»

Дафлкот Uniqlo

1 999 р. (цена с учетом скидки)

Свитер Uniqlo

599 р. (цена с учетом скидки)

Рубашка Uniqlo

399 р. (цена с учетом скидки)

MASSIMO DUTTI

торговые центры Vegas, « Атриум » , « ЕвроПарк » ,

« Европейский » , « Золотой Вавилон Ростокино » , « Мега Дыбенко » ,

« Мега Химки», « Метрополис»

Пальто Massimo Dutti

3 999 р. (скидка 50 %)

TWINS SHOP

Ул. Солянка, 11/6, стр. 1

+7 (495) 221-75-57

Кожаные ботинки Emma Go

4 100 р. вместо 8 200 р. (скидка 50 %)

Пальто Shifumi из органического хлопка

7 400 р. вместо 14 800 р. (cкидка 50 %)

Рубашка Uniform for the Dedicated

3 050 р. вместо 6 100 р. (cкидка 50 %)

Рубашка Hope

3 050 р. вместо 6 100 р. (скидка 50 %)

Театральный проезд, 3 стр. 4

+ 7 (495) 621-78-91

Шелковая рубашка Akira Naka

10 500 р. вместо 20 500 р. (скидка 50 %)





Леггинсы Inshade

5 700 р. вместо 11 400 р. (скидка 50 %)

Шерстяной пиджак Kokon to Zai KTZ

9 500 р. вместо 19 000 р. (скидка 50 %)

Cвитер Kokon to Zai KTZ

6 300 р. вместо 12 600 р. (скидка 50 %)





Толстовка C.S.T.M. by Rikki Kasso

7 500 р. вместо 15 000 р. (скидка 50 %)





ул. Петровка, 2

+7 (495) 933-73-00

Толстовка Givenchy

7 650 р. вместо 15 300 р. (скидка 50 %)

Шелковое платье McQ Alexander McQueen

12 380 р. вместо 24 750 р. (скидка 50 %)





Шерстяной свитер Isabel Marant

10 480 р. вместо 20 950 р. (скидка 50 %)





Шерстяное пальто с капюшоном Bark

12 530 р. вместо 25 050 р. (скидка 50 %)





PODIUM CONCEPT STORE

Кузнецкий мост, 14

+7 (495) 926-15-35

Кожаная куртка Rick Owens

33 950 р. вместо 67 900 р. (скидка 50 %)

Свитер Paul & Joe

8 950 р. вместо 17 900 р. (скидка 50 %)





Платье Sacai

11 450 р. вместо 22 900 р. (скидка 50 %)

«КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 20»

Кузнецкий Мост, 20

+7 (495) 623-78-88

Бомбер Raf Simons

19 400 р. вместо 31 700 р. (cкидка 40 %)

Футболка Adam Kimmel

6 720 р. вместо 9 600 р. (скидка 30 %)

Платье Emilio de la Morena

8 000 р. вместо 20 800 р. (скидка 60 %)





Платье Mary Katrantzou

9 000 р. вместо 30 000 р. (скидка 70 %)





Шифоновое платье Girl by Band of Outsiders

7 300 р. вместо 14 400 р. (скидка 50 %)





Кардиган SEA

7 500 р. вместо 16 000 р. (скидка 50 %)





ул. Поварская, 35/28; Тел. +7 (495) 691-82-20

Дмитровский пер., 7; Тел. + 7 (495) 660-02-80

Брюки Dries Van Noten

10 554 р. вместо 26 384 р. (скидка 60 %)

Футболка Comme des Garcons

863 р. вместо 2 158 р. (скидка 60 %)

Футболка Junya Watanabe

3 396 р. вместо 8 490 р. (скидка 60 %)





Чистопрудный б-р, 21/2,

Тел. +7 (495) 621-48-59

Блузка Hope

5 600 р. вместо 11 200 р. (cкидка 50 %)

Ремень Forte_Forte

4 250 р. вместо 8 500 р. (cкидка 50 %)

Футболка Uniform for the Dedicated

1 850 р. вместо 3 700 р. (скидка 50 %)

Никитский бульвар, 17

+7 (495) 690-21-39

Дафлкот Gloverall

11 880 р. вместо 19 800 р. (скидка 40 %)

Шарф Antoni & Alison

3 400 р. вместо 6 800 р. (скидка 50 %)

Платье Mayla

8 880 р. вместо 14 800 р. (скидка 40 %)

Шерстяной кейп A.P.C.

7 680 р. вместо 13 800 р. (cкидка 40 %)

Никитский б-р, 17

Туфли Cosmic Wonder

4 694 р. вместо 23 470 р. (cкидка 80 %)

Рубашка American Retro

4 440 р. вместо 7 400 р. (скидка 40 %)

Платье Bernhard Willhelm

10 000 р. вместо 25 000 р. (скидка 60 %)