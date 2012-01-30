Зимние распродажи в московских магазинах начинаются сразу после новогодних праздников и заканчиваются в середине февраля, когда нераспроданные вещи постепенно переходят в корнеры старых коллекций. Несмотря на негласные правила, владельцы магазинов сами решают, какие скидки установить. Так, в «Кузнецком Мосту 20» скидка 30 % и 40 % действует только на определенные марки, а в Podium Concept Store сейчас почти на все осенне-зимние коллекции цены сбросили до 50 %, правда, на ценнике это никак не отображено. Корреспондент The Village прошелся по московским магазинам и узнал, какие вещи сейчас можно купить со скидкой.

 

 

H&M 

торговые центры «Атриум», «Метрополис»,﻿
«Золотой Вавилон Ростокино»﻿

 

Рубашка H&M
 250 р. вместо 699 р. (скидка 70 %)

 

 

Босоножки H&M
700 р. вместо 1 999 р. (скидка 70 %)

 

 

 

ZARA

Тверская, 4
+7 (495) 692-07-22

 

Пиджак Zara
2 999 р. вместо 4 599 р. (скидка 30 %)

 

 

Платье Zara
1 699 р. вместо 2 999 р. (скидка 30 %)

 

 

Блузка из полиэстра Zara

 999 р. вместо 1 899 р. (скидка 50 %)

 

 

Юбка из полиэстра Zara
1 299 р. вместо 2 999 р. (скидка 30 %)

 

 

 

TOPSHOP

торговые центры «Атриум», «МЕГА»,
«Европейский», «Метрополис»,
«Охотный ряд», «Цветной»

 

Кейп Topshop
1 499 р. вместо 4 999 р. (скидка 70 %)

 

 

Шорты из вискозы Topshop
599 р. вместо 1 999 р. (скидка 70 %)

 

 

Свитер из акрила Topman
1 299 р. вместо 2 599 р. (скидка 50 %)

 

 

 

CARA & CO

4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6, подъезд № 22
+7 (495) 223-41-11

 

Свитер Kaale Suktae
8 150 р. вместо 16 300 р. (скидка 50 %)

 

 

 

УНИВЕРМАГ «ЦВЕТНОЙ» 

Цветной бульвар, 15, стр. 1
+7 (495) 737-77-73 

 

Кашемировый свитер A.P.C.
4 688 р. вместо 14 650 р. (cкидка 70 %)

 

 

Шерстяной свитер A.P.C.
3 088 р. вместо 9 650 р. (скидка 70 %)

 

 

Кожаный ремень Acne
2 956 р. вместо 9 850 р. (скидка 70 %)

 

 

Пальто Acne
8 986 р. вместо 26 958 р. (скидка 70 %)

 

 

 

KIX BOX

торговые центры «Европейский»,
«Метрополис», «Цветной»﻿

 

Футболка Stussy
800 р. вместо 1 600 р. (скидка 50 %)

 

 

Кепка The Quiet Life
1 120 р. вместо 1 600 р. (cкидка 30 %)

 

 

Пуховик Penfield
6 230 р. вместо 8 900 р. (скидка 30 %)

 

 

 

СHEAP MONDAY

универмаг «Цветной», Цветной бульвар, 15, стр. 1 
+ 7 (495) 737-77-73 

 

Джинсы Cheap Monday
1 470 р. вместо 2 060 р. (скидка 30 %)

 

 

 

TRENDSBRANDS.RU

 

Шерстяной свитер Sixteen
2 900 р. (цена с учетом скидки)

 

 

Юбка Opening Ceremony
6 930р. вместо 9 900 р. (скидка 30 %)

 

 

Шерстяной свитер Opening Ceremony
9 310 р. вместо 13 300 р. (скидка 30 %),

 

 

UNIQLO

торговые центры «Атриум»
и «МЕГА Белая Дача»

 

Дафлкот Uniqlo
1 999 р. (цена с учетом скидки)

 

 

Свитер Uniqlo
599 р. (цена с учетом скидки)

 

 

Рубашка Uniqlo
399 р. (цена с учетом скидки)

 

 

 

MASSIMO DUTTI

торговые центры Vegas, «Атриум», «ЕвроПарк»,
«Европейский», «Золотой Вавилон Ростокино», «Мега Дыбенко»,
«Мега Химки», «Метрополис»

 

Пальто Massimo Dutti
3 999 р. (скидка 50 %)

 

 

 

TWINS SHOP

Ул. Солянка, 11/6, стр. 1
+7 (495) 221-75-57

 

Кожаные ботинки Emma Go
4 100 р. вместо 8 200 р. (скидка 50 %)

 

 

Пальто Shifumi из органического хлопка
7 400 р. вместо 14 800 р. (cкидка 50 %)

 

 

Рубашка Uniform for the Dedicated
3 050 р. вместо 6 100 р. (cкидка 50 %)

 

 

 Рубашка Hope
3 050 р. вместо 6 100 р. (скидка 50 %)

 

 

 

FASHION STORE AIR

Театральный проезд, 3 стр. 4
+ 7 (495) 621-78-91

 

Шелковая рубашка Akira Naka
10 500 р. вместо 20 500 р. (скидка 50 %)

 

 

Леггинсы Inshade
5 700 р. вместо 11 400 р. (скидка 50 %)

 

 

Шерстяной пиджак Kokon to Zai KTZ
9 500 р. вместо 19 000 р. (скидка 50 %)

 

 

Cвитер Kokon to Zai KTZ
6 300 р. вместо 12 600 р. (скидка 50 %)

 

 

Толстовка C.S.T.M. by Rikki Kasso
7 500 р. вместо 15 000 р. (скидка 50 %)

 

 

 

ЦУМ

ул. Петровка, 2
+7 (495) 933-73-00

 

Толстовка Givenchy
7 650 р. вместо 15 300 р. (скидка 50 %)

 

 

Шелковое платье McQ Alexander McQueen
12 380 р. вместо 24 750 р. (скидка 50 %)

 

 

Шерстяной свитер Isabel Marant
10 480 р. вместо 20 950 р. (скидка 50 %)

 

 

Шерстяное пальто с капюшоном Bark
12 530 р. вместо 25 050 р. (скидка 50 %)

 

 

PODIUM CONCEPT STORE

Кузнецкий мост, 14
+7 (495) 926-15-35

 

Кожаная куртка Rick Owens
33 950 р. вместо 67 900 р. (скидка 50 %)

 

 

Свитер Paul & Joe
8 950 р. вместо 17 900 р. (скидка 50 %)

 

 

Платье Sacai
11 450 р. вместо 22 900 р. (скидка 50 %)

 

 

 

«КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 20»

Кузнецкий Мост, 20
+7 (495) 623-78-88

 

Бомбер Raf Simons
19 400 р. вместо 31 700 р. (cкидка 40 %)

 

 

Футболка Adam Kimmel
6 720 р. вместо 9 600 р. (скидка 30 %)

 

 

 

REHAB-SHOP.RU

 

Платье Emilio de la Morena
8 000 р. вместо 20 800 р. (скидка 60 %)

 

 

Платье Mary Katrantzou
9 000 р. вместо 30 000 р. (скидка 70 %)

 

 

Шифоновое платье Girl by Band of Outsiders
 7 300 р. вместо 14 400 р. (скидка 50 %)

 

 

Кардиган SEA
7 500 р. вместо 16 000 р. (скидка 50 %)

 

 

 

LE FORM

ул. Поварская, 35/28; Тел. +7 (495) 691-82-20
Дмитровский пер., 7; Тел. + 7 (495) 660-02-80

 

Брюки Dries Van Noten
10 554 р. вместо 26 384 р. (скидка 60 %)

 

 

Футболка Comme des Garcons
863 р. вместо 2 158 р. (скидка 60 %)

 

 

Футболка Junya Watanabe
3 396 р. вместо 8 490 р. (скидка 60 %)

 

 

 

«ТРАФФИК»

Чистопрудный б-р, 21/2,
Тел. +7 (495) 621-48-59

 

Блузка Hope
5 600 р. вместо 11 200 р. (cкидка 50 %)

 

 

Ремень Forte_Forte
4 250 р. вместо 8 500 р. (cкидка 50 %)

 

 

Футболка Uniform for the Dedicated
1 850 р. вместо 3 700 р. (скидка 50 %)

 

 

 

UK STYLE

Никитский бульвар, 17
+7 (495) 690-21-39

 

Дафлкот Gloverall
11 880 р. вместо 19 800 р. (скидка 40 %)

 

 

Шарф Antoni & Alison
3 400 р. вместо 6 800 р. (скидка 50 %)

 

 

Платье Mayla
8 880 р. вместо 14 800 р. (скидка 40 %)

 

 

Шерстяной кейп A.P.C.
7 680 р. вместо 13 800 р. (cкидка 40 %)

 

 

 

MOOD SWINGS APARTMENT STORE

Никитский б-р, 17 

 

Туфли Cosmic Wonder
4 694 р. вместо 23 470 р. (cкидка 80 %)

 

 

Рубашка American Retro
4 440 р. вместо 7 400 р. (скидка 40 %)

 

 

Платье Bernhard Willhelm
10 000 р. вместо 25 000 р. (скидка 60 %)

 