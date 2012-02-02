В Москве заработал шоу-рум европейской мебели Archive, основной упор в котором сделан на скандинавский дизайн. Всего представлено 13 брендов: String, Gubi, Hay, A2, Massproductions и другие. Большинство марок приехали из Швеции и Дании, однако можно встретить и французские Moustache и Tolix.

Как рассказывают создатели, первоначально они занялись винтажной мебелью, привозя из Европы старинные комоды, шкафы и диваны, отсюда и название шоу-рума — Archive. Но в скором времени стало ясно, что Москве не хватает и современной качественной мебели, которая могла бы стать альтернативой всем надоевшей Ikea. В шоу-руме можно найти как стеллажи и комоды, полки, кресла, столы, так и аксессуары для дома вроде вешалок, подсвечников, ковриков, зеркал. Еще есть деревянные детские игрушки датского дизайнера Kay Bojesen. Среди винтажа можно найти множество ламп для дома, старинных постеров, скульптур и даже печатную машинку.

В обычном режиме магазин Archive работает по пятницам и субботам с 13:00 до 21:00, а в остальные дни — по предварительной договоренности.