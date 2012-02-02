В «Артплее» открылся магазин дизайнерской мебели Archive Магазин Archive, специализирующийся на современной и винтажной мебели с уклоном в скандинавский дизайн, открыл шоу-рум на «Артплее».
В Москве заработал шоу-рум европейской мебели Archive, основной упор в котором сделан на скандинавский дизайн. Всего представлено 13 брендов: String, Gubi, Hay, A2, Massproductions и другие. Большинство марок приехали из Швеции и Дании, однако можно встретить и французские Moustache и Tolix.
Как рассказывают создатели, первоначально они занялись винтажной мебелью, привозя из Европы старинные комоды, шкафы и диваны, отсюда и название шоу-рума — Archive. Но в скором времени стало ясно, что Москве не хватает и современной качественной мебели, которая могла бы стать альтернативой всем надоевшей Ikea. В шоу-руме можно найти как стеллажи и комоды, полки, кресла, столы, так и аксессуары для дома вроде вешалок, подсвечников, ковриков, зеркал. Еще есть деревянные детские игрушки датского дизайнера Kay Bojesen. Среди винтажа можно найти множество ламп для дома, старинных постеров, скульптур и даже печатную машинку.
В обычном режиме магазин Archive работает по пятницам и субботам с 13:00 до 21:00, а в остальные дни — по предварительной договоренности.
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Анастасия Паленова, совладелец Archive: «В Москве сталкиваешься с отсутствием альтернативы: с одной стороны „Икея“, с другой — „Гранд“. Или нужно уметь делать что-то самому, или ухитряться находить странные, красивые вещи в мебельном масс-маркете. Скандинавская — потому что мебель красивая и очень простая — дерево и железо, ничего лишнего».
Комментарии
возмущение в первую очередь вызвано тем, что в статье зачем-то сравнили совершенно разные магазины. это равносильно тому, как если бы написали про новую модель BMW, что он может стать альтернативой давно всем надоевшим Жигулям)
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