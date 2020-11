Новые марки в столичных магазинах появляются каждый сезон. Какие-то остаются надолго и успешно продаются, что-то после неудачного сезона исчезает совсем, а у некоторых вроде Kookai, Surface to Air, Minimarket и American Apparel непростая судьба: они пропадают, а затем появляются в другом месте. The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с будущей весны.

PIERRE BALMAIN

После того как креативный директор Balmain Кристоф Декарнен загремел в психиатрическую клинику, команда марки работает под руководством нового дизайнера, Оливье Рустана. Именно он разрабатывал концепцию более демократичной линии, названной в честь основателя — Pierre Balmain. Первая коллекция частично уже появилась на четвертом этаже ЦУМа. Летние вещи с интересными принтами, правда, обойдутся недешево — от 15 000 рублей. Но учитывая то, что первая и более дорогая линия еле доживает до скидок, в коммерческом успехе Pierre Balmain в Москве сомневаться не приходится.

ЦУМ

Ул. Петровка, 2

+7 (495) 933-73-00





VICTORIA VICTORIA BECKHAM

Платья из основной линии жены знаменитого футболиста Виктории Бекхэм часто подвергаются обоснованной критике: они дорогие и подозрительно похожи на Roland Mouret и Giambattista Valli. Тем не менее они отлично существуют в большом корнере в ЦУМе. В новом сезоне в магазине появится вторая линия марки Victoria Beckham — в дебютной коллекции опять платья, яркие и лаконичные, в которых отчетливо проглядывается стиль 1960-х. Самые запоминающиеся — с принтом в виде облачков и кошечек. Правда, будут ли в ЦУМе такие, станет ясно чуть позже.

WE ARE HANDSOME

Веселая австралийская марка We Are Handsome стала известна благодаря своим закрытым купальникам — ярким, с изображением гавайском ночи, рычащей пантеры или портретом Элвиса Пресли. Купить красивый купальник не по космическим ценам в Москве — огромная проблема, которая, кажется, скоро разрешится. Марку We Are Handsome в новом сезоне привозит универмаг «Цветной». Помимо купальников, обещают платья, леггинсы и боди.

Универмаг «Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73





CHRISTOPHER RAEBURN

Имя молодого британского дизайнера Кристофера Реберна, выпускника Royal College of Arts, ассоциируется прежде всего с его парками, ветровками и другой верхней одеждой из технологичных материалов. В новом сезоне Christopher Raeburn будет представлен и в «Цветном». Как указано на сайте универмага, вещи марки «отлично подойдут любителям летних фестивалей». Лучшего описания целевой аудитории, пожалуй, и не найти.

SATURDAYS SURF NYC

На радость мужскому интернет-изданию FurFur в Москве наконец появится американская марка Saturdays Surf NYC. Несмотря на то что изначально марка создавалась любителями серфинга — в нью-йоркском магазине Saturdays Surf NYC, помимо всего прочего, продаются и серфы, — большинство их вещей как нельзя лучше подходят для большого города.

Fott

Столешников пер., 7, стр. 5

+7 (926) 082-84-85





J. JS LEE 

UK Style почти каждый сезон начинает продавать малоизвестных британских и скандинавских дизайнеров. J. JS Lee — марка выпускницы Сент-Мартинса и уроженки Южной Кореи Джеки Ли — будет представлена в UK Style впервые. В весеннем лукбуке J. JS Lee — летящие прозрачные юбки, пиджаки oversized и, конечно, всевозможные платья. Что из этого будет продаваться в магазине на Никитском бульваре, пока не совсем ясно: коллекция придет полностью чуть позже.

UK Style

Никитский бульвар, 17

+7 (495) 690-21-39





RULES BY MARY

Всё больше и больше магазинов в Москве начинают продавать скандинавские марки. Click-boutique делает это не первый сезон, но, что приятно, почти каждые полгода пополняется новыми и малоизвестными именами. В этот раз здесь появится приятная девичья марка Rules by Mary. Стоит ждать нескучные платья в цветочек и парки, которые прекрасно подойдут для московской весны.

Click-boutique

Б. Дмитровка, 9,

подъезд 1, 3-й этаж

Пн.-Вс.: 11:00–21:00

+7 (495) 692-39-92





POPUPSHOP 

На официальном сайте датской марки Popupshop есть целый раздел, объясняющий, почему ее создатели решили делать одежду из органического хлопка и как они его производят. Помимо базовых футболок, свитшотов и маек-платьев, в Click-boutique появится и небольшая линия белья.

RIKA

Rika — приятный датский бренд, основанный Ульрикой Лунгрен — стилистом, переквалифицировавшимся в дизайнера. Одежда Rika — смесь скандинавской простоты, тяготеющей к рок-эстетике: большие шляпы, правильные косухи и шелковые платья. Именно такой одежде самое место в первом зале Mood Swings Apartment Store — рядом с Acne и American Retro.

Mood Swings Apartment Store

Никитский бульвар, 17

+7 (495) 695-88-35





HORACE

Trends Brands привозят Horace, молодую марку, знаменитую своими цветными принтами — геометрическими фигурами, полосками, крестами и всё в таком духе. В разделе «Celebrities, которые нас носят» на официальном сайте Horace — группа Azari & III и Ноэль Филдинг, известный ролью в сериале «Майти Буш». После этого сразу становится ясно, на кого марка ориентирована. Другой вопрос — будет ли она успешна в Москве.

Trends Brands

PRPS GOODS & CO. 

Как будет выглядеть новый Podium Market, который 14 февраля откроется в гостинице «Москва», пока не ясно. Но зато известно, что в магазине будут продавать несколько марок, до этого в городе практически не представленных. Это относится и к американской мужской марке PRPS Goods & Co., выпускающей феноменальные лукбуки. Для изготовления вещей компания использует старинные ткацкие станки, технология производства на которых аналогична ручному шитью. Больше всего марка известна своими джинсами. Также в Podium Market будут продаваться бренды Fuga Denim, Petrol Indusrties и Fly53, которых прежде в Москве особо не было.

Podium Market

Гостиница «Москва»

Ул. Охотный Ряд, д. 2 

OFWGKTA 





В магазинах Kix Box будут продавать одежду хип-хоп группировки Odd Future. Калифорнийская группа, поющая о наркотиках и насилии, основала свою марку в сентябре прошлого года. OFWGKTA — футболки с надписями, ветровки с крестами и худи с кошечками. Будет представлена полная линейка.

Kix Box

