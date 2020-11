Почти треть галереи занимает универмаг Podium Market — более бюджетный аналог магазинов люксовой одежды. Здесь будут соседствовать марки fast-fashion, демократичные линии известных дизайнеров вроде T by Alexander Wang и масс-маркет. Всего на двух этажах разместится около 300 брендов, половина которых впервые представлена в России: например, Japan Rags, Petrol Industries, Prps Good & Co. Из тех марок, которые уже можно найти в городе, стоит выделить Band of Outsiders, Cheap Monday, JNBY, Gant, а также American Apparel, корнер которого несколько месяцев просуществовал в «Цветном», но потом закрылся. Еще в универмаге будет действовать услуга «Личный стилист»: желающим помогут в подборе гардероба.