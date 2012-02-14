В гостинице «Москва» открывается торговая галерея В торговой галерее «Москва», которая расположена в реконструированной гостинице на Манежной площади, открывается большой универмаг Podium Market и еще 70 магазинов.
15 февраля открывается первая очередь гостиницы «Москва» на Манежной площади — уже готовы торговая галерея, подземная парковка, административный центр. А вот сама гостиница заработает лишь через год.
Торговый комплекс «Москва» выполнен по проекту американского бюро Altoon+Porter Architects, который специализируется на моллах и бизнес-центрах, и занимает площадь в 30 тысяч кв. метров. Внутри почти 70 магазинов, включая концептуальный бутик Chanel с косметикой и парфюмерией, Lacoste, Laurel, GF Ferre, марки деловой одежды. Как говорит Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор компании Fashion Consulting Group, которая занималась комплексом, галерея является своеобразным компромиссом между дорогим Третьяковским проездом и «Охотным рядом», местом для людей, ценящих свое время и деньги. Также здесь открылась кофейня Starbucks.
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Анна Лебсак-Клейманс, директор Fashion Consulting Group: «В каждом европейском, азиатском или американском городе существует своеобразный мир шопинга. Исторический центр всегда должен как-то интегрировать новую коммерческую жизнь. Торговая галерея „Москва“ — это то самое удивительное соединение истории и современных технологий, архитектурных решений, которое может предложить нынешняя торговая архитектура. Уникальность этого объекта заключается и в том, что решением правительства Москвы от 2011 года введен запрет на строительство новых объектов торговой недвижимости. Можно сказать, мы отмечаем последнее рождение нового крупного торгового объекта недвижимости в исторической части города».
Почти треть галереи занимает универмаг Podium Market — более бюджетный аналог магазинов люксовой одежды. Здесь будут соседствовать марки fast-fashion, демократичные линии известных дизайнеров вроде T by Alexander Wang и масс-маркет. Всего на двух этажах разместится около 300 брендов, половина которых впервые представлена в России: например, Japan Rags, Petrol Industries, Prps Good & Co. Из тех марок, которые уже можно найти в городе, стоит выделить Band of Outsiders, Cheap Monday, JNBY, Gant, а также American Apparel, корнер которого несколько месяцев просуществовал в «Цветном», но потом закрылся. Еще в универмаге будет действовать услуга «Личный стилист»: желающим помогут в подборе гардероба.
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Полина Киценко, глава Podium: «В Москве мода всегда ассоциировалась с чем-то очень дорогим, недоступным и люксовым. Это уже позже пришли операторы fast-fashion, недорогой и совсем недорогой моды. В Москве нет ничего промежуточного, тем более ничего такого нет в центре города. Такие концепты есть, как правило, в районе Садового кольца и за МКАД. Мы постарались сделать свою концепцию совершенно другой и будем предлагать одежду разных ценовых диапазонов».
Реконструкция гостиницы «Москва» длилась почти девять лет: старое здание, построенное по проекту Алексея Щусева в середине 1930-х, фактически снесли, а на его месте построили точно такое же, только новое. Как рассказал накануне открытия Владимир Ресин, бывший советник мэра по градостроительной политике, снос был лучшим решением, поскольку сохранение старых конструкций ведет к некачественной стройке и нарушению санитарных норм. Особо он отметил, что у комплекса есть своя парковка на 700 с лишним мест, и первые три часа стоянки бесплатны.
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Владимир Ресин, экс-советник мэра Москвы: «Нелегкое решение было принято, когда решили снести гостиницу „Москва“. Но я вам скажу, что, когда только снесли гостиницу, отсюда сотни тысяч крыс побежало, — что тут говорить о санитарной ситуации. Вы сами знаете, формально она не была памятником, но фактически это символ нашей эпохи, символ советской власти. В 30-е годы это была лучшая гостиница, здесь останавливались самые крупные знаменитости. Снос столько раз обсуждался, были доводы и за, и против, каждый по-своему был прав. Символично, что и название этого комплекса „Москва“: нам не стыдно, что этот комплекс носит название нашего города».
Комментарии
это было в симпсонах!!
скоро в мавзолее тоже откроется старбакс
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