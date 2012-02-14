Анна Лебсак-Клейманс, директор Fashion Consulting Group: «В каждом европейском, азиатском или американском городе существует своеобразный мир шопинга. Исторический центр всегда должен как-то интегрировать новую коммерческую жизнь. Торговая галерея „Москва“ — это то самое удивительное соединение истории и современных технологий, архитектурных решений, которое может предложить нынешняя торговая архитектура.

Уникальность этого объекта заключается и в том, что решением правительства Москвы от 2011 года введен запрет на строительство новых объектов торговой недвижимости. Можно сказать, мы отмечаем последнее рождение нового крупного торгового объекта недвижимости в исторической части города».