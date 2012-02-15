Кафе «Яппи» будет кормить офисных клерков В московских бизнес-центрах появится сеть кафе-супермаркетов «Яппи», которая будет не только продавать готовые обеды, но и доставлять их на рабочее место.
Первое заведение новой сети «Яппи» откроется в Москве в апреле, сообщает газета «Ведомости». Это будет гибрид кафетерия, супермаркета и сервиса по доставке продуктов внутри бизнес-центра.
Первой площадкой «Яппи» станет технопарк Nagatino i-Land, а в мае вторая точка откроется в «Москва-Сити». Как рассказал коммерческий директор Nagatino i-Land Сергей Канаев, супермаркет готовых продуктов займет 900 квадратных метров и будет кормить всех сотрудников бизнес-центра. По мнению Канаева, это очень удобная концепция, ведь пока этим самым яппи приходится обедать где попало.
Заведений похожего формата в Москве пока нет. На рынке существует сеть мини-маркетов «Ситистор», но у них всего две точки, которые находятся в непосредственной близости к своему владельцу — девелоперской группе «Энка». А в прошлом году ретейлер X5 Retail Group создал сеть «Перекресток-экспресс» — это маленькие магазинчики с полуфабрикатами, готовой едой и свежей выпечкой. Сегодня в городе существует пять точек рядом со станциями метро, бизнес-центрами и торговыми улицами.
Также недавно стало известно, что в московских бизнес-центрах начали устанавливать автоматы со здоровой едой Healthy Food. В них можно купить сырники, йогурт, орехи, сухофрукты и диетические рулеты.
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В качестве иллюстрации взято фото столовой компании Google.
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