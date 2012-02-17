В первом разделе опубликованы интервью с дизайнерами Маргарет Хауэлл и Aquascutum о том, что такое классика, а также разговор создателей Prescott & Conran о Лондоне, моде и дизайне. Второй раздел «Выбор джентльмена» посвящен мужской моде: здесь Филипп Старт, основатель бренда Mr. Start, рассказывает о денди XXI века, а один из главных лондонских портных Лондона Ричард Джеймс советует, как правильно выбрать классический костюм.

В разделе «Мода» можно найти интервью с художницей Дженет Лэнс Худжес, которая рисует портреты выпускников известного во всем мире колледжа Сент-Мартинс, блицопросы дизайнеров Питера Йенсена, Antony & Alison, правила жизни креативного директора компании WGSN Джульет Варкентин. Четвертая часть журнала, «Простые вещи», также отдана под интервью и рассказы английских дизайнеров о моде, фэшн-индустрии и Лондоне. В конце приведен список любимых мест магазина UK Style в Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне, среди которых есть учебные заведения, офисы компаний, а также магазины и рестораны.

У The Rose есть приложение «Ремесло» — это мини-издание, которое рассказывает о классических британских брендах, производство которых до сих пор идет вручную. Во время работы над приложением команда UK Style посетила три известных на весь мир фабрики: Harris Tweed, Tricker’s и Gloverall и пообщалась с их создателями.