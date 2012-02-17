Магазин UK Style выпустил собственный журнал Раз в квартал магазин UK Style будет выпускать журнал The Rose, посвященный английской моде и культуре, с приложением про ручной труд.
Команда магазина британской моды UK Style выпустила первый номер фанзина под названием The Rose, посвященного современной культуре и моде. Как рассказал директор магазина Андрей Ковалев, главные задачи издания — это культурное обогащение и просвещение москвичей. The Rose состоит из четырех разделов: «Классика», «Выбор джентльмена», «Мода» и «Простые вещи».
В первом разделе опубликованы интервью с дизайнерами Маргарет Хауэлл и Aquascutum о том, что такое классика, а также разговор создателей Prescott & Conran о Лондоне, моде и дизайне. Второй раздел «Выбор джентльмена» посвящен мужской моде: здесь Филипп Старт, основатель бренда Mr. Start, рассказывает о денди XXI века, а один из главных лондонских портных Лондона Ричард Джеймс советует, как правильно выбрать классический костюм.
В разделе «Мода» можно найти интервью с художницей Дженет Лэнс Худжес, которая рисует портреты выпускников известного во всем мире колледжа Сент-Мартинс, блицопросы дизайнеров Питера Йенсена, Antony & Alison, правила жизни креативного директора компании WGSN Джульет Варкентин. Четвертая часть журнала, «Простые вещи», также отдана под интервью и рассказы английских дизайнеров о моде, фэшн-индустрии и Лондоне. В конце приведен список любимых мест магазина UK Style в Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне, среди которых есть учебные заведения, офисы компаний, а также магазины и рестораны.
У The Rose есть приложение «Ремесло» — это мини-издание, которое рассказывает о классических британских брендах, производство которых до сих пор идет вручную. Во время работы над приложением команда UK Style посетила три известных на весь мир фабрики: Harris Tweed, Tricker’s и Gloverall и пообщалась с их создателями.
В столице появился новый журнал «Москвич»
Москомнаследие выпустило собственный журнал
Novogireevo Calling: Александр Уржанов о новом самиздате
The Rose будет выходить либо раз в квартал, либо раз в полгода, распространяться журнал будет бесплатно и только в магазине UK Style на Никитском бульваре. Тем, кто живет за пределами Москвы или по какой-то причине не может доехать до магазина, создатели журнала готовы отправить первый номер по почте. Для этого нужно оставить заявку на uk@ukstyle.ru и указать в ней почтовый адрес.
Комментарии
еще лежит журнал? на днях хотел зайти к вам как раз.
Тэги
Прочее