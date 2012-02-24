ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА VERA WANG

В апреле в центре Москвы, в соседнем здании с концепт-стором «Кузнецкий Мост 20», откроется двухэтажный флагманский магазин марки Vera Wang, известной своими свадебными платьями. Сначала в магазине появится только свадебная линия, позже, возможно, добавят вечернюю. Новость в первую очередь заинтересует тех, кто искренне верит, что свадьба должна быть раз в жизни, ведь цены на платья начинаются от 180 000 рублей.

Vera Wang

Ул. Кузнецкий Мост, 21

REED KRAKOFF В ЦУМЕ

Наряду со вторыми линями Balmain и Victoria Beckham в ЦУМе с нового сезона начнут продавать американскую марку Reed Krakoff, cтавшую популярной благодаря всеобщему увлечению «новым минимализмом» в духе Celine. Отличительная черта вещей Reed Krakoff — комбинирование материалов: шифона, кожи и меха. Туфли и сумки Reed Krakoff в ЦУМе уже есть.

Reed Krakoff

ЦУМ

Ул. Петровка, 2

+7 (495) 933-73-00

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНОВ

IRO И ALEXANDER TEREKHOV





Компания «Русмода» продолжает активную экспансию. В гостинице «Москва» открылся первый монобрендовый магазин приятной французской марки IRO, а напротив — магазин русского дизайнера Александра Терехова. Учитывая, что рядом там «Антикварная лаборатория», суши Kill Bill и «Меха люкс», то эти два магазина и еще недавно открывшийся Podium Market — единственный повод заглянуть в торговый центр. Создатели IRO, братья Биттон, до того как стать дизайнерами, играли в рок-группе и жили в Америке. И это сказалось на их творчестве: замшевые косухи, узкие джинсы и короткие шорты — в коллекциях IRO есть всё для любительниц музыкальных фестивалей и тех, кто хочет таковыми казаться. В магазине Alexander Terekhov можно найти полюбившиеся поклонникам марки женственные платья в пол и пальто. Цены на платья начинаются от 15 тысяч рублей.

IRO и Alexander Terekhov

Гостиница «Москва»

Ул. Охотный Ряд, 2 ﻿

РАСПРОДАЖА В SECOND FRIEND STORE

В честь своего первого дня рождения магазин подержанных вещей известных марок Second Friend Store устраивает весеннюю офлайн-распродажу. В первые выходные марта, 3 и 4 числа, в шоу-руме, помимо скидок, можно будет найти вещи, которых нет на сайте.

Second Friend Store

Ул. Правды, 3/1–50

Тел.: +7 (985) 457-97-79,

+7 (916) 514-30-34

Время работы: с 12:00 до 21:00

ОТКРЫТИЕ PODIUM MARKET

Двухэтажный Podium Market открылся 15 февраля, но половины обещанных марок пока нет. И если про Girl. By Band of Outsiders продавцы уверенно говорят: «Еще будет», то на вопрос об American Apparel робко переспрашивают: «А кто это?» На первом этаже и правда много недорогих вещей, цены на свитеры из акрила, например, начинаются от 800 рублей, на платья из искусственного шелка — от 500. На втором — марки дороже, много вещей Whistles, BCBG Max Azria, Paul & Joe. Есть вещи российской марки Stella Ndombi, купить которые раньше было непросто. Что касается обуви, то пока всё печально: кроме Juicy Couture и бренда с говорящим названием Luxury Rebel, на втором этаже почти ничего нет. Но по магазину еще ходят рабочие и много необустроенного пространства, поэтому надежда теплится.