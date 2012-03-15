Mary Katrantzou for Topshop в «Цветном»

Вслед за сумасшествием, которое творилось 8 марта в связи с продажами Marni at H&M (к вечеру в «Атриуме» осталась только пара мужских брюк и кепка), 16 марта ожидается еще одно — Topshop начнет продавать линию, сделанную совместно с британским дизайнером Мэри Катрантзу. Женская линейка будет представлять собой платья, шарфы, блузки и брюки с яркими принтами, которыми знаменита марка Mary Katrantzou. Линия будет представлена только в корнере Topshop в универмаге «Цветной»﻿. Цена за футболку — 2399 рублей, леггинсы — 1999 рублей, а за самое, пожалуй, красивое платье c корсетом и пышной юбкой — 18 999 рублей. К слову, в Rehab Shop до сих пор продаются платья Mary Katrantzou старых коллекций — за 9000 и 15 000 рублей.

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737-77-73

Открытие трехэтажного магазина Prada

Официальное открытие долгожданного магазина Prada на пересечении улицы Большая Дмитровка и Столешникова переулка назначено на 20 марта, но сам магазин открыл свои двери для покупателей уже в международный женский день. 8 марта там было не протолкнуться от желающих купить туфли с каблуком в виде огня, каракулевые шапочки-пирожки и украшения из летней коллекции. Cам магазин располагается на трех этажах: на первом — сумки, очки и украшения, на втором — мужской отдел, еще выше — украшения и женская одежда. Московский флагманский магазин Prada — один из самых больших в Европе.

Prada

Большая Дмитровка, 20

+7 (495) 626-51-61

Запуск русскоязычного интернет-магазина Agent Provocateur

Любимая женская марка мужского журнала FURFUR Agent Provocateur запустила русскоязычный интернет-магазин, в котором можно приобрести знаменитые корсеты, купальники, пижамы, хлысты и чулки﻿ не выходя из дома — доставка по Москве займет один-два дня дня, а по России — до недели. На сайте также можно купить электронные подарочные сертификаты.

Miu Miu и Prada в «Крокус Сити Молл»

Отличная новость для тех, кто любит побродить по дорогим магазинам в одиночестве. Вслед за Love Moschino в «Крокус Сити Молл» почти одновременно открылись магазины Miu Miu и Prada. В обоих представлена исключительно женская коллекция. В Prada большой выбор туфель, сумок и аксессуаров — если в Столешниковом переулке не найдется пары обуви или одежды нужного размера, есть шанс найти ее здесь.