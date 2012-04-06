Новости магазинов: Открытия и новые коллекции Винтажные сумки Chanel в Podium Concept Store, новые коллекции в Uk Style, Mood Swings и Fott, открытие aizel247.ru и другие новости московских магазинов.
ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
FEELOSOPHY НА КИТАЙ-ГОРОДЕ
Интерес москвичей к секонд-хендам и винтажной одежде становится всё более очевидным — с этим не могут поспорить даже те, кто до сих пор считает зазорным покупать вещи в секондах. Магазин Feelosophy не позиционирует себя как секонд-хенд, однако интересен прежде всего подборкой разноцветных олимпиек (от 600 рублей), шерстяных свитеров (от 800 рублей) и армейских курток (от 3 000 рублей) из американских секондов. Еще здесь можно купить аксессуары пермской марки Stern, известной своей коллаборацией с Arsenicum, и толстовки, которые сделал участник группы Narkotiki. В ближайшем будущем обещают продавать еще русскую марку Stoyn.
Feelosophy
Б. Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 10
+7 (495) 624-29-13
ВИНТАЖНЫЕ СУМКИ
В PODIUM CONCEPT STORE
В Podium Concept Store привезли сумки Chanel 80-х годов. Корнер сумок находится на первом этаже. По словам представителей магазина, «все они достались бутику из нетронутых архивов». Еще есть стеганый кожаный рюкзак, так полюбившийся уличным блогерам. Цены на сумки начинаются от 156 000 рублей.
Podium Concept Store
ул. Кузнецкий Мост, 14
+7 (495) 926-15-35
ЛИНИЯ РЮКЗАКОВ EASTPAK X KRIS
VAN ASSCHE В «ЦВЕТНОМ»
После того как магазин Eastpak в торговом центре «Европейский» канул в Лету, рюкзак, который есть у любого американского студента, в Москве купить стало проблематично. Периодически в столичных магазинах появляются коллаборационные линейки Eastpak, но надолго, как правило, не задерживаются. Но вот новую линию, сделанную в сотрудничестве с бельгийским дизайнером Крисом Ван Ашем, привезли в «Цветной». Кроме рюкзаков, предлагают сумки на плечо и сумки-чехлы для ноутбука.
«Цветной»
Цветной бульвар, 15/1
+7 (495) 737-77-73
НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ: MINIMARKET, BASSO & BROOKE
И NORSE PROJECTS X ALLY CAPELLINO
Шведская марка Minimarket, которую основали сёстры Софи, Пермилла и Дженнифер, в Москве то появляется, то исчезает. В какой-то момент Minimarket можно было заказать только через питерский интернет-магазин Lestore.ru, а сейчас марку снова привез магазин UK Style на Никитском бульваре.
UK Style
Никитский бульвар, 17
+7 (495) 690-21-39
Basso & Brooke — пожалуй, одна из самых знаковых марок для магазина Mood Swings Apartment Store, который привозит ее уже несколько сезонов. Basso & Brooke известна прежде всего яркими абстрактными принтами — отличная альтернатива для любительниц немного опостылевших Mary Katrantzou и Peter Pilotto.
Mood Swing's Apartment Store
Никитский бульвар, 17
+7 (495) 695-88-35
В магазин Fott пришло несколько рюкзаков из водонепроницаемого нейлона и кожи Norse Projects x Ally Capellino. Стоит такой рюкзак немало — 11 500 рублей, зато останется на память внукам: сложно представить, что нужно сделать для того, чтобы он порвался.
Fott
Столешников пер., 7, стр. 5
+7 (926) 082-84-85
МАГАЗИН AIZEL247.RU
Очередной попыткой сделать русский аналог Net-a-Porter стал новый проект Aizel247.ru, созданный Мирославой Думой (бывшим редактором спецпроектов журнала Harper's Bazaar и основателем сайта Buro 24/7) и Айсель Трудел (представителем брендов Christian Louboutin, Agent Provocateur, Diane Von Furstenberg). Теперь часть вещей, представленных в магазине Aizel в Столешниковом переулке, можно купить через интернет. Помимо вездесущих украшений Erickson Beamon и обтягивающих платьев Herve Leger, здесь можно найти американцев Proenza Schouler (которые как-то слишком полюбились светским девушкам) и вещи русского дизайнера Вики Газинской.
Комментарии
Ну уж я не согласна.Готова встать на сторону многих дизайнеров.Да куча примеров брендов,которые умело объединяют качество и стиль:dalmatinboutique, malloni, caliban.За это стоит платить деньги.И это далеко не масс-маркет.И их хватит на долгие годы носки.Чтобы делать такие выводы,надо тщательнее изучить рынок.
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