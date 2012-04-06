ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА

FEELOSOPHY НА КИТАЙ-ГОРОДЕ

Интерес москвичей к секонд-хендам и винтажной одежде становится всё более очевидным — с этим не могут поспорить даже те, кто до сих пор считает зазорным покупать вещи в секондах. Магазин Feelosophy не позиционирует себя как секонд-хенд, однако интересен прежде всего подборкой разноцветных олимпиек (от 600 рублей), шерстяных свитеров (от 800 рублей) и армейских курток (от 3 000 рублей) из американских секондов. Еще здесь можно купить аксессуары пермской марки Stern, известной своей коллаборацией с Arsenicum, и толстовки, которые сделал участник группы Narkotiki. В ближайшем будущем обещают продавать еще русскую марку Stoyn.

Feelosophy

Б. Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 10 ﻿

+7 (495)﻿ 624-29-13﻿

ВИНТАЖНЫЕ СУМКИ

В PODIUM CONCEPT STORE

В Podium Concept Store привезли сумки Chanel 80-х годов. Корнер сумок находится на первом этаже. По словам представителей магазина, «все они достались бутику из нетронутых архивов».﻿ Еще есть стеганый кожаный рюкзак, так полюбившийся уличным блогерам. Цены на сумки начинаются от 156 000 рублей.

Podium Concept Store

ул. Кузнецкий Мост, 14﻿

+7 (495) 926-15-35﻿

ЛИНИЯ РЮКЗАКОВ EASTPAK X KRIS

VAN ASSCHE В «ЦВЕТНОМ»

После того как магазин Eastpak в торговом центре «Европейский» канул в Лету, рюкзак, который есть у любого американского студента, в Москве купить стало проблематично. Периодически в столичных магазинах появляются коллаборационные линейки Eastpak, но надолго, как правило, не задерживаются. Но вот новую линию, сделанную в сотрудничестве с бельгийским дизайнером Крисом Ван Ашем, привезли в «Цветной». Кроме рюкзаков, предлагают сумки на плечо и сумки-чехлы для ноутбука.

«Цветной»

Цветной бульвар, 15/1

+7 (495) 737-77-73 ﻿

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ: MINIMARKET, BASSO & BROOKE

И NORSE PROJECTS X ALLY CAPELLINO

Шведская марка Minimarket﻿, которую основали сёстры Софи, Пермилла и Дженнифер, в Москве то появляется, то исчезает. В какой-то момент Minimarket можно было заказать только через питерский интернет-магазин Lestore.ru, а сейчас марку снова привез магазин UK Style на Никитском бульваре.

UK Style

Никитский бульвар, 17

+7 (495) 690-21-39

Basso & Brooke — пожалуй, одна из самых знаковых марок для магазина Mood Swings Apartment Store, который привозит ее уже несколько сезонов. Basso & Brooke известна прежде всего яркими абстрактными принтами — отличная альтернатива для любительниц немного опостылевших Mary Katrantzou и Peter Pilotto.

Mood Swing's Apartment Store

Никитский бульвар, 17

+7 (495) 695-88-35

В магазин Fott пришло несколько рюкзаков из водонепроницаемого нейлона и кожи Norse Projects x Ally Capellino﻿. Стоит такой рюкзак немало — 11 500 рублей, зато останется на память внукам: сложно представить, что нужно сделать для того, чтобы он порвался.

Fott﻿

Столешников пер., 7, стр. 5

+7 (926) 082-84-85

МАГАЗИН AIZEL247.RU

Очередной попыткой сделать русский аналог Net-a-Porter стал новый проект Aizel247.ru, созданный Мирославой Думой (бывшим редактором спецпроектов журнала Harper's Bazaar и основателем сайта Buro 24/7) и Айсель Трудел (представителем брендов Christian Louboutin, Agent Provocateur, Diane Von Furstenberg). Теперь часть вещей, представленных в магазине Aizel в Столешниковом переулке, можно купить через интернет. Помимо вездесущих украшений Erickson Beamon и обтягивающих платьев Herve Leger, здесь можно найти американцев Proenza Schouler (которые как-то слишком полюбились светским девушкам) и вещи русского дизайнера Вики Газинской.