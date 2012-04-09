Киевская марка уличной одежды Syndicate открыла магазин в Петербурге. Сейчас он работает в тестовом режиме, а 20 апреля состоится официальный запуск. Петербургский Syndicate находится в помещении площадью 50 кв. м на первом этаже «Ткачей». Сюда собираются привозить все новые коллекции, а также делать локальные линии совместно с иллюстраторами и художниками. Первую петербургскую коллекцию футболок оформила Ксения Ooli из Orka Collective. В магазине будут продавать футболки и свитшоты с принтами, а также брюки, кепки и шапки.

Марка появилась в 2010 году в Киеве. Ее создатели, черпая вдохновение в традиционной американской рабочей одежде и скандинавской эстетике, наладили собственное производство и на базе классических моделей стали шить качественные вещи в авторской интерпретации. Сначала выходили только мужские линии, но сейчас некоторые модели шьют и для девушек. Одежду и аксессуары Syndicate производят небольшими тиражами, вещи кроят вручную, большое внимание уделяя деталям.


 

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Антон Або, арт-директор марки Syndicate: «Мы специально подготовили небольшую серию футболок для Петербурга и в дальнейшем будем такие серии продолжать. Цены будут немного дороже, чем на сайте, учитывая доставку. Питер — это город, который нас очень вдохновляет, давно хотели сделать флагманский магазин, и как раз подвернулась такая возможность. Наше вдохновение — это американское наследие как результат слияния множества культур и скандинавская эстетика с её простотой и минимализмом. Бережно сохранив силуэты рабочей и повседневной одежды, мы позволили себе дополнить классику мужского гардероба актуальными сегодня элементами. Сотрудничество с известными художниками, иллюстраторами и дизайнерами позволяет Syndicate в уникальной манере трактовать уличный стиль».

Фотография на обложке: www.syndicateshop.com.ua