Киевская марка уличной одежды Syndicate открыла магазин в Петербурге. Сейчас он работает в тестовом режиме, а 20 апреля состоится официальный запуск. Петербургский Syndicate находится в помещении площадью 50 кв. м на первом этаже «Ткачей». Сюда собираются привозить все новые коллекции, а также делать локальные линии совместно с иллюстраторами и художниками. Первую петербургскую коллекцию футболок оформила Ксения Ooli из Orka Collective. В магазине будут продавать футболки и свитшоты с принтами, а также брюки, кепки и шапки.

Марка появилась в 2010 году в Киеве. Ее создатели, черпая вдохновение в традиционной американской рабочей одежде и скандинавской эстетике, наладили собственное производство и на базе классических моделей стали шить качественные вещи в авторской интерпретации. Сначала выходили только мужские линии, но сейчас некоторые модели шьют и для девушек. Одежду и аксессуары Syndicate производят небольшими тиражами, вещи кроят вручную, большое внимание уделяя деталям.