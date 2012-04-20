POP-UP STORE MANOLO BLAHNIK В ЦУМЕ

Отдел Manolo Blahnik на третьем этаже ЦУМа существует давно. Вдобавок марка открывает pop-up store на четвертом этаже, который будет работать только с 25 апреля по 1 июля. В магазине будут продавать только две модели — зато какие! — аккуратные лодочки под названием BB и BBR, на тонком каблуке с круглым и острым носом в мятно-зеленом, лимонном, лавандовом, пудровом и других цветах. Цена будет приятно отличаться от цен на обувь на третьем этаже: политика компании такова, что стоимость вещей в pop-up store такая же, как и в лондонском магазине. Независимо от материала (кожа варана, замша, сатин и лак) туфли обойдутся в 24 500 рублей.

ЦУМ

Петровка, 2

+7 (495) 933–73–00

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА BALLANTYNE

На второй линии ГУМа открылся магазин Ballantyne. Марка с шотландскими корнями известна прежде всего кашемировыми свитерами, в которых, по распространенной версии, не жарко летом и не холодно зимой. Помимо свитеров, в магазине полностью представлены женская и мужская линии марки — это одежда, которую легко вообразить на белозубых американцах в загородном летнем клубе. Однако московский магазин скорее будет популярен у любителей носить мокасины, кашемировые шарфы и свитшоты в ромбик по поводу и без, и желательно всё вместе. А жаль.

ГУМ

Красная пл.‚ 3

+7 (495) 620-34-69

ФРАНЦУЗСКИЕ МАРКИ MAJE, SANDRO,

CLAUDIE PIERLOT В PODIUM MARKET

С момента открытия Podium Market многое изменилось в лучшую сторону: во-первых, наконец появились American Apparel (дороже, чем на официальном сайте, но тут ничего не поделаешь), во-вторых, привезли хорошие французские марки Maje, Sandro и Claudie Pierlot. Maje и Sandro чуть ли не с самого основания универмага «Цветной» отлично там продаются, а теперь, помимо «Цветного» и ЦУМа, их можно купить еще в одном месте в Москве. Марки пользуются бешеной популярностью во всем мире и сейчас ведут активную экспансию в США, и это при том, что цена одной футболки редко опускается ниже $200.

Podium Market

Гостиница «Москва»

Охотный Ряд, 2

﻿﻿+7 (495) 225–02–05

СОБСТВЕННАЯ МАРКА

МАГАЗИНА TRENDS BRANDS

Магазин Trends Brands начал продавать одноименную марку. Попытки сделать нечто подобное уже предпринимались: тот же Podium пытался продавать кожаные куртки под собственным лейблом, но ничего не получилось. Сейчас история более очевидная: Trends Brands продают вещи, которые соответствуют подиумным тенденциям (не уходя в крайность) и стоят не дороже 5 000 рублей. Отшивается всё на фабрике в Сеуле. Материалы: вискоза, хлопок, полиэстер.

JOSEPH В «ЦВЕТНОМ»

Флагманский магазин британской марки Joseph открылся в Столешниковом переулке недавно, но марка уже появилась на нескольких рейлах в «Цветном». Выбор чуть меньше, чем в основном магазине. И хотя одежда эта недешевая (брюки из кожзама обойдутся в 15 000 рублей), своих денег она стоит. Последняя коллекция марки посвящена гранжу и 90-м — можно найти отличные кожаные косухи, клетчатые рубашки и нежные шелковые платья, которые советуют носить с грубой обувью.

«Цветной»

Цветной бульвар, 15, стр. 1

+7 (495) 737–77–73

ОДЕЖДА ALICE & OLIVIA

И НОВЫЙ ОБУВНОЙ КОРНЕР В ЦУМЕ

На четвертом, самом демократичном этаже ЦУМа, претерпевшем за последний год большие изменения, открылся обувной корнер, где можно купить балетки Bloch, босоножки Acne и кеды Y-3. Из марок обуви, которые раньше в ЦУМе и представить было сложно, уже есть Vans, Converse и Dr. Martens.

Здесь же открылся большой корнер марки Alice & Olivia. Новая коллекция посвящена современной интерпретации 40-х и 60-х годов — много ярких рубашек, расклешенных брюк и платьев в цветочек.

ЦУМ

Петровка, 2

+7 (495) 933–73–00