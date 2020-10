Столичный универмаг «Цветной» с 19 по 29 апреля проведет «Британские дни»: на десять дней магазин превратится в площадку английской культуры: здесь будут слушать британскую музыку, смотреть британское кино и читать лекции о британском дизайне, а на коллекции многих дизайнеров из Великобритании, чьи коллекции представлены на четвертом этаже, сделают скидку 15 %. На первом этаже поставят традиционную красную телефонную будку, у которой каждые два дня будут выставлять новые коллекции британских марок: Reiss, AllSaints, Topshop, Fred Perry, Mary Katrantzou, Peter Pilotto, Marios Schwab, Folk, B Store, Jonathan Saunders, Christopher Kane и других. Пятиэтажную стену лифта украсит огромный флаг.

ПОКУПКИ

На все британские марки в «Цветном» будет действовать скидка 15 %. Кроме того, ежедневно марки будут устраивать различные акции.

С 21 по 23 апреля в универмаге пройдут «Дни Reiss»: в корнере марки можно будет получить консультацию портного и стилиста из Лондона, а также принять участие в конкурсе, главный приз — сертификат на 20 тысяч рублей.

24 и 25 апреля пройдут «Дни Topshop»: посетители получат бесплатную консультацию стилиста, а 25 апреля в корнере начнут продавать специальную коллекцию дизайнерских джинсовых курток The Denim Jacket Project.

26 и 27 апреля посвящены AllSaints. Вечером первого дня, с 19 до 22 часов, на третьем этаже будут показывать видео из музыкального проекта AllSaints Basement Sessions, в котором в разное время принимали участие Summer Camp, We Have Band, Fatboy Slim, Kelis, Foster the People, Gold Panda, White Lies и многие другие. А 27 апреля в это же время на минус первом этаже AllSaints Basement Sessions пройдет вживую: в концерте будут участвовать британские электронщики и видеохудожники.

28 и 29 апреля в корнере Fred Perry можно будет заказать поло с собственными инициалами, а к каждой покупке будут дарить печенье Five O’Clock Tea Cookies.

Тем временем все десять дней в магазине «Республика» на первом этаже будет представлена специальная подборка британской литературы, дисков и фильмов, а 26 апреля с 15:00 до 21:00 состоится бесплатная профессиональная фотосессия для посетителей.

Полный список британских брендов, представленных в «Цветном»:

Reiss, AllSaints, Topshop, Fred Perry, Mary Katrantzou, Peter Pilotto, Marios Schwab, Folk, Mr. Hare, Rake, Angel Jackson, Bernstock and Speirs, B Store, Jonathan Saunders, Christopher Kane, Christopher Raeburn, Money, Lulu & Co, Vivienne Westwood, Vilshenko, Oliver Spencer, Sunspel, Anya Hindmarch, Mulberry, Nicholas Kirkwood, Grenson, Lyle & Scott, Orlebar Brown, YMC.

ЛЕКЦИИ

Британская высшая школа дизайна привезет на три дня в «Цветной» свои лекции по культуре и искусству.

Расписание лекций

21 апреля, 15:00­–16:30 — Николас Чампкинс, «Москва глазами британского архитектора». Преподаватель Британки Николас Чампкинс поделится своим мнением о столичной архитектуре, ее положительных сторонах, а также о том, какой он представляет Москву.

22 апреля, 15:00–16:30 — Светлана Тейлор, «Фотография вчера и сегодня». Куратор программы «Фотография. Базовый курс» совместно с другими преподавателями БВШД: Юрием Пальминым, Михаилом Розановым и Егором Заикой — расскажет о том, как развивалась фотография с момента ее появления и что происходит с фотоискусством сегодня.

29 апреля, 15:00–16:30 — Максим Агаханов, «Future Fashion: Основные направления развития модного ретейла». Преподаватель Британки, а по совместительству директор новых марок BNS Group, на примере Topshop, Calvin Klein и Louis Vuitton расскажет, как сегодня развиваются продажи модных брендов и что их ждет.

КИНО

На минус первом этаже кинотеатр «Пионер» представит английское кино о современной культуре, музыке и искусстве. Ежедневно с 12:00 до 19:30 на площадке будут показывать короткометражки в режиме нон-стоп, а с 19:30 до 21:00 — полнометражные художественные фильмы. Вход свободный.

Расписание кинопоказов

(19:30–21:00)

19 апреля — «Фотоувеличение» (Blow Up, 1966, реж. М. Антониони);

(Blow Up, 1966, реж. М. Антониони); 20 апреля — «Контроль» (Control, 2007, реж. Антон Корбейн);

(Control, 2007, реж. Антон Корбейн); 21 апреля — «Субмарина» (Submarine, 2010, реж. Ричард Эйоэйд);

(Submarine, 2010, реж. Ричард Эйоэйд); 22 апреля — «Джо Страммер: Будущее неизвестно» (Joe Strummer: The Future Is Unwritten, 2007, реж. Джулиен Темпл);

(Joe Strummer: The Future Is Unwritten, 2007, реж. Джулиен Темпл); 23 апреля — «Квадрофения» (Quadrophenia, 1979, реж. Фрэнк Роддам); 24 апреля — «Мистер Ганджубас» (Mr. Nice, 2010, реж. Бернард Роуз);

(Mr. Nice, 2010, реж. Бернард Роуз); 25 апреля — «Гластонбери» (Glastonbury, 2006, реж. Джулиен Темпл);

(Glastonbury, 2006, реж. Джулиен Темпл); 26 апреля — «Беззаботная» (Happy-Go-Lucky, 2008, реж. Майк Ли);

(Happy-Go-Lucky, 2008, реж. Майк Ли); 28 апреля — «Завтрак на Плутоне» (Breakfast on Pluto, 2005, реж. Нил Джордан);

(Breakfast on Pluto, 2005, реж. Нил Джордан); 29 апреля — «Стать Джоном Ленноном» (Nowhere Boy, 2009, реж. Сэм Тейлор Вуд).

МУЗЫКА

На время акции в «Цветной» переедет радиошоу Selector Британского совета, которое ежедневно будет ставить в универмаге музыку лучших английских музыкантов. На открытие «Британских дней» приедет с концертом группа Horse Meat Disco. Каждый день с 19:00 до позднего вечера свои сеты будут играть известные московские диджеи, а 28 апреля в 19:30 на первом этаже атриума выступит группа Pompeya.

Расписание диджей-сетов

(19:00–22:00)

20 апреля — Taras 3000;

21 апреля — Timofey (SPB);

22 апреля — Mark Schedrin;

23 апреля — Grishin;

24 апреля — Orange; 25 апреля — Arsenii;

26 апреля — Sandra;

27 апреля — Kompaniets;

28 апреля — Lipelis;

29 апреля — Grishin.

ЕДА

На «Фермер Базаре» представят выборку английских производителей, а в ресторанах «Вермишель» и «Антресоль» появится специальное меню, в которое войдут излюбленные блюда британцев: сырный суп из чеддера с цыпленком, слабосоленая макрель с карамелизированной свеклой, хреном и горчицей, Fish & Chips с мятным горошком, а также кексы, сэндвичи и тарталетки на десерт. На фермерском рынке будут раздавать книжечки с рецептами традиционных английских блюд, которые позже разместят на сайте универмага. А на пятом этаже можно будет найти органические джемы Wilkin & Sons и Rosebud, чай Taylors of Harrogate, овощные чипсы Glennans и темный английский эль Hobgoblin.

«Британские дни» в «Цветном»

19–29 апреля, универмаг Tsvetnoy Central Market

Цветной бульвар, 15/1

Телефон: (495) 737–77­–73

www.tsvetnoy.com