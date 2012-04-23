Чтобы понять, как в Москве и Питере появляются те или иные марки одежды и в чем особенности модного ретейла, The Village обратился к владельцам известных магазинов, которые являются по совместительству байерами. В серии «Держать марку» они рассказывают о том, что и почему закупают для продажи, и сравнивают собственный гардероб с одеждой из своих магазинов.









Андрей Кухтин и Михаил Дегтярев

ИСТОРИЯ МАГАЗИН﻿А﻿

Год основания: 2009

Сайт: Lestore.ru

2009





Мы познакомились в клубе «0» и сразу сошлись на почве общих интересов: мы оба, не дожидаясь ближайших поездок в Европу, все покупки делали в зарубежных интернет-магазинах и на eBay. До этого Андрей работал в Boutique.ru, но в итоге мы решили открыть собственный интернет-магазин, который продавал бы достойные скандинавские и прочие европейские марки в России. Le Store мы ведем с апреля 2009 года, когда заработали полноценно.





ЗАКУПКИ

Основные марки: b Store, Cheap Monday,

Surface to Air, Rodebjer, Velour, Stine Goya

Изначально сформировался некий пул брендов, близких нам по духу, которых мы хотели видеть в России. Упор делали на скандинавов — привезли Cheap Monday, они в тот момент в России совсем не были представлены, привезли Velour, Rokin и Odeur. Французы Surface to Air работали с нами с первого сезона, как и April77. Opening Ceremony также весьма охотно пошли нам навстречу. В следующем сезоне появились Minimarket и Rodebjer.

За полгода до открытия мы посетили несколько выставок в Париже, две наиболее известные из них Rendez-Vous и Capsule. Еще занимались тем, что отправляли письма с рассказом о нашей идее и предполагаемом списке брендов. Как правило, все марки смотрят, кто еще будет продаваться вместе с ними, и после этого обычно не возникало никаких вопросов. Мы получили хорошие отклики практически от всех. Мало кто знает, но изначально магазин планировался только как мужской. Позже нам пришлось отказаться от этой идеи.

Главный бич в России — это, конечно, ввозные пошлины и логистика, несовершенство механизмов, очень высокий уровень бюрократии. Что касается закупок, проблема в том, что у многих существует так называемый минимальный заказ — определенная сумма или объем, с которого начинается сотрудничество. Например, нам пока не хватает бюджета, чтобы привезти полноценную мужскую и женскую линию марки APC. Для имиджевой истории мы привозили Chronicles of Never — несмотря на высокие цены продажи шли хорошо, но потом нам пришлось отказаться от них из-за высокой стоимости импорта из Австралии. Также в наших планах были австралийцы Mjolk, но там была совсем печальная история, когда наш груз потерял FedEx.

Что касается других факторов, расстраивает, если бренд показывает примерно одно и то же каждый сезон, — одежда абсолютно пресная! И качество оставляет желать лучшего... Видишь и коммерциализацию некоторых брендов: одежда становится просто-напросто переоцененной. Один из примеров — шведы Acne, если вспомнить, сколько стоили раньше и сколько сейчас.

ЛИЧНЫЙ СТИЛЬ

Мы не готовы отнести себя к какому-то одному стилю. Можем сказать определенно: в одежде не любим вычурность. Главное, чтобы вещь была хорошего качества и служила по назначению. Мы готовы переплатить за вещь, которая прослужит не один сезон, и отдаем предпочтение достойным брендам, которые зарекомендовали себя. Чаще всего, конечно, покупаем одежду и обувь в своем магазине. Тем не менее редкая поездка за рубеж обходится без шопинга; не забываем и про интернет-магазины, такие как Tres Bien﻿.

ВЕЩИ ИЗ МАГАЗИНА

Туфли Surface To Air Невероятно интересные по форме и текстуре под змеиную кожу, эти туфли Surface to Air в духе марокканских бабуш продавались очень хорошо. Именно за такие интересные находки мы в свое время и полюбили эту марку.

Куртка Odeur Для шведского бренда Odeur характерна геометричность и минимализм в коллекциях.

Платье Stine Goya Датчанка Стин Гойа профессионально занималась принтами, поэтому каждая ее коллекция — очередной арт-проект.

Платье-халат Minimarket В этом платье нам нравится простота. Именно за такие вещи, в которых главной остается личность владельца, мы и любим представленные у нас марки.

Леггинсы Surface To Air Очень удачные по исполнению леггинсы из замши с вставками из гладкой кожи.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

Свитер APC (cвитер Михаила) Свитер теплый, а еще у него смешной принт с лыжником.

Джинсы APC (такие джинсы есть и у Михаила, и у Андрея) Качественный деним, который с каждым месяцем становится еще лучше!

Плащ APC (плащ Андрея) Куплет в аутлете APC в Париже по приятной цене. Оставался как раз моего размера.

Ботинки Our Legacy (ботинки Михаила) Удачный пример коллаборации между Our Legacy и магазином Weekend.

Портмоне Sandqvist (портмоне Андрея) Мы знакомы с дизайнерами марки, двумя братьями Сандквист, и дружим с фотографом, который делает им съемки.





