Мужской мультибренд Mint открыли основатель марки Circle of Unity Олег Акбаров и байер обувной сети Footbox Назар Нескородько. В магазине на Литейном, 57 продают вещи американских и европейских брендов, выпускающих классику спортивной и casual-одежды. Помимо базовых вещей вроде жилеток Penfield, свитшотов WoodWood, кепок Huf и рюкзаков Obey, здесь есть ограниченные серии Nike, Sperry Top-Sider, Asics и New Balance. Специально к лету в Mint привезли капсульную коллекцию голландского художника и скульптора Parra, созданную для марки Stussy.

Из обуви уже сейчас есть кроссовки Nike Air Flow нескольких расцветок, впервые представленные в 1989 году, а также рабочие ботинки Red Wing Moc Toe и модели марки Gourmet. Всего в магазине продается одежда 12 брендов, но со временем ассортимент увеличится почти вдвое. Пока хозяева Mint ограничились мужскими коллекциями, женские линии появятся следующей весной.

Магазин открыли на первом этаже «Нового Пассажа», в помещении с огромными окнами-витринами, выходящими на одну из центральных улиц города. Незатейливый интерьер владельцы придумали и воплотили в жизнь сами. Отсутствие сложного декора, считают они, лучший способ правильно показать ту одежду, которая здесь продается. На фоне белых стен, светлого дерева и самодельных стеллажей в глаза бросаются два кожаных дивана и имитация персидского ковра посреди зала.

Здесь будут собираться друзья и знакомые, для которых Mint — скорее клуб по интересам. В планах внушительная программа мероприятий: от лекций про японский деним и визитов байеров и дизайнеров до тематических презентаций новых коллекций и велозабегов. В будущем при магазине собираются открыть небольшой кофешоп.





ОЛЕГ АКБАРОВ Байер Mint «В Петербурге сейчас нет магазина, где можно купить актуальную одежду и обувь на стыке спортивного и повседневного стиля. У нас с Назаром есть определенный опыт работы в этой сфере, поэтому мы решили открыть Mint — небольшой несетевой магазин, куда будем привозить одежду, которой, на наш взгляд, не хватает в городе, а также лимитированные релизы известных марок. Нам не хотелось бы привязываться к какой-то субкультуре, будь то скейтеры или граффитчики, хотя некоторые марки весьма для них традиционны. Наши покупатели — это люди, которые читают тематические блоги, знают, как хотят одеваться и сколько это стоит. C другой стороны, мы следим, чтобы любая вещь в ассортименте была бы понятна прохожему, впервые оказавшемуся у нас».



НАЗАР

НЕСКОРОДЬКО Байер Mint «Со временем мы рассчитываем увидеть в магазине более взрослую аудиторию, поэтому и ассортимент претерпит изменения. Сейчас у нас всё же более молодежная подборка. Почти у всех марок, которые представлены в Mint, есть премиальные линии, так что во многом будем ориентироваться на них. В Петербурге многие люди уже не готовы носить кеды Vans и футболку с огромной надписью Supreme, это для них уже мейнстрим. Количество марок в идеале должно дорасти до 25».





Цены:

Кепка Stussy — 1 400 рублей

Фуболка Parra for Stussy — 1 400 рублей

Ботинки Red Wing 6 Inch Round Toe — 13 500 рублей

Кроссовки Asics GT-II — 4 200 рублей

Джинсы Edwin ED-47 Dark Blue Rinsed — 5 640 рублей

Куртка Penfield Holbrook — 4 700 рублей

Толстовка WoodWood — 4 650 рублей

Кроссовки Nike Air Flow — 5 200 рублей

Рюкзак North Face (Mondaze) — 3 700 рублей

Шорты Stussy — 3 500 рублей

Жилетка Penfield Mendota — 4 900 рублей

Магазин Mint

Литейный пр., 57

Пн.-Вс.: с 11:00 до 22:00