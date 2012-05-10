Чтобы понять, как в Москве и Питере появляются те или иные марки одежды и в чем особенности модного ретейла, The Village обратился к владельцам известных магазинов, которые являются по совместительству байерами. В серии «Держать марку» они рассказывают о том, что и почему закупают для продажи, и сравнивают собственный гардероб с одеждой из своих магазинов.





Евгения Федоровская и Елена Попова





ИСТОРИЯ МАГАЗИНА

Год основания: 2009

Cайт: Click-boutique.ru

Всё началось с того, что из-за кризиса мы обе оказались без работы. Поняли, что хотим рискнуть и попробовать начать делать что-то свое. Сначала собирались сотрудничать только с дизайнером Султанной Французовой, c которой работали раньше, но очень быстро поняли, что одной марки мало. Пришли к идее интернет-магазина, потому что на тот момент в Москве их почти не было. С первых шагов был очень позитивный отклик и со стороны покупателей, и со стороны журналистов, который нас приободрил. Первые трудности, с которыми нам пришлось столкнуться, — все административно-бухгалтерские, организационные и таможенные вопросы. Но это неизбежность, этим нам до сих пор приходится заниматься. Мы не вкладывали больших денег изначально, не брали кредит, не искали инвестора. У нас пока нет большой прибыли: всё, что зарабатываем, продолжаем вкладывать в проект, развивая и делая его, как мы надеемся, лучше.

ЗАКУПКИ

Основные марки: Sessùn , Love Corporation, I Am,

Dansk, Rules by Mary, Ganni, American Vintage

Мы начали заниматься магазином в конце февраля, когда все выставки для байеров уже прошли. Заказать следующий сезон мы не успевали. Начали искать российских поставщиков и столкнулись с тем, с чем сталкиваются все: у нас очень мало шоу-румов, а те, что есть, весьма специфичны. Надо было найти выход — мы решили работать с российскими дизайнерами и делаем это до сих пор. Мы также сделали то, что сейчас делают многие, — заказали вещи в Корее. И быстро поняли, что, хоть это и достаточно недорогой и быстрый способ, качество вещей оставляет желать лучшего. Мы решили поехать в Европу для поиска новых имен. Каждый раз мы находим там миллион марок, которые стоят немногим дороже масс-маркета, но намного интереснее. Первой нашей рабочей поездкой стала выставка в Копенгагене. Мы нашли марки Ganni и Twist & Tango, с которыми до сих пор с удовольствием работаем.

Мы знакомы с большинством дизайнеров марок, которые представляем. Конечно, хочется найти еще больше совсем недорогих. Но, к сожалению, качество вещей при очень низкой цене страдает. Люди не хотят покупать полиэстер, даже если он стоит копейки. Мы внимательно следим за тем, что происходит с российскими марками: всё больше молодых дизайнеров стараются продавать свои вещи за адекватные деньги. Мы нисколько не осуждаем тех, кто позиционирует себя как люкс, но это не совсем наша история. С самого открытия, к примеру, мы продаем I Am, Love Corporation и Sultanna Frantzuzova.

Мы никогда не заказываем вещь, которая не понравилась одной из нас. Это всегда обоюдное решение. Были марки, которые не соглашались сотрудничать с нами, потому что не хотели выставлять вещи в сети. Но сейчас такого уже нет. Нам всегда очень нравилась прекрасная французская марка Sessùn, но два сезона подряд их шведские дистрибьюторы нас отшивали, обещая отправить запрос в главный офис, говорили, что им нужно получше изучить наш интернет-магазин. Всё было долго и муторно. В итоге, когда мы встретились с представителями Sessùn напрямую, в Париже, они сразу согласились с нами работать. Мы сотрудничаем третий сезон. Всё же личный контакт и возможность работать напрямую в разы облегчают задачу.

ЛИЧНЫЙ СТИЛЬ

Магазин в какой-то степени отражает наш личный стиль. Он довольно эклектичный, но с тяготением к простоте и классике. У нас есть склонность к базовым вещам, мы не особо любим остромодные, узнаваемые вещи. Наверное, поэтому у нас так много вещей American Vintage.

Мы очень любим платья. Cтараемся не злоупотреблять нашим фанатизмом и не заказывать их слишком много. В Москве сами давно ничего не покупали. Работы много, и она всё время связана с одеждой, поэтому легче взять вещь в своем магазине.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

Голубое платье Evgenia Ostrovskaya (платье Елены) Платье еще с тех времен, когда мы работали на компанию «Ж». Платье существует в единственном экземпляре, так как было сшито специально для показа. Мне очень нравится его форма. Мы до сих пор помним все эти коллекции и периодически видим людей в этих вещах.

Платье Nina Donis (платье Елены) Ребята из Nina Donis — наши большие друзья. В прошлом году у нас был семпл-сейл марки. В какой-то момент у них накопилось большое количество наработок, образцов и вещей из старых коллекций, которые они решили продать. Событие вызвало огромный ажиотаж: все сотрудники Conde Nast, который находится совсем рядом с нашим шоу-румом, слетелись и разобрали всё очень быстро. Мы тоже не остались без покупок.

Винтажная юбка (юбка Евгении) Эта юбка куплена в бруклинском винтажном магазине. Она моего любимого красного цвета. Кстати, в этом сезоне у нас какой-то красный взрыв в магазине. Почему-то на последних выставках мы обращали внимание на вещи этого цвета в первую очередь.

Серьги-фрукты (cерьги Евгении) После детских увлечений марками и календариками я никогда ничего не собирала. Но в последний год у меня сама по себе стала образовываться коллекция плодово-ягодных сережек. Сначала друзья привезли из Берлина крупные винтажные серьги-вишни, совершенно невесомые. Потом подоспели маленькие сёстры-вишенки, тоже винтажные, от Тани Honey Hush, которая снабжает нас чудесным винтажем уже третий год. Бананы я заказала на Asos.com, и они уже выглядят вполне винтажно. Надеюсь, мини-коллекция будет расти.

Платье Rules by Mary (платье Евгении) Горошек — моя слабость. Только в этом сезоне я сразу же вытащила из новых поставок три платья в горошек. Это одно из них — нашей новой марки Rules by Mary. В Швеции у них довольно много магазинов, и все их знают, а мы почему-то впервые их для себя открыли и сразу решили привезти. Поживем — увидим. Но своим платьем я очень довольна, хожу в нём несмотря на холода, притягивая лето и солнце.

5 ВЕЩЕЙ ИЗ МАГАЗИНА

Платье Sessùn Каждый раз, заказывая Sessùn, мы с трудом себя сдерживаем, чтобы не заказать три десятка прекрасных платьев, но мимо таких экземпляров пройти не можем. Color-blocking уже не новая тема, но это вполне в нашем стиле — выбрать ее сейчас, когда она уже не будет на каждом углу. Ну и цветовое сочетание, форма — всё в тонком стиле Sessùn.

Платье Nice Things Говорят, что в Испании много симпатичных и не очень дорогих марок, но мы пока встретили только Nice Things. Наш курьер Саша как-то перевел их название как «славные вещи». Так и есть, это очень милые вещи, всегда с оттенком ретро и приятным чувством юмора. Это платье, конечно, берет цветом и рисунком.

Чиносы American Vintage Иногда нам кажется, что французы American Vintage угадывают наши желания: в этом году так хотелось цвета, и они сделали просто потрясающую цветовую гамму. И с цветными брюками, о которых мы мечтали, тоже угадали — такие чиносы мы заказали сразу в нескольких оттенках.

Платье Rules by Mary Морская полоска, длина макси, хлопковое джерси, плетеный пояс-косичка и бретельки из плотной ленты — это платье просто обречено на успех. Вообще, в комментарии к лукбуку этой коллекции было написано, что она посвящена фильму «Тельма и Луиза». А нам напоминает «Каникулы Бонифация» — сразу очень на море хочется.