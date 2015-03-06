На Казанской улице, 7 откроют пространство NNedre&Friends — магазины, турфирму и студию визажиста. Официальный запуск состоится вечером 8 марта.

На помещении площадью 200 квадратных метров разместятся трикотажное производство марки NNedre и кожаных сумок Imakebags, совмещённые с фотостудией. Во втором крыле на третьем этаже здания заработает магазин, агентство путешествий «Турист» и студия визажиста Натальи Воскобойник.



В магазине будут продавать бренды NNedre и Imakebags, аксессуары Wool& и Luch Design. Там же будет площадка для встреч с библиотекой дизайнера Нелли Недре.



Пространство будет открыто ежедневно с 10:00 до 20:00. Уточнить подробности можно по телефону +7 967 974–70–67.