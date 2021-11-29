Архитектор, дизайнер, диджей: Кем был Вирджил Абло и как он изменил индустрию моды

Архитектура, Гана и Канье Уэст

Вирджил родился в семье эмигрантов из Ганы, его мать была портнихой, а отец — управляющим в компании, производящей краски. В 2006 году он получил образование архитектора. Именно курс по истории искусств в университете заставил Абло по-другому взглянуть на творчество и понять, что оно может быть его работой. Тогда же, во время окончания своего магистерского образования, он познакомился с Канье Уэстом. По слухам, Вирджил пропустил часть своего выпускного ради встречи с менеджером рэпера. Переговоры, видимо, прошли успешно, потому что с этого момента он начал сотрудничать, а затем и дружить с Уэстом.

В 2009 году они вместе проходили стажировку в Fendi. Абло привлек внимание генерального директора бренда Майкла Бёрка уже тогда. «Я был очень впечатлен тем, как Абло и Уэст привносили в студию совершенно другое настроение и были очень пробивными. Вирджил мог придумать метафору и новый лексикон для описания чего-то настолько олдскульного, как Fendi. Я следил за его карьерой с того самого момента», — рассказывал он.

В 2011 году Канье и Вирджил продолжили сотрудничать, и рэпер назначил Абло арт-директором его будущего совместного с Джей-Зи альбома «Watch the Throne». За дизайн альбома он получил свою первую серьезную номинацию — на премию «Грэмми» за лучшее оформление музыкальной записи. Он также был креативным директором живых выступлений Уэста во время тура Yeezus Tour. Музыка была первым любимым делом Абло, он начал выступать как диджей с 18 лет и продолжал на протяжении всей своей жизни. В Москве, к слову, у Абло тоже был собственный диджей-сет. Он прошел в концепт-сторе KM20, куда дизайнер приезжал по случаю запуска совместной коллекции Off-White и KM20.