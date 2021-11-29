Архитектор, дизайнер, диджей: Кем был Вирджил Абло и как он изменил индустрию моды 28 ноября не стало дизайнера Off-White и креативного директора Louis Vuitton
28 ноября не стало креативного директора мужской линии Louis Vuitton и основателя бренда Off-White Вирджила Абло. Последние несколько лет он боролся с ангиосаркомой сердца, очень агрессивной разновидностью онкологического заболевания. За свою карьеру, которая продолжалась чуть больше десяти лет, Абло успел побыть арт-директором Канье Уэста (а вскоре и стать его другом), запустить два собственных бренда, поучаствовать в десятках коллабораций, стать ответственным за мужскую коллекцию гиганта Louis Vuitton и даже провести выставку имени себя (до марта ее можно застать в катарском арт-центре Fire Station Museum).
Вспоминаем путь дизайнера и рассказываем, как он, несмотря на критику, продолжал менять индустрию моды и положение темнокожих людей в ней.
Архитектура, Гана и Канье Уэст
Вирджил родился в семье эмигрантов из Ганы, его мать была портнихой, а отец — управляющим в компании, производящей краски. В 2006 году он получил образование архитектора. Именно курс по истории искусств в университете заставил Абло по-другому взглянуть на творчество и понять, что оно может быть его работой. Тогда же, во время окончания своего магистерского образования, он познакомился с Канье Уэстом. По слухам, Вирджил пропустил часть своего выпускного ради встречи с менеджером рэпера. Переговоры, видимо, прошли успешно, потому что с этого момента он начал сотрудничать, а затем и дружить с Уэстом.
В 2009 году они вместе проходили стажировку в Fendi. Абло привлек внимание генерального директора бренда Майкла Бёрка уже тогда. «Я был очень впечатлен тем, как Абло и Уэст привносили в студию совершенно другое настроение и были очень пробивными. Вирджил мог придумать метафору и новый лексикон для описания чего-то настолько олдскульного, как Fendi. Я следил за его карьерой с того самого момента», — рассказывал он.
В 2011 году Канье и Вирджил продолжили сотрудничать, и рэпер назначил Абло арт-директором его будущего совместного с Джей-Зи альбома «Watch the Throne». За дизайн альбома он получил свою первую серьезную номинацию — на премию «Грэмми» за лучшее оформление музыкальной записи. Он также был креативным директором живых выступлений Уэста во время тура Yeezus Tour. Музыка была первым любимым делом Абло, он начал выступать как диджей с 18 лет и продолжал на протяжении всей своей жизни. В Москве, к слову, у Абло тоже был собственный диджей-сет. Он прошел в концепт-сторе KM20, куда дизайнер приезжал по случаю запуска совместной коллекции Off-White и KM20.
Собственные бренды и критика
Первым экспериментом в моде для Вирджила Абло стал бренд Pyrex Vision. Дизайнер покупал вещи из старых коллекций Polo Ralph Lauren, кастомизировал их, нанося надписи, и продавал в несколько раз дороже. Простое видео с презентацией лукбука произвело большое впечатление на поклонников только зарождавшегося стритвира.
Компанию Абло закрыл через год, чтобы начать что-то новое — бренд Off-White. Серое пространство между черным и белым, как называл ее дизайнер, марка, в которой сочетались стритвир и высокая мода. Его осенняя коллекция 2015 года была номинирована на LVMH Prize. Вместе с ним в восьмерку финалистов попали Marques’Almeida, Jacquemus и Крейг Грин. Вирджил Абло выделялся и здесь — был единственным американцем. Признание гигантов индустрии помогло бренду начать свой путь и привлекло внимание поклонников, количество которых постоянно росло.
Наверное, главное в Off-White — это даже не знаковые кавычки и пластиковые бирки на кроссовках, а коллаборации. Их было бесконечно много. Проект The Ten, для которого он переделал десять культовых пар Nike, ковры и легендарная сумка Frakta для IKEA, унисекс коллекция Levi’s, капсульная коллекция Moncler O, вдохновленная скандинавскими рыбаками, завернутые в пластик туфли Jimmy Choo, специальная коллекция для московского концепт-стора KM20 и, конечно, совместные выставки с японским художником Такаси Мураками. Казалось, что Абло и его бренд просто везде — он успевал быть креативным директором, графическим дизайнером, диджеем, клипмейкером, художником, лектором и лицом своего бренда.
За эту вездесущность Вирджила часто критиковали, называли поверхностным, а его дизайны не раз обвиняли в плагиате. На это он отвечал: «Марсель Дюшан — мой адвокат». Так он объяснял, что его подход к моде можно сравнить с реди-мейдом французского художника. Абло брал элементы у других дизайнеров, помещал в кавычки и выпускал на подиум уже совсем в другом контексте.
Сотрудничество с LVMH
Новые идеи, яркие и громкие коллаборации и умение превращать в золото практически все, к чему Вирджил прикасался, привлекло внимание боссов LVMH. В марте 2018 года стало известно, что именно Абло возглавит мужскую линию Louis Vuitton. Уже 21 июня в саду парижского Пале-Рояль он провел свой первый показ. Первый темнокожий дизайнер, возглавивший консервативный французский бренд, выпустил на подиум 17 темнокожих моделей. В финале он сам со слезами на глазах прошелся по разноцветному подиуму и обнял своего друга Канье Уэста, который был с ним рядом с самого начала.
Борьба с расизмом
Вирджила смело можно назвать одним самых известных (немногочисленных) темнокожих дизайнеров. Вопросы расизма он игнорировать просто не мог. Еще до своего громкого успеха он регулярно сотрудничал с темнокожими художниками, дизайнерами и моделями, старался вместе создавать платформу для высказываний и поддерживать друг друга. Дружба с Канье Уэстом — самый яркий пример такого сотрудничества, на протяжении многих лет они оба помогали брендам друг друга становиться успешнее и заметнее.
Цвет кожи вмешивался и в его коллекции. В интернете регулярно появлялись не только обвинения в плагиате, но и язвительные комментарии о том, что LVMH ни за что не применит против дизайнера санкции, чтобы избежать обвинений в расизме.
Самого Абло отменить решили из-за его комментариев по поводу разграбленных магазинов во время протестов BLM-движения. Он обвинил протестующих в отсутствии культуры и даже объявил, что стритвир мертв. В комментариях появились тысячи обвинений в безразличии и непонимании значения протестных акций. Конфликт обострился еще и из-за пожертвования в 50 долларов, которое Вирджил сделал в фонд борьбы с расизмом. Разъяренные пользователи и слышать не хотели, что такое небольшое пожертвование Абло сделал, чтобы поучаствовать в флешмобе и показать важность даже небольших пожертвований. Дизайнер все равно извинился, продал с молотка невыпущенную пару кроссовок Off-White за 185 тысяч долларов и все их отдал на благотворительность.
Начав работать на Louis Vuitton, большой консервативный бренд, который до этого никогда не возглавлял темнокожий дизайнер, Вирджил выступал за инклюзивность и много работал над тем, чтобы бренд стал привлекать больше небелых людей. «Я принял к сведению всю критику, которую получил, и могу сказать только одно. Если вы знакомы с моей работой, то прекрасно знаете, на какой я стороне. Если вы осведомлены о том, что я темнокожий владелец бизнеса и нанимал темнокожих людей в таких масштабах, которых не было в индустрии, то станет очевидно, что я выступаю за темнокожих людей», — говорил Абло.
Диагноз и последнее шоу
В 2019 году Вирджил объявил, что уходит в отпуск из-за проблем со здоровьем и пропустит показ Off-White весна-лето 2020. Врачи запретили ему путешествовать, он уже знал о своем диагнозе, но продолжал работать из дома: придумывать идеи новых коллекций, договариваться о новых коллаборациях и организовывать выставки по всему миру.
До показа своей коллекции Louis Vuitton весна-лето 2022 Абло не дожил два дня. По желанию Вирджила и его жены шоу не стали переносить. Оно получило название Virgil Was Here и станет трибьютом дизайнеру, который всегда отказывался останавливаться.
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