Догнали: Кроссовки от марок, далеких от спорта Где искать альтернативу мейнстримовым маркам и с чем сочетать тяжелый люкс
Базовыми моделями кроссовок спортивных марок обзавелся практически каждый. Но удобной обуви много не бывает, особенно весной. The Village подготовил краткий гид о том, в каких неспортивных марках искать себе пару и с чем сочетать наиболее выгодным образом.
Текст: Ида Бройтман
MSGM
Купить: Farfetch, 21 882 рубля
Бренд MSGM — это микс, состоящий из отрешенности миллениалов и итальянского дизайна с его традициями и устоями. В этом году марка привлекла к себе особое внимание фэшн-сообщества, дополнив весенне-летнюю коллекцию в стиле спорт-шик буквально идеальной парой кроссовок. В них отлично все: материал, футуристический дизайн, расцветка, внутренний носок (это правда удобно), силуэт и легкий налет премиальности. Изначально модель позиционировалась как женская, но кто сейчас ориентируется на гендерные стереотипы?
Эту пару легче всего комбинировать с юбками в спортивном стиле и укороченными брюками, а смельчаки могут ориентироваться на лукбук марки и носить в сочетании с брюками клеш с глубокими разрезами.
MOA (Masters of Art)
Купить: ЦУМ, 17 000 рублей
Мasters of Art — достаточно молодой итальянский бренд, основанный четыре года назад международной командой, которую объединила любовь к современному искусству, дизайну и уличному стилю. Основные столпы марки — это инновационный подход в выборе материалов и высокие требования к производству.
Узнаваемый стиль MOA формируют яркие иллюстрации и работа с образами массовой культуры. Например, эта пара — дань уважения компании Disney и Микки Маусу.
Конечно, такие кроссовки нельзя назвать спортивными, и не стоит бежать в них марафон. Пара будет отлично смотреться с укороченными джинсами с необработанным краем, особенно актуальными в этом сезоне.
Acne Studios
Купить: SSENSE, 330 фунтов
Эти белоснежные кеды сочетают в себе практически все, чем славится бренд: минимализм, вариативность в носке (на этой паре, к примеру, есть съемный элемент фурнитуры), качество материала — выделка кожи безупречна. Ну и, конечно, необычная подошва с «бензиновыми» разводами. Стоит отметить, что доверяют Acne производство своей обуви главным мастерам обувного дела — итальянцам, и это жирный плюс.
За счет неброского и оригинального дизайна носить эти кеды можно почти со всем гардеробом, ну а при желании акцентировать внимание именно на них — стоит дополнить образ базовыми укороченными брюками и худи с фирменным смайликом бренда.
Marc Jacobs
Купить: Farfetch, 22 235 рублей
Стилистически эти кеды — прогулка по лезвию бритвы. Такого рода эстетику легко свести к китчу, популярному у гламурных персонажей нулевых, но Марк Джейкобс не позволяет усомниться в его вкусе ни на минуту.
Обилие нашивок, заплаток, заклепок и надписей — отличительная особенность модели. Безопаснее всего ее носить с базовым однотонным гардеробом. Только настоящие attention whores осмелятся сочетать эту пару с безумными «варенками» одноименного бренда из коллекции SS’17 в цвете фуксия или платьем в стиле 70-х — чтобы сойти за модную и по-хорошему сумасшедшую горожанку.
Gucci
Купить: Aizel, 42 500 рублей
Креативный директор марки Алессандро Микеле с максимальной степенью уважения обращается с историей марки и возвращает некогда культовые модели бренда на модный олимп. Безупречные низкие сникерсы Gucci — идеальный пример проникновения марки класса люкс в уличную моду. Это удалось благодаря участию в создании коллекции современных художников, иллюстраторов и стрит-артистов.
Эта пара кед выполнена с большой любовью к деталям: на каждом ботинке своя вышивка. В целом Gucci близка эстетика избыточности и гипертрофированности, поэтому не стоит опираться на луки с показов. Сочетайте эту пару из царства тяжелого люкса с монохромным гардеробом и сохраняйте умеренность в образе, делая акцент исключительно на кедах.
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