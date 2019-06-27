12 дождевиков для пасмурного лета в Екатеринбурге Плащи, анораки и водонепроницаемые куртки в коллекциях уральских, российских и масс-маркет брендов
Дождевик — самая универсальная вещь в гардеробе. Его всегда можно упаковать с собой в сумку и достать в нужную минуту, он не нуждается в особом уходе и может сочетаться почти с любым типом одежды.
Пока Екатеринбург не отпускает сезон периодических ливней, The Village составил подборку дождевиков местных и мировых брендов — от самых доступных и простых до нетривиальных и оригинальных моделей.
Дождевик
Aprenaz Quechua
Дождевик
Modi
Куртка-дождевик с рисунком
H&M
Легкий дождевик для трекинга
Oysho Sport
Плащ Worldwide
Urals
Анорак из тонкой плащевки
SiammSiamm
Плащ оверсайз розовый
Shu
Дождевик
So.simple.store
BLOCKTECH ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО С КАПЮШОНОМ
Uniqlo
BLOCKTECH МУЖСКОЕ ПАЛЬТО
Uniqlo
Дождевик «Солнце, выходи»
Дождевик с картой Екатеринбурга
фотографии: обложка, 2 — Modi, 1 — Aprenaz Quechua, 3 — H&M, 4 — Oysho Sport, 5 — Urals, 6 — SiammSiamm, 7 — Shu, 8 — So.simple.store, 9, 10 — Uniqlo, 11, 12 — «Ель»