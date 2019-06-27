12 дождевиков для пасмурного лета в Екатеринбурге

Дождевик — самая универсальная вещь в гардеробе. Его всегда можно упаковать с собой в сумку и достать в нужную минуту, он не нуждается в особом уходе и может сочетаться почти с любым типом одежды.

Пока Екатеринбург не отпускает сезон периодических ливней, The Village составил подборку дождевиков местных и мировых брендов — от самых доступных и простых до нетривиальных и оригинальных моделей.