Японские мотивы и рваные звери: Новый мерч Ural Music Night Свитшоты с иероглифами и футболка с зеброй-синтезатором в официальной коллекции Уральской ночи музыки
Фестиваль Ural Music Night запустил в продажу официальную коллекцию мерча, состоящую из свитшота, футболки, открытки, блокнота и стикерпака. Над дизайном работали два художника — Mutoid cat создала коллажи с животными, продолжающими идею айдентики фестиваля, а Полина Терёхина нарисовала комиксные приключения с японскими мотивами.
Лена Котик
Задача была создать яркий красивый визуал взамен скучным черно-белым футболкам с логотипом, которые были в прошлом году. Но это была скорее внутренняя задача — то, что мы хотим сделать свои уникальные дизайны, пришлось выбивать практически с боем. Нам сказали: «ну если вы так жаждете сделать свой мерч, давайте накидайте что хотите, а мы посмотрим и выберем». И каждая из нас села и придумала что-то свое. Всем так понравились наши идеи, что решили сделать два набора мерча — на любой вкус.
Полина Терехина
@makesomethinggood
Из чего складывается наш фестиваль? Что соединяет 70-80-100 площадок воедино? Что собирает 100-200 тысяч людей на улицах любимого города и заставляет каждого улыбаться прохожему? Музыка? — Да, несомненно. Но не только. Люди, город, инфраструктура — вот что делает наш фестиваль таким особенным. И как объединить эти составляющие, если не в комиксе?
Уже сейчас новинки можно купить в официальной группе во ВКонтакте, а 28 июня — в информационном центре фестиваля на Плотинке.
изображения: Ural Music Night
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