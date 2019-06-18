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Покупка недели18 июня 2019

Японские мотивы и рваные звери: Новый мерч Ural Music Night Свитшоты с иероглифами и футболка с зеброй-синтезатором в официальной коллекции Уральской ночи музыки

Японские мотивы и рваные звери: Новый мерч Ural Music Night
РедакторАлексей Шахов

Фестиваль Ural Music Night запустил в продажу официальную коллекцию мерча, состоящую из свитшота, футболки, открытки, блокнота и стикерпака. Над дизайном работали два художника — Mutoid cat создала коллажи с животными, продолжающими идею айдентики фестиваля, а Полина Терёхина нарисовала комиксные приключения с японскими мотивами. 

Лена Котик

Mutoid cat

Задача была создать яркий красивый визуал взамен скучным черно-белым футболкам с логотипом, которые были в прошлом году. Но это была скорее внутренняя задача — то, что мы хотим сделать свои уникальные дизайны, пришлось выбивать практически с боем. Нам сказали: «ну если вы так жаждете сделать свой мерч, давайте накидайте что хотите, а мы посмотрим и выберем». И каждая из нас села и придумала что-то свое. Всем так понравились наши идеи, что решили сделать два набора мерча — на любой вкус. Вдохновлялась конечно же коллажной тематикой нашего фирстиля. Я сама очень люблю коллажи и иногда в свободное время делаю для себя.

Изначально я хотела замиксовать изображения музыкантов с музыкальными инструментами, но в процессе поняла, что это может быть слишком дико и психоделично — эдакие монстры Франкенштейна, что оттолкнет людей, поэтому решила использовать изображения животных. Вроде весело получилось! С удовольствием буду сама носить. 

Футболка

800 рублей

Футболка

800 рублей

Стикерпак

150 рублей

Блокнот

150 рублей

Открытка

50 рублей

Полина Терехина

@makesomethinggood

Из чего складывается наш фестиваль? Что соединяет 70-80-100 площадок воедино? Что собирает 100-200 тысяч людей на улицах любимого города и заставляет каждого улыбаться прохожему? Музыка? — Да, несомненно. Но не только. Люди, город, инфраструктура — вот что делает наш фестиваль таким особенным. И как объединить эти составляющие, если не в комиксе?

Свитшот

1 500 рублей

Футболка

800 рублей

Стикерпак

150 рублей

Открытка

50 рублей

Уже сейчас новинки можно купить в официальной группе во ВКонтакте, а 28 июня — в информационном центре фестиваля на Плотинке.

изображения: Ural Music Night

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