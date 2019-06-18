Японские мотивы и рваные звери: Новый мерч Ural Music Night

Лена Котик

Mutoid cat

Задача была создать яркий красивый визуал взамен скучным черно-белым футболкам с логотипом, которые были в прошлом году. Но это была скорее внутренняя задача — то, что мы хотим сделать свои уникальные дизайны, пришлось выбивать практически с боем. Нам сказали: «ну если вы так жаждете сделать свой мерч, давайте накидайте что хотите, а мы посмотрим и выберем». И каждая из нас села и придумала что-то свое. Всем так понравились наши идеи, что решили сделать два набора мерча — на любой вкус. Вдохновлялась конечно же коллажной тематикой нашего фирстиля. Я сама очень люблю коллажи и иногда в свободное время делаю для себя.