Где искать вещи со скидками в «черную пятницу»

На сайте скидка небольшая, всего 20 %, зато активировать ее можно уже сейчас (понадобится промокод EARLY). На распродаже оказались пуховые жилетки и треники Burberry, микросумки By Far и серебристые ботильоны Piferi Merlin, классические мартинсы, однотонные челси Simon Miller, кашемировые подушки More Joy и другие необязательные, но очень красивые вещи.

Lamoda

В российском онлайн-магазине акция носит многообещающее название «Щедрый ноябрь». На одежду, обувь и аксессуары сейчас действуют скидки до 60 %. На распродаже оказался ассортимент как мужского раздела, так и женского. Присмотритесь к теплым пуховикам, добротной обуви для непогоды и красивым новогодним свитерам с узором и принтами.

Mir Stores и Beaded Breakfast

Российская марка Mir Stores вместо с сайд-проектом Beaded Breakfast проведут распродажу с 26 по 28 ноября включительно. Скидка 25 % будет действовать на все товары в наличии: объемные и теплые свитеры, водолазки и кардиганы, а также симпатичные украшения пастельных оттенков.

Фотографии: 1 — Kerastase, 2 — Lime, 3 — adidas, 4 — Williams & Oliver, 5 — Endclothing