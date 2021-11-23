Где искать вещи со скидками в «черную пятницу»

Косметика

Самая безобидная категория. Во-первых, ухаживающая и декоративная косметика имеет свойство заканчиваться, а значит, период скидок — самое подходящее время, чтобы пополнить запасы шампуней, бальзамов для волос, кремов для рук и тела или любимых консилеров и тушей. Во-вторых, прямо сейчас на распродаже можно застать симпатичные подарочные наборы — хороший подарок кому-нибудь из близких.

Authentica

До 24 ноября на сайте можно зарегистрироваться на ранний доступ к распродаже. Она стартует 25 ноября в 14:00. С помощью раннего доступа можно получить дополнительный промокод с выгодой 20 % на главные бренды, представленные в онлайн-магазине: например, Oribe, Kevin.Murphy, Alterna, La Ric, Aveda, R+Co, Olaplex, Ultraceuticals и другие. 26 ноября распродажа начнется для всех.

Kiko Milano

С 22 по 29 ноября на сайте и в магазинах сети действует акция: при покупке трех товаров третий (самый бюджетный) идет в подарок. Хорошая возможность запастись яркими пигментами и блестками для приближающихся праздников.