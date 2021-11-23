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Гид The Village23 ноября 2021

Где искать вещи со скидками в «черную пятницу» Акции, специальные предложения и перечеркнутые ценники

Где искать вещи со скидками в «черную пятницу»

Предпоследняя неделя ноября уже не первый год превращается в феерию потребления (а нередко, увы, и перепотребления). Серия массовых распродаж, которая стартует после Дня благодарения, пришла к нам из США и за последние пару лет достигла впечатляющих масштабов. Московские магазины и международные сайты объявляют праздничные дни и целые недели распродаж, а размер скидок достигает 80 %. Специальные акции к 25 ноября готовит большинство магазинов (так что советуем проверить любимые бренды и онлайн-магазины). Рассказываем об акциях и скидках к «черной пятнице» и напоминаем: не покупайте лишнего, даже по очень заманчивой цене.

Косметика

Самая безобидная категория. Во-первых, ухаживающая и декоративная косметика имеет свойство заканчиваться, а значит, период скидок — самое подходящее время, чтобы пополнить запасы шампуней, бальзамов для волос, кремов для рук и тела или любимых консилеров и тушей. Во-вторых, прямо сейчас на распродаже можно застать симпатичные подарочные наборы — хороший подарок кому-нибудь из близких.

Authentica

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До 24 ноября на сайте можно зарегистрироваться на ранний доступ к распродаже. Она стартует 25 ноября в 14:00. С помощью раннего доступа можно получить дополнительный промокод с выгодой 20 % на главные бренды, представленные в онлайн-магазине: например, Oribe, Kevin.Murphy, Alterna, La Ric, Aveda, R+Co, Olaplex, Ultraceuticals и другие. 26 ноября распродажа начнется для всех.

Kiko Milano

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С 22 по 29 ноября на сайте и в магазинах сети действует акция: при покупке трех товаров третий (самый бюджетный) идет в подарок. Хорошая возможность запастись яркими пигментами и блестками для приближающихся праздников.

Foam

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С 25 по 28 ноября в магазине и на сайте Foam действуют скидки до 80 %. Обратить внимание стоит на средства для ухода за волосами, питательные маски, которые не будут лишними в зимнее время, и плотные кремы для рук. Новая категория в Foam — симпатичные секс-гаджеты и сопутствующее. Тоже хорошая покупка перед праздниками и выходными.

La Roche-Posay

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Со скидками в дни распродажи можно будет купить хиты бренда, которые подходят чувствительной коже. Присмотритесь к линейке для всей семьи Lipikar и внушительным тубам с маслом для душа.

NYX

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Матовые помады, яркие пигменты для лица и тела, ультравлажные блески как в 90-х и толковые базы для лица — в NYX в день распродажи можно будет сэкономить на продуктах для заметного макияжа — например, для новогодней ночи.

iHerb

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25 ноября ищите скидки на свою привычную корзину покупок — на сайте обещают специальные акции и снижение цен на многие товары. Помимо косметики, бытовой химии и средств по уходу за кожей, советуем присмотреться к соусам и бакалее.

Beauty Minimalist

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Симпатичная российская марка устроит распродажу всего на один день — 26 ноября. На сайте будет действовать 40%-ная скидка на все товары. Бестселлер Beauty Minimalist, крем для рук Fresh Peony будет стоить 1 080 рублей вместо обычных 1 800. А новое твердое мыло с белой глиной можно будет купить за 420 рублей вместо 700. Скидки откроются на сайте 26 ноября в 00:01 и продлятся до 23:59.

Kiehl’s

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Этой осенью уже в третий раз Kiehl’s превращает ежегодную «черную пятницу» в собственную «Экопятницу» с 23 по 30 ноября. В эти даты каждый можно сдать в Kiehl’s на переработку накопившиеся флаконы и баночки от средств по уходу любых косметических брендов, а взамен получить скидку 20 % на весь ассортимент.

Масс-маркет

В масс-маркете в период ударной распродажи лучше всего покупать две категории вещей: восполняемый запас базовых вещей вроде футболок и носков или, наоборот, яркие хиты, срок жизни которых невелик. Последние пригодятся в период новогодних вечеринок, даже если это будет домашний праздник на двух человек.

Lime

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В симпатичном масс-маркете уже сейчас действуют скидки на часть ассортимента. Например, шарфы-капюшоны, брюки и платья из экокожи, костюмы и юбки, а также базовые футболки и дубленки из искусственного материала.

United Colors of Benetton

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United Colors of Benetton тоже участвует в «черной пятнице». Запасайтесь зимним трикотажем — кардиганами и полосатыми свитерами, кашемировыми водолазками ярких оттенков и уютными вязаными платьями. Все это пригодится в ближайшие полгода.

Weekday

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В шведском масс-маркете щедрые скидки до 50 % действуют на избранные предметы. Например, базовые куртки-рубашки и шерстяные пушистые кардиганы, джинсы, однотонные футболки, панамы, жилеты, брюки клеш и нижнее белье: хлопковые бикини и аккуратные треугольные бра без лишнего декора.

Marks & Spencer и Sela

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В обоих магазинах в «черную пятницу» скидки будут действовать на мужскую, женскую и детскую одежду. Обратить внимание советуем на костюмные брюки и жакеты, вязаный трикотаж, аксессуары вроде шапок и перчаток, а заодно пуховики и пальто.

H&M

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В шведском масс-маркете объявлена неделя скидок. Каждый день минус 30 % будут действовать на одну из категорий — например, трикотаж, нижнее белье и одежду для дома или куртки, пуховики и пальто.

Спорт и аутдор

Хорошая возможность обновить коврик для йоги или купить новые ботинки для хайкинга. Здесь же стоит искать все для зимних активностей на свежем воздухе и непромокаемые куртки для прогулок, а заодно кроссовки и аксессуары вроде шапок и перчаток.

adidas

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В adidas вовсю идут «Дни шопинга» — в это время скидка до 25 % действует на некоторые товары онлайн и в магазинах сети. Ищите узнаваемые спортивные костюмы с полосками, футболки и свитшоты из мягкого хлопка, утепленные кроссовки и пуховики.

The North Face

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На распродаже советуем присмотреться к классическому набору бренда: флисовым кофтам на молнии, теплым шапкам бини, коротким и удлиненным пуховикам, которые отлично подходят для самых холодных дней.

Faces & Laces

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Концепт-стор независимых марок одежды и локальных брендов Faces & Laces Locals с 26 по 28 ноября объявляет скидки на некоторые предметы большинства брендов. В распродаже участвуют вещи Faces & Laces Locals, «Кружка», «Культраба», «Сияния», «Волчка» и других брендов.

Dr. Martens

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В дни акции во всех монобрендовых магазинах Dr. Martens и на Amersport.ru будут скидки от 30 до 50 % на избранный ассортимент. Классические высокие ботинки на шнуровке тоже сбавят в цене.

Vans

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Бренд Vans представил скидки 30 % на ограниченный ассортимент на сайте и в официальных магазинах. Можно выбрать слипоны или легкие кеды на следующее лето.

Brandshop

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Скидки в магазине правильных повседневных брендов обозначены как November Sale. Продают со скидками треники Tommy Jeans и Comme des Garçons, кроссовки ASICS, футболки Napapijri, олимпийки Puma и многое другое. Приличный выбор есть как в мужском, так и в женском разделе.

Дом

Хорошая возможность слегка изменить интерьер к новому сезону. Советуем не распыляться на мелочи, а трезво оценить, чего не хватает в доме. Может быть, это набор одинаковых бокалов или красивый комплект парадной посуды. Или теплый ковер в гостиную и пара симпатичных ваз в подарок близким людям.

Williams & Oliver

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«Черная пятница» продолжается на сайте и в магазинах мультибренда уже вторую неделю. Скидки не самые большие, зато действуют на многое: наборы посуды, бокалы и кружки, емкости для запекания, кастрюли и сковородки, паки кухонных ножей, симпатичные тостеры и чайники Smeg, миксеры, кофемашины, контейнеры и даже кое-какие продукты (например, гималайскую соль).

Cozy Home

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В онлайн-магазине в сети Cozy Home скидка достигает 85 %. Действует такое щедрое предложение на товары для спальни (например, постельное белье и подушки), коллекцию посуды (ищите фужеры к празднику), ароматы для дома и всякие мелочи. Например, вазы и нарядные подсвечники.

Design Boom

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Скидки до 70 % действует до 30 ноября (плюс еще 10 % на все по промокоду BF2021). Здесь нужно искать дизайнерскую мебель, декор, бытовую технику, посуду для сервировки и домашний текстиль ручной работы.

Sèche

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В магазине долговечных букетов из сухоцветов с 22 по 29 ноября скидки от 20 до 30 % будут действовать на весь ассортимент (кроме новой зимней коллекции). В распродаже участвуют даже бестселлеры и новогодние елки из пампасной травы. Также скидка 40 % будет на все курсы флористов в Sèche School.

Tkano

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В интернет-магазине Tkano «черная пятница» закончится только 30 ноября. Скидки до 70 % объявлены на дизайнерский текстиль: ковры ручной работы, постельное белье, текстиль для кухни и сервировки, а также изделия из детской коллекции.

Онлайн-гипермаркеты

Хорошая возможность купить все и сразу — подарки для близких и себя, мелочи для дома или посуду, зимнее пальто и уютный свитер или новую пару кроссовок.

Matchesfashion

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Скидки вплоть до 80 % будут действовать в специальном разделе на сайте. Сюда в основном попадают остатки весенне-летних коллекций, среди которых имеет смысл искать базовые вещи и хиты, которые не хотелось брать за полную стоимость. Есть и теплые вещи: симпатичное клетчатое пальто Ducan, светлый свитер с косами Gabriela Hearst или недешевый повседневный трикотаж The Row.

ASOS

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«Черная пятница» стартовала в онлайн-гипермаркете гораздо раньше 25 ноября. Скидки до 50 % объявлены на десятки тысяч вещей. Держите себя в руках и планируйте шопинг со списком: поищите зимнюю обувь, тапочки для гостей, новогодний наряд (доставить пока успевают!) и уютный свитсьют для повседневных дел.

Sleeper

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У марки нарядных прогулочных пижам в «черную пятницу» скидка 30 % действует на все черные вещи — от вечерних пижам с перьями до уютных домашних полосатых комплектов, свитшотов с белыми пышными воротничками и теплых пушистых тапочек из овчины.

End

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На сайте скидка небольшая, всего 20 %, зато активировать ее можно уже сейчас (понадобится промокод EARLY). На распродаже оказались пуховые жилетки и треники Burberry, микросумки By Far и серебристые ботильоны Piferi Merlin, классические мартинсы, однотонные челси Simon Miller, кашемировые подушки More Joy и другие необязательные, но очень красивые вещи.

Lamoda

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В российском онлайн-магазине акция носит многообещающее название «Щедрый ноябрь». На одежду, обувь и аксессуары сейчас действуют скидки до 60 %. На распродаже оказался ассортимент как мужского раздела, так и женского. Присмотритесь к теплым пуховикам, добротной обуви для непогоды и красивым новогодним свитерам с узором и принтами.

Mir Stores и Beaded Breakfast

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Российская марка Mir Stores вместо с сайд-проектом Beaded Breakfast проведут распродажу с 26 по 28 ноября включительно. Скидка 25 % будет действовать на все товары в наличии: объемные и теплые свитеры, водолазки и кардиганы, а также симпатичные украшения пастельных оттенков.

Фотографии: 1 — Kerastase, 2 — Lime, 3 — adidas, 4 — Williams & Oliver, 5 — Endclothing

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