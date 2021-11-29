Face ID: 9 студий, где делают отличный массаж лица

Face Cult

В Face Cult на Малой Ордынке массаж лица предлагают не только женщинам, но и мужчинам — для них действует отдельная программа. Все массажи продолжаются час. Выбрать можно ощутимый трансбуккальный массаж (выполняется посредством двухстороннего захвата мышц и фасций, образующих щечную и носогубную зоны лица и помогает восстановить объем, тонус и эластичность); миопластический массаж (восстанавливает мышечный тонус, уменьшает глубину мимических морщин, корректирует овал лица); психосоматический антистресс-массаж и несколько вариантов массажа спины.

Для мужчин опции такие: лифтинг- и релакс-массаж лица, плюс несколько вариантов массажа спины. Цены — не самые низкие: от 7 тысяч рублей. Приятный бонус: записаться в Face Cult можно через Fitmost.

Focus Face

Небольшая студия на Покровском бульваре специализируется на пяти видах массажа лица: скульптурном (совмещен с буккальными техниками), антивозрастном, хиропластическом релакс-массаже и моделирующем дзен-массаже. Фирменный массаж Focus Face — миофасциальный лифтинг-массаж, в ходе которого мастер прорабатывает все зоны лица, заодно уделяя внимание голове, шее и плечевой зоне.

Кроме массажа можно выбрать одну из программ ухода: атравматическую чистку лица; анти-эйдж или предпраздничный уход (очищение, предуход, тонизация, активный уход, сыворотка, пластический массаж по лифтинг-крему, маска, тонизация и завершающий уход); пилинг или массаж скребком гуаша.

В студии камерная атмосфера, в зале всего два массажных кресла, а приватность обеспечивают деревянные ширмы. Стоимость пробного массажа — 1 500 рублей.