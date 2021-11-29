Face ID: 9 студий, где делают отличный массаж лица
Массаж лица — процедура, которая в последние годы пользуется особой популярностью. В отличие от массажа тела такие манипуляции не требуют большого зала с отдельными кабинками или предварительной подготовки, а эффект виден сразу после первого сеанса. Надеяться на чудо не стоит — массаж лица (и даже курс) не решит проблему потери тонуса кожи или глубоких морщин раз и навсегда, но действительно может быть полезен при зажимах и общем напряжении.
Мы выбрали девять студий массажа лица, в которые стоит зайти в поисках подходящего массажа и своего мастера.
Face CultПодробнее
В Face Cult на Малой Ордынке массаж лица предлагают не только женщинам, но и мужчинам — для них действует отдельная программа. Все массажи продолжаются час. Выбрать можно ощутимый трансбуккальный массаж (выполняется посредством двухстороннего захвата мышц и фасций, образующих щечную и носогубную зоны лица и помогает восстановить объем, тонус и эластичность); миопластический массаж (восстанавливает мышечный тонус, уменьшает глубину мимических морщин, корректирует овал лица); психосоматический антистресс-массаж и несколько вариантов массажа спины.
Для мужчин опции такие: лифтинг- и релакс-массаж лица, плюс несколько вариантов массажа спины. Цены — не самые низкие: от 7 тысяч рублей. Приятный бонус: записаться в Face Cult можно через Fitmost.
Focus FaceПодробнее
Небольшая студия на Покровском бульваре специализируется на пяти видах массажа лица: скульптурном (совмещен с буккальными техниками), антивозрастном, хиропластическом релакс-массаже и моделирующем дзен-массаже. Фирменный массаж Focus Face — миофасциальный лифтинг-массаж, в ходе которого мастер прорабатывает все зоны лица, заодно уделяя внимание голове, шее и плечевой зоне.
Кроме массажа можно выбрать одну из программ ухода: атравматическую чистку лица; анти-эйдж или предпраздничный уход (очищение, предуход, тонизация, активный уход, сыворотка, пластический массаж по лифтинг-крему, маска, тонизация и завершающий уход); пилинг или массаж скребком гуаша.
В студии камерная атмосфера, в зале всего два массажных кресла, а приватность обеспечивают деревянные ширмы. Стоимость пробного массажа — 1 500 рублей.
Face FitПодробнее
Студия Face Fit работает с 2018 года — сегодня у салона уже четыре адреса в Москве. Как утверждают основательницы проекта Мария Фадеева и Елена Берштейн, здесь делают не просто массаж, а полноценную тренировку мышц лица.
Устроено это так: сперва силовыми упражнениями мастер разогревает мышцы лица. Следом — кардио, руками и специальными роллерами мышцы разогреваются, лицо начинает потеть. Следующий этап — жиросжигание и скульптурирование (с помощью сочетания лифтинг-техник именно на этом этапе подтягивается овал лица). Предпоследний этап — моделирование с помощью сочетания лифтинг-техник массажа, а именно – испанских, французских, японских и других: подтягивается кожа, моделируется овал лица. В финале — релакс: пять минут отдыха с закрытыми глазами и горячим полотенцем после усиленной тренировки. Мастер расслабляющими движениями успокаивает лицо, делает точечный массаж головы.
Пробная прокачка мышц (то есть первый массаж) стоит 1 800 рублей; это достаточно ощутимые манипуляции, так что в надежде расслабиться и вздремнуть полчаса в Face Fit идти не стоит.
FaceologyПодробнее
Faceology стали первым в Москве моносалоном, где делают только массаж лица. Проект открылся в 2017 году, и за четыре года концепция Faceology осталась неизменной. Помимо соло-массажа (он длится час и стоит 3 300 рублей) в студии можно выбрать один из трех комплексов (90 минут), в которые входят определенный уход и один из видов массажа: скульптурирующий, лимфодренажный или анти-эйдж. Отдельно или в дополнение можно выбрать макияж, коррекцию бровей или разбор домашнего ухода с экспертом студии.
В просторном помещении параллельно работают сразу несколько мастеров — зоны огорожены ширмами, за которыми клиентов Faceology в процессе массажа не видно окружающим.
Ice FaceПодробнее
У Ice Face две студии в Москве, удобно расположенные в центре. В салонах работают по собственным методикам: массажи направлены на борьбу с отечностью, возрастными изменениями, локальными недостатками кожи.
Тем, кто собирается в Ice Face впервые, сперва проведут бесплатную консультацию по состоянию кожи и диагностику на аппарате Skin Ceuticals. После этого мастер может посоветовать наиболее подходящий массаж. Всего их в салоне семь: буккальный, лимфодренажный, скульптурный и классический, а еще испанский (для тех, кого беспокоит тусклый цвет лица и слабый тонус мышц лица: обвисание скул, зоны вокруг глаз, щек) и криомассаж (или массаж жидким азотом против воспалений, расширенных пор и заметной сосудистой сеточки на лице). Стоимость массажа — от 3 тысяч рублей. Записаться можно в том числе и через Fitmost.
The Face OnlyПодробнее
Сеть компактных студий, где массаж делают прямо в общем зале — в целом, достаточно удобно за счет комфортных раскладывающихся кресел.
Массажей лица — пять видов. Самый простой — On the Run — занимает всего 35 минут, устраняет отеки и выравнивает контуры лица. Есть массажи с более прицельным действием: например, Extra Lift — авторская лифтинг-методика, направленная на коррекцию возрастной деформации черт лица; или Perfect Shape — мануальное моделирование лица. Кстати, массажи лица в The Face Only рекомендованы и мужчинам.
Face TimeПодробнее
В салоне делают не просто массаж, а так называемые facetime программы: ручной массаж может быть дополнен бьюти-гаджетами (вакуумный массаж или массаж гуаша), микротоками или тренировкой мышц лица на аппарате Pure Lift. Выбирать подходящую процедуру предлагают по потребностям, но в целом все массажи нацелены на лифтинг, скульптурирование овала лица и устранение отечности. Начать советуем с Baby Face (3 500 рублей) — это авторская методика массажа лица, направленная на подтяжку овала, поднятие бровных дуг, скульптурирование скул и укрепление мышечного каркаса.
Кроме массажа здесь делают достаточно много уходовых процедур вроде различных пилингов, увлажняющих масок или ультразвуковых чисток. Заодно можно сделать уход для волос и подкорректировать форму бровей.
Face GraceПодробнее
Проект запустила супружеская пара — Наталья Александрова и Максим Кузнецов, которые сами поклонники пластического массажа лица. Название студия получила в честь Грейс Келли.
Все массажи в Face Grace тоже отсылают к киноиндустрии. Например, Movie Star (3 800 рублей) — это расслабляющий массаж, затрагивающий зону лица и головы с проработкой шейно-воротниковой зоны и мышц лица, релакс-массажем и увлажняющей маской в финале. Самый короткий массаж, Forever young, занимает 50 минут и подходит тем, кто хотел бы глубоко проработать мышцы лица и быстро привести их в тонус. Массаж лица в студии делают и мужчинам.
Также можно выбрать массаж всего тела: общий классический, спортивный, лимфодренажный, антицеллюлитный или расслабляющий.
Помимо обычной записи на сайте Face Grace забронировать понравившийся массаж можно за баллы Fitmost.
Face PlaceПодробнее
Тренировки, а не массаж — так позиционирует себя студия Face Place. В базовую программу входит разогрев кожи и мышц лица и зоны декольте, создание четких контуров лица и основная часть тренировки: с помощью движений скульптурного, хиропластического, миофасциального и лимфодренажного массажей мастер прорабатывает все мышцы на лице. Это способствует подтяжке кожи, моделированию и расщеплению подкожного жира. В финале — медитация: горячее полотенце, аромамасло и расслабляющие, поглаживающие движения.
За пробный массаж в салоне просят скромные 1 500 рублей. Также можно выбрать дополнительный массаж для отдельных зон: подбородка, вокруг глаз, верхней трети лица и так далее. Запись доступна на сайте и через Fitmost.
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