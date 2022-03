Face ID: 9 студий, где делают отличный массаж лица

The Face Only

Сеть компактных студий, где массаж делают прямо в общем зале — в целом, достаточно удобно за счет комфортных раскладывающихся кресел.

Массажей лица — пять видов. Самый простой — On the Run — занимает всего 35 минут, устраняет отеки и выравнивает контуры лица. Есть массажи с более прицельным действием: например, Extra Lift — авторская лифтинг-методика, направленная на коррекцию возрастной деформации черт лица; или Perfect Shape — мануальное моделирование лица. Кстати, массажи лица в The Face Only рекомендованы и мужчинам.