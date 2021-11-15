Скорее всего, вы моете голову неправильно. А как нужно?

Мария Климова

Redken artist

Исследования дерматологов и трихологов уже давно доказали, что загрязнения, скапливающиеся на коже головы, создают питательную среду для развития бактерий, не дают коже дышать — это нарушает нормальное функционирования кожи головы и замедляет рост волос. Поэтому мыть голову стоит по мере необходимости. Для кого-то это ежедневная процедура, другим достаточно одного-двух раз в неделю.

Шампуни, на которых указано, что они подходят для ежедневного применения, являются максимально деликатными и имеют неагрессивный состав. Их действительно можно использовать ежедневно, если такая потребность есть.

Кожу головы лучше очищать за два применения шампуня. Количество шампуня не должно быть слишком большим, лучше сначала распределить его по ладоням и только потом мягко вспенить по коже головы. При втором применении шампуня пены будет гораздо больше.

Оптимальная температура для мытья волос — 40–50 градусов. Это теплая вода, которая легко удаляет загрязнения и при этом не активирует работу сальных желез. Завершить мытье головы лучше более прохладной водой. Это простимулирует кровоснабжение, а кутикула волос по длине закроется, так волосы будут более блестящими. Далее не забудьте про кондиционер и маски, а также несмываемые уходы по длине волос.