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Косметика15 ноября 2021

Скорее всего, вы моете голову неправильно. А как нужно?

Скорее всего, вы моете голову неправильно. А как нужно?

Такую простую и привычную процедуру мытья головы многие из нас выполняют неправильно. Например, используют слишком горячую воду, недостаточно тщательно смывают шампунь или наносят кондиционер для волос неправильно. Сколько наносить шампуня? Как часто мыть волосы? Не навредят ли средства волосам?

Обо всем этом мы расспросили экспертов.

Мария Климова

Redken artist

  Исследования дерматологов и трихологов уже давно доказали, что загрязнения, скапливающиеся на коже головы, создают питательную среду для развития бактерий, не дают коже дышать — это нарушает нормальное функционирования кожи головы и замедляет рост волос. Поэтому мыть голову стоит по мере необходимости. Для кого-то это ежедневная процедура, другим достаточно одного-двух раз в неделю.

Шампуни, на которых указано, что они подходят для ежедневного применения, являются максимально деликатными и имеют неагрессивный состав. Их действительно можно использовать ежедневно, если такая потребность есть.

Кожу головы лучше очищать за два применения шампуня. Количество шампуня не должно быть слишком большим, лучше сначала распределить его по ладоням и только потом мягко вспенить по коже головы. При втором применении шампуня пены будет гораздо больше.

Оптимальная температура для мытья волос — 40–50 градусов. Это теплая вода, которая легко удаляет загрязнения и при этом не активирует работу сальных желез. Завершить мытье головы лучше более прохладной водой. Это простимулирует кровоснабжение, а кутикула волос по длине закроется, так волосы будут более блестящими. Далее не забудьте про кондиционер и маски, а также несмываемые уходы по длине волос.

Наталья Сорокина

стилист сети студий красоты Ma&Mi

Голову стоит мыть по необходимости и по мере загрязнения. Чаще всего это зависит от способа и частоты укладки, от укладочных средств и индивидуальных особенностей кожи головы. Оптимальная температура воды для мытья волос — 38–40 градусов.

Перед мытьем распутайте волосы. Затем намочите волосы и нанесите небольшое количество шампуня. Вспеньте и смойте. Дальше нанесите шампунь еще раз, вспеньте и легким нажатием пальцев помассируйте кожу головы. Смойте шампунь водой. Шампунь стоит наносить два раза. Так вы сможете лучше промыть волосы и кожу головы.

Далее уберите лишнюю влагу с волос полотенцем и нанесите бальзам или маску. Бальзам стоит наносить на две-три минуты, отступая от корней, и смывать водой. Им нужно пользоваться каждый раз, когда моете голову.

Один-два раза в неделю после мытья шампунем можно наносить выбранную по типу волос маску. Ее надо наносить по длине волос, отступая от корней семь-десять сантиметров, расчесать расческой с редкими зубьями и держать 10–15 минут. После смыть водой.

Если у вас кудрявые волосы, то после мытья стоит расчесать волосы, пока они еще мокрые; сухие волосы уже не расчесывайте.

Что покупать

Фотографии: 1-Wildberries, 2-Goldapple, 3-Goldapple,  4-Foamstore,  5-Goldapple,  6-Sephora,    7-Foamstore,  8-Goldapple,  9-  Foamstore, 10- Sbermegamarket

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