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Гид The Village24 ноября 2021

Как повторить образы из «Французского вестника» Уэса Андерсона

Как повторить образы из «Французского вестника» Уэса Андерсона

В середине ноября в прокат вышел новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“», остроумные сюжеты на тему журналистики в излюбленном режиссером ироническом ключе. Рассказываем, как сложились образы главных героев и как можно их повторить.

Как выглядят герои «Французского вестника»

Сюжет фильма строится вокруг нескольких историй, о которых пишут журналисты несуществующей редакции в несуществующем городе. Во «Французском вестнике» Андерсон создает все тот же мир, где реальность и вымысел тесно сплетены. Редакция, которой руководит герой Билла Мюррея, вдохновлена изданием New Yorker, а студенческие волнения в придуманном городе Аннуи-на-Блазе (Ennui-sur-Blasé — «Тоска-на-безразличии») подозрительно похожи на французские протесты 1968 года.

Активная работа с цветом — одна из фишек Андерсона, но во «Французском вестнике» режиссер использовал цвет не только для создания атмосферы внутри кадра, но и для деления киноленты на части. Цвет отделяет трудовые будни журналистов от самих репортажей: в желтой редакции «Либерти. Канзас ивнинг сан» начинаются все три черно-белые истории. В черно-белых сценах иначе строится работа с костюмами героев, цвет как средство выразительности исчезает, остается фактура. Кожа, шерсть, шелк — эти материалы дают то самое разнообразие фактур, благодаря которому наряд, лишенный цвета, все равно интересно изучать.

Художницей по костюмам нового фильма стала Милена Канонеро, уже работавшая с Андерсоном в «Отеле Гранд-Будапешт». Герои «Французского вестника» — сами журналисты и персонажи их статей — яркие и монолитные, но назвать их образы карикатурными нельзя, а вот ироничными — можно. Прямолинейность образа с добавлением деталей и делает героев многогранными: сначала в глаза бросается яркая картинка, но спустя время в ней появляется все больше индивидуальных черт — характерный прием для фильмов Андерсона. И «Французский вестник» не исключение.

Как повторить наряды героев

Новелла «Репортёр на велосипеде»

Персонаж Оуэна Уилсона, репортер Сазерак, разъезжая на велосипеде, знакомит зрителей с нетуристическими ракурсами городка Аннуи, а прототипом для героя частично послужил фотограф The New York Times Билл Каннингем. Наряд Сазерака складывается из берета, коричневого пуловера и зеленых брюк, заправленных в желтые носки — как-то так выглядит нелепость и очарование. В этом костюме Канонеро соединила французскую элегантность с практично-эксцентричным стилем жителя Нью-Йорка, а еще это пример того, как из необычного сочетания вполне обычных вещей получается яркий образ.

Если сказать, что заправлять брюки в носки — исключительно французский прием, похмельные модники московского метро справедливо обидятся. Тем не менее, если вы готовы окунуться в мир интернационального стиля, найти вещи из ансамбля Сазерака не составит труда.

Что покупать

Новелла «Железобетонный шедевр» и наряд арт-критика

Первая журналистская новелла альманаха рассказывает о не совсем здоровом художнике, творчество которого пытаются раскрутить арт-дилеры. Героиня Суинтон, арт-критик Дж. К. Л. Беренсен, делится историей возникновения шедевров, периодически подкрепляясь спиртным. Прототипом для этой героини стала Розамунд Бернье — редактор Vogue. Оранжевое платье-кафтан Дж. К. Л. Беренсен похоже на оригинальный костюм Бернье, при этом сочетается с абстрактными бетонными картинами в розово-оранжевых тонах, создавая типично андерсоновскую цветовую гамму.

Повторить подобный наряд сложно, и стоит он, наверное, как однушка в Люберцах, а вот отыскать украшения как у героини — вполне реально. Американские украшения и бижутерию 60-х, 70-х, например, клипсы Christian Dior, можно найти в винтажных магазинах Москвы. Начните с Vintage Heritage (о других винтажных магазинах украшений мы рассказывали тут).

Что покупать

Новелла «Поправки в манифест» и протестная мода

Дзефирелли

Новелла рассказывает о студенческих беспорядках, начавшихся из-за того, что мальчиков не пускали в женские общежития. Тимоти Шаламе играет поэтичного юношу Дзефирелли, бесконечно пишущего манифест для бастующих студентов. Его костюм — универсальная форма французской интеллигенции 1968 года, из комичного на Шаламе только микро-усы, да простят поклонницы актера.

Одеться в стиле героя баррикад возможно, если быть нудно-внимательным к двум вещам: силуэту и фактурам. В 2021 году в моде оверсайз, а в 60-е мужской костюм не был ни объемным, ни чрезмерно узким. Покупая костюм в масс-маркете, скорее всего, нужно брать пиджак точно в размер и брюки на размер больше, а еще обращать внимание на воротник рубашки.

Сегодня в рубашечном масс-маркете присутствует нечто среднее между карикатурными огромными воротниками 70-х и миниатюрными воротниками 60-х. Придется побыть нудно-внимательным дважды и сравнить не только фасоны, но и детали нескольких рубашек, выбрав ту, где воротник самый маленький. Собирая ахроматический образ, экспериментируйте с фактурами внутри одного комплекта, выбирая вещи из разных тканей.

Что покупать

Джульетта

Женское олицетворение протестов в Аннуи — Джульетта, ее играет актриса Лина Кудри. Почти все экранное время Джульетта в приталенной кожаной куртке, мини-юбке и мотоциклетном шлеме. Мини-юбка — один из символов 60-х, и представить главную героиню в другой одежде практически невозможно.

Герои Андерсона часто выглядят забавно за счет деталей образа, так, Ричи из «Семейки Тененбаум» почти весь фильм ходит в спортивной повязке, чтобы не забыть о своем великом прошлом, а Стив Зиссу из «Водной жизни» остается в красной шапочке (символ Кусто, прообраза его героя) даже на официальном приёме. Шлем Джульетты, который она снимает разве что целуясь с другим героем баррикад, — еще одно подтверждение этого закона забавности героев.

Повторить образ Джульетты можно, изучив аккуратный силуэт 60-х. Сегодня в масс-маркете есть и приталенные куртки, и мини-юбки в складку, и узкие сапоги до колена на небольшом каблуке.

Что покупать

Журналистка Люсинда Кременц

Героиня Фрэнсис Макдорманд пытается сохранить журналистский нейтралитет и одновременно с этим пишет то самое приложение к манифесту. Люсинда Кременц носит строгий костюм красного цвета, а красный — цвет протеста в фильме, так что одежда журналистки выдает ее позицию (и не только одежда).

Выглядеть как Люсинда Кременц не так-то просто, потому что масс-маркет предлагает в основном юбки длины мини и миди, а в вопросе юбок журналистка сохраняет нейтралитет — ее длина по колено. Такие юбки можно найти в среднем ценовом сегменте, а классический жакет 60-х стоит поискать у марок, популярных в то время, например, Ralph Lauren сегодня переосмысливает вещи той эпохи.

Что покупать

Новелла «Приватная столовая комиссара полиции»

Визуально и событийно «Французский вестник» беспощаден к зрителю — второстепенные персонажи порой ярче главных героев новелл. Сирша Ронан появляется в третьей части фильма буквально на минуту экранного времени, но заполняет всё пространство кадра. Мы ничего не знаем об этой героине, кроме того, что она состоит в банде и у нее ослепительно голубые глаза.

Костюм героини возможно вдохновлен нуарными фильмами Голливуда 40-х годов, а возможно графикой Эгона Шиле или образами куртизанок в зарисовках Тулуз-Лотрека — так или иначе на экране возникает собирательный тип роковой женщины.

Скорее всего, ее костюм состоит из корсета, нижнего белья, пояса для чулок, самих чулок и прозрачной накидки. Такие вещи сложно найти в масс-маркете, а вот у небольших локальных и люксовых брендов — вполне возможно.

Ныне роковая дама, в прошлом сотрудница кондитерской Менделя

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Фотографии: «Дисней Студиос»

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