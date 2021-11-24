Как повторить образы из «Французского вестника» Уэса Андерсона

Как выглядят герои «Французского вестника»

Сюжет фильма строится вокруг нескольких историй, о которых пишут журналисты несуществующей редакции в несуществующем городе. Во «Французском вестнике» Андерсон создает все тот же мир, где реальность и вымысел тесно сплетены. Редакция, которой руководит герой Билла Мюррея, вдохновлена изданием New Yorker, а студенческие волнения в придуманном городе Аннуи-на-Блазе (Ennui-sur-Blasé — «Тоска-на-безразличии») подозрительно похожи на французские протесты 1968 года.

Активная работа с цветом — одна из фишек Андерсона, но во «Французском вестнике» режиссер использовал цвет не только для создания атмосферы внутри кадра, но и для деления киноленты на части. Цвет отделяет трудовые будни журналистов от самих репортажей: в желтой редакции «Либерти. Канзас ивнинг сан» начинаются все три черно-белые истории. В черно-белых сценах иначе строится работа с костюмами героев, цвет как средство выразительности исчезает, остается фактура. Кожа, шерсть, шелк — эти материалы дают то самое разнообразие фактур, благодаря которому наряд, лишенный цвета, все равно интересно изучать.

Художницей по костюмам нового фильма стала Милена Канонеро, уже работавшая с Андерсоном в «Отеле Гранд-Будапешт». Герои «Французского вестника» — сами журналисты и персонажи их статей — яркие и монолитные, но назвать их образы карикатурными нельзя, а вот ироничными — можно. Прямолинейность образа с добавлением деталей и делает героев многогранными: сначала в глаза бросается яркая картинка, но спустя время в ней появляется все больше индивидуальных черт — характерный прием для фильмов Андерсона. И «Французский вестник» не исключение.