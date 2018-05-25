Коллекция мусульманской уличной одежды и дополнительная скидка в Opening Ceremony А также новая коллекция марки «CXP / Преступление Наказание», вдохновленная декабристами и хеви-металом
Скидки
Ostrov
В московском интернет-магазине (есть курьерская доставка до Петербурга) с 25 по 27 мая действует специальное предложение на весь ассортимент кроссовок и кед. Модели из прошлых коллекций можно приобрести со скидкой до 40 %, а на обувь этого сезона действует промокод SNEAKER20 (соответственно, 20 %). В наличии — Fila и Asics Tiger, Diadora и Affex, Native и Superga.
Opening Ceremony
В американском интернет-магазине Opening Ceremony продают вещи не только и не столько одноименного бренда, но и других (молодых, небанальных — обязательно ярких) марок со всего мира. До 28 мая в разделе распродажи действует дополнительная скидка 20 % по промокоду ocextra20. Есть доставка до России: обычно она стоит более 2500 рублей, но сейчас — менее 700, не упустите случай.
Comme des Garçons
Адрес: Невский пр-т., 156
В бутике и на сайте петербургского филиала Comme des Garçons продолжается распродажа сезонной коллекции уважаемого японского бренда. Размер скидок — 50 %.
Новые коллекции
Novaya
В интернет-магазине петербургской марки Novaya, о которой мы писали прошлой осенью, очень кстати стартовали продажи летней коллекции. Это вещи не для знойных пляжей — они скорее адаптированы к петербургской погоде. Нам больше всего нравятся легкие комбинезоны оверсайз-силуэта (8600 рублей). Что особенно интересно: кампейн с летней коллекцией снят на Думской — главной питейной улице Петербурга; посмотреть его можно тут.
«CXP / Преступление Наказание»
Интересный поворот в развитии петербургской марки, которая отшивается в колониях (интервью с ее основателями читайте тут): часть выручки с их новой коллекции пойдет в благотворительные фонды. Коллекция называется «Глава III». Сообщается, что главными источниками вдохновения стали «восстание декабристов 1825 года, кинофильмы „Солярис“ и Blade Runner, а также киберпреступность, фастфуд и хэви-метал». Продажи первого дропа уже стартовали, в июне-июле будут еще два.
YAND
Петербургский бренд YAND (Your Amazing Namaz Dress), основанный в 2015 году дизайнером Сетой Яндиевой при участии продюсера Aurora Fashion Week Артема Балаева, выпустил коллекцию мусульманской уличной одежды. «Это повседневная одежда для женщин, которая отвечает одновременно и предписаниями религиозных традиций, и требованиям жительниц современного города — независимо от вероисповедания», — поясняют авторы. В коллекцию вошли платья из плотного материала, юбки макси, свитшоты. Цены: от 2500 рублей за юбку до 12 500 рублей — за жакет.
Лена Максимова
Чуть не пропустили: петербургский дизайнер Лена Максимова, специализирующаяся на концептуальной женской одежде, еще в середине мая выпустила лимитированную коллекцию мюлей. Кожаные (они украшены цветами, есть в черном и белом тонах) стоят 12 тысяч рублей, шелковые — 16 тысяч.
Обложка: crimexpunishment