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Заблуждение5 ноября 2016

Ухудшает ли секс физическую форму Почему спортсменов на месяцы оставляют без жен и подруг

Ухудшает ли секс физическую форму
РедакторАнна Соколова

Вокруг здорового образа жизни существует много мифов. Один из них — о том, что секс негативно влияет на физическую форму. Разбираемся, так ли это на самом деле.

Утверждение

Секс ухудшает физическую форму спортсмена

Считается, что секс перед важным соревнованием может навредить спортсмену. Якобы от него страдают физические способности, из-за чего спортсмен показывает результаты хуже, чем обычно. Многие тренеры футбольных команд запрещают игрокам заниматься сексом перед важным матчем. Часто их даже завозят на базу без супругов и запрещают покидать территорию во время подготовки к игре. Доподлинно известно, что такой практики придерживались в сборных России, Боснии и Герцеговины, Чили и Мексики. 

Иногда спортсмены отказываются от секса по собственной воле. Известно, что перед одним из поединков шесть недель не занимался сексом боксер Мохаммед Али. А американский легкоатлет Марти Ликуорио говорил следующее: «Секс делает тебя счастливым. А счастливые люди не пробегают одну милю (1,6 километра) за 03:47». Обычно такой подход объясняли тем, что секс якобы снижает уровень тестостерона в организме, что нежелательно для спортсменов, работающих на пределе.

 Сафет Сушич, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу: «В Бразилии (место проведения чемпионата мира по футболу 2014 года) не будет никакого секса. Футболисты могут найти другое решение этой проблемы, они могут даже мастурбировать, если им захочется. Меня не интересует, что делают другие тренеры, но это не развлекательная поездка: мы здесь, чтобы играть в футбол на Кубке мира».

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Почему это не так

Нет доказательств, что секс отрицательно влияет на физическую форму спортсмена.

Ночи без сна, безусловно, ни к чему. Но ни одно исследование не показывало, что секс отнимает у спортсмена силу или «расслабляет ноги», как говорил тренер, работавший с Рокки Бальбоа. Исследования, опубликованные в «Клиническом журнале спортивной медицины», показывают, что все зависит от человека: кому-то секс помогает расслабиться и выйти из тревожного состояния, а кому-то проще отказаться от него, чтобы не отвлекаться от тренировок. При этом, согласно другим исследованиям, спортивные традиции и обряды перед игрой помогают игрокам лучше сконцентрироваться.

 Жан-Пьер Пакле: «Секс позволяет спортсмену расслабиться, но не стоит устраивать бессонные ночи. Если игрок не понимает, что белая ночь перед соревнованием — это плохая идея, он может натворить много других глупостей».

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Материал был опубликован на сайте Look At Me.

Обложка: vchalupstock.adobe.com

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