Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России Главное из интервью Алексея Навального журналу Time
Уже год оппозиционер и политик Алексей Навальный сидит в исправительной колонии № 2, которая находится во Владимирской области. Оппозиционера взяли под стражу в январе 2021 года за то, что тот якобы нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше». Политика задержали, когда тот возвращался из Германии, где восстанавливался после отравления химическим веществом «Новичок». Навальный считает, что за его отравлением стоит Владимир Путин.
В среду, 19 января в американском журнале Time вышло большое интервью с оппозиционером, приуроченное к году со дня его заключения. Автор текста, журналист Саймон Шустер отправлял политику вопросы в бумажных письмах, на которые Навальный отвечал от руки.
The Village выбрал главное из интервью Алексея Навального журналу Time.
Об условиях пребывания в колонии
Навальный живет в бараке, в котором окна заклеены белой бумагой. Это единственный изолированный барак в его колонии. Другие заключенные почти не общаются с оппозиционером.
«В моем отряде (так называется обособленная группа заключенных, живущая в одном помещении) 13 человек. Из них буквально одному разрешают говорить со мной. Остальные могут общаться только односложно. Да, нет. В основном все всегда молчат — не хотят сболтнуть лишнего. Везде видеокамеры, плюс сотрудники тюрьмы никогда и ни при каких обстоятельствах не общаются со мной без видеорегистратора».
Политик уверен, что все решения о его содержании принимаются в Кремле.
О международной реакции на свой арест
Навальный не считает, что международная общественность и политики других стран смогут помочь ему выйти из тюрьмы. Он привел в пример китайского диссидента Лю Сяобо, который умер в тюрьме, несмотря на полученную в заключении Нобелевскую премию мира и усилия международного сообщества по освобождению оппозиционера.
Навальный отметил: ему хотелось бы, чтобы запад добивался выполнения решений ЕСПЧ, противостоял подкупу Путиным иностранных лидеров и распространению коррупции за рубеж.
О безопасности семьи Навальных
Даже пережив отравление, Навальный собирался вернуться в Россию. «Этот вопрос даже в повестке не стоял. С того момента, как я открыл глаза и осознал, кто я, я знал, что вернусь. Я лежал в коме, а Юля знала, что если я выживу, мы вернемся», — сказал политик.
Однако Навального беспокоило, что его семью будут преследовать. Поэтому сейчас жена оппозиционера Юлия Навальная, а также дети Даша и Захар находятся за пределами России.
О своих ксенофобских высказываниях в 2007-м
Навальный сожалеет о съемке в ролике в 2007 году, где сравнил нелегальных мигрантов с тараканами. Политик считает, что за последние 15 лет сказал многого такого, что сейчас оценивает как глупость. «Я не из тех людей, которым сложно признать ошибку и извиниться», — сказал оппозиционер.
О Путине
Навального удивляет, насколько много вреда президент готов нанести стране и ее будущему. Оппозиционер считает, что авторитарная власть проделала за 2021 год огромный путь к закрепощению общества, тотально отстраняя кандидатов от выборов, признавая независимые СМИ иноагентами, а оппозиционеров — экстремистами.
Политик считает, что Путин — самый богатый человек в России, а источники его состояния — власть и коррупция.
«Все знают имена олигархов и друзей Путина, держателей его денег. Мы знаем тех, кто финансирует его яхты и дворцы. Тех, кто содержит его вторую и третью семью. Большинство этих олигархов нужны для того, чтобы раскалывать путинские элиты. Дать им сигнал о том, что режим, установленный сейчас в России, не будет для них вечным раем, где возможность грабить людей внутри России сочетается с разрешением легко и свободно тратить эти деньги в Европе и США», — рассказал Навальный.
Оппозиционер считает: важно дать понять политической и экономической элитам России, что режим Путина скорее проблема для них, чем выгода. Оппозиционер сообщил, что участие высших лиц власти в коррупционных сделках не останется безнаказанным.
О будущем российской оппозиции
Навальный был готов к тому, что сейчас происходит с ним и его коллегами-оппозиционерами — к изгнаниям, арестам и запретам. Однако политик верит, что у него большая поддержка среди граждан, а значит дело Навального не умрет.
«У меня нет сомнений, что мы продолжим оставаться главной оппозиционной силой и определять политическую повестку, работая лучше и эффективнее всех», — считает оппозиционер.
Навальный не видит для себя других путей к лидерству, кроме честных выборов. «Да, это, вероятно, могут быть какие-то уличные события и протесты, но после них — только честные выборы. Причем системно и всегда», — говорит политик.
О своей роли в изменениях политики России
Навальный считает, что его арест и отравление негативно повлияли на режим Путина. Заключение оппозиционера стало триггером к цепочке разных событий: волне эмиграции, вмешательству «Умного голосования»* в коррумпированные выборы и озлоблению российского общества.
По словам политика, он вернулся бы, даже если бы этот шаг никак не повлиял на путинский режим. «Я просто знал, что должен это сделать», — заключил оппозиционер.
О будущем России
Навальный уверен, что действия Путина ведут к развалу страны, несмотря на то, что главный пункт политической программы президента — это стабильность. «В действительности его правление ведет только к тому, что риск внезапных событий, потрясений, в том числе, связанных с насилием, только возрастет», — считает Навальный.
* В сентябре 2021 года Роскомнадзор внес сайт «Умного голосования» в реестр запрещенных.
Обложка: Denis Kaminev / AP / ТАСС