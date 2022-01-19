Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России

О будущем российской оппозиции

Навальный был готов к тому, что сейчас происходит с ним и его коллегами-оппозиционерами — к изгнаниям, арестам и запретам. Однако политик верит, что у него большая поддержка среди граждан, а значит дело Навального не умрет.

«У меня нет сомнений, что мы продолжим оставаться главной оппозиционной силой и определять политическую повестку, работая лучше и эффективнее всех», — считает оппозиционер.

Навальный не видит для себя других путей к лидерству, кроме честных выборов. «Да, это, вероятно, могут быть какие-то уличные события и протесты, но после них — только честные выборы. Причем системно и всегда», — говорит политик.

О своей роли в изменениях политики России

Навальный считает, что его арест и отравление негативно повлияли на режим Путина. Заключение оппозиционера стало триггером к цепочке разных событий: волне эмиграции, вмешательству «Умного голосования»* в коррумпированные выборы и озлоблению российского общества.

По словам политика, он вернулся бы, даже если бы этот шаг никак не повлиял на путинский режим. «Я просто знал, что должен это сделать», — заключил оппозиционер.

О будущем России

Навальный уверен, что действия Путина ведут к развалу страны, несмотря на то, что главный пункт политической программы президента — это стабильность. «В действительности его правление ведет только к тому, что риск внезапных событий, потрясений, в том числе, связанных с насилием, только возрастет», — считает Навальный.

* В сентябре 2021 года Роскомнадзор внес сайт «Умного голосования» в реестр запрещенных.

Обложка: Denis Kaminev / AP / ТАСС