Кофейня «Аленка»: Свежая выпечка, кофе от «Камеры обскура» и чаи от «Нитки»
Основательницы кофейни «Энергия» Настя Годунова и Ванда Василевская — о совместном проекте, кофе и добрососедстве
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности
Раки, вино и рамен: Где завтракать, выпивать и закусывать на Большой Грузинской и поблизости 24 места для обеда, завтрака, бранча и ужина
В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные
Социальный чифирь без «Мурки» и АУЕ
Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник» Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом
Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»
Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом
На Мясницкой откроется кофейня Paulig с едой и обучением на бариста
Бренд хочет улучшить узнаваемость среди горожан
Blanket & Ko: Кондитерская с авторской кухней в Ермолаевском переулке
Крохотное помещение с авторскими десертами и роскошной посудой
Flip: Новая кофейня Анны Цфасман в Милютинском переулке
Zero waste, dog friendly и доплата за одноразовую тару
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах
«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой
Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской
Forbes: «Вкусвилл» откроет мини-кофейни в своих магазинах
Для этого создали компанию «Вкускофе»
«Правда кофе» и OneBucksCoffee начали тестировать распознавание лиц в своих кофейнях
Они планируют расширить программу на все свои точки
Кофейня «Котомка» начала выдавать экокружки под залог
Их можно взять, заплатив 200 рублей, а потом вернуть или оставить себе
Как выбрать кофе в кофейне? Что делать, если нравится кофе как в Италии, и что пить, чтобы взбодриться
«Котомка» в Малом Казенном: Zero Waste магазин, винтаж и кофейня с лекторием Новое экопространство в центре Москвы
«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе
Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee
«Даблби» собралась открывать кофейни в США
До конца года сеть планирует запустить в Штатах до десяти заведений
На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин»
Точка будет придерживаться принципов экологичности
Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке Владелица Cezve Coffee — о кофейных снобах и о том, как открыть кофейню за 200 тысяч рублей
Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня
«Мы открыты, поэтому чувствуем себя спокойно»
Депутат Мосгордумы осудила сеть кофеен C’Cups, логотип которой указывает на размер женской груди
По ее мнению, столица должна задавать тон и традиции
На «Трехгорке» пройдет кофейный фестиваль Moscow Coffee Festival
На мероприятии представят более 80 проектов, в том числе — Les, Camera Obscura и «Даблби»
«Коммерсантъ»: «Роснефть» готовится запустить сеть кофеен на заправках
Компания подала заявку на регистрацию торговой марки «Зерно»
Анна Цфасман, «Даблби»: «Гости нам говорили, что все очень дорого» Как сеть кофеен реагирует на падение доходов посетителей и претензии франчайзи
Starbucks откроет в Москве кофейню нового формата — Reserve Bar
В заведении можно попробовать редкие сорта кофе и особенные напитки
Самые популярные места в Москве по версии «2ГИС»
Пользователи сервиса выбрали лучшие кофейни, бани, парикмахерские и автосервисы
На месте The Burger Brothers открылась кофейня Camera Obscura
Бургерная в 1-м Тверском-Ямском переулке закрылась 1 февраля
Как устроена единственная в России кофейня только для женщин Создательницы петербургского пространства «Симона» рассказывают, почему male-free кофейня-коворкинг — это не сексизм
«Вкусвилл» открыл в Москве коворкинг «Муравейник» с кофейней и детской студией
Также там есть микромаркет без продавцов
Кофейня-галерея «Москва — Берлин» на Шаболовке
Первые три дня гостям предложат бесплатный кофе
В магазинах мобильных операторов открылись кофейни Costa Coffee
МТС и «Билайн» разместили кофейни в магазинах на центральных улицах
«Нет имени, есть кофе»: Кофейня для студентов на проспекте Вернадского
Гости могут взять кофе с собой или выпить за барной стойкой
Кофейня в Савеловском районе отказалась от акции помощи бездомным. Ее вынудили местные жители
Ранее горожане не позволили «Ночлежке» открыть в районе прачечную для бездомных
«Волна»: Бар, кофейня и веганское кафе на Artplay
Заведение открыли создатели кафе «Фрукты и овощи» и «МОХ»
Location 21: Небольшая кофейня в сквере на Покровке
При хорошей погоде посетители смогут расположиться на подушках снаружи