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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Российские кофейни Starbucks откроются в августе под новым названием

Российские кофейни Starbucks откроются в августе под новым названием

Компания «Утконос» открыла кофейню U: Cafe
Новое место
30 марта 2022

Компания «Утконос» открыла кофейню U: Cafe

Кофейня, где работают люди с особенностями здоровья
Новое место
20 марта 2022

Кофейня, где работают люди с особенностями здоровья

Основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман ушла из компании
8 февраля 2022

Основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман ушла из компании

Кофейня «Аленка»: Свежая выпечка, кофе от «Камеры обскура» и чаи от «Нитки»
Новое место
17 января 2022

Кофейня «Аленка»: Свежая выпечка, кофе от «Камеры обскура» и чаи от «Нитки»

Основательницы кофейни «Энергия» Настя Годунова и Ванда Василевская — о совместном проекте, кофе и добрососедстве
Основательницы кофейни «Энергия» Настя Годунова и Ванда Василевская — о совместном проекте, кофе и добрососедстве
Основательницы кофейни «Энергия» Настя Годунова и Ванда Василевская — о совместном проекте, кофе и добрососедстве

Основательницы кофейни «Энергия» Настя Годунова и Ванда Василевская — о совместном проекте, кофе и добрососедстве

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России
От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности

На Чистых прудах откроется концепт-стор и кофейня с десертами Choux
19 августа 2021

На Чистых прудах откроется концепт-стор и кофейня с десертами Choux

16 новых кофеен, о которых вы могли не знать
16 новых кофеен, о которых вы могли не знать И куда точно стоит зайти
16 новых кофеен, о которых вы могли не знать

16 новых кофеен, о которых вы могли не знать
И куда точно стоит зайти

Московская кофейня «Пнин» доставит спешелти кофе в термосах
28 июня 2021

Московская кофейня «Пнин» доставит спешелти кофе в термосах

«Кооперативу Черный» — восемь лет! Всех друзей зовут на большую вечеринку
21 мая 2021

«Кооперативу Черный» — восемь лет! Всех друзей зовут на большую вечеринку

Почему кофе пока не дорожает?
Почему кофе пока не дорожает? И сколько горожане тратят в кофейнях
Почему кофе пока не дорожает?

Почему кофе пока не дорожает?
И сколько горожане тратят в кофейнях

Flip придумала кофе по мотивам 2020 года. У него нет ни вкуса, ни запаха
30 декабря 2020

Flip придумала кофе по мотивам 2020 года. У него нет ни вкуса, ни запаха

Кофейня LES на Покровке закрылась
3 декабря 2020

Кофейня LES на Покровке закрылась

В Москве открылась японская кофейня с десертами от Кобаяши Кацухико
5 октября 2020

В Москве открылась японская кофейня с десертами от Кобаяши Кацухико

Кофе и вино во дворах Столешки:
Кофе и вино во дворах Столешки: Ресторан Тоtо и его соседи
Кофе и вино во дворах Столешки:

Кофе и вино во дворах Столешки:
Ресторан Тоtо и его соседи

6 главных кофейных трендов года
Промо
6 главных кофейных трендов года И где искать их в Москве
6 главных кофейных трендов года
Промо

6 главных кофейных трендов года
И где искать их в Москве

На Мясницкой открылась кофейня финской компании Paulig
3 августа 2020

На Мясницкой открылась кофейня финской компании Paulig

Раки, вино и рамен: Где завтракать, выпивать и закусывать на Большой Грузинской и поблизости
Раки, вино и рамен: Где завтракать, выпивать и закусывать на Большой Грузинской и поблизости 24 места для обеда, завтрака, бранча и ужина
Раки, вино и рамен: Где завтракать, выпивать и закусывать на Большой Грузинской и поблизости

Раки, вино и рамен: Где завтракать, выпивать и закусывать на Большой Грузинской и поблизости
24 места для обеда, завтрака, бранча и ужина

«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой

От создателей кондитерской Yumbaker

«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой

В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные

Социальный чифирь без «Мурки» и АУЕ

В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник» Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»
Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

На Мясницкой откроется кофейня Paulig с едой и обучением на бариста

Бренд хочет улучшить узнаваемость среди горожан

На Мясницкой откроется кофейня Paulig с едой и обучением на бариста

Кофеен в мегаполисах стало больше баров

Их число продолжит расти

Кофеен в мегаполисах стало больше баров

Blanket & Ko: Кондитерская с авторской кухней в Ермолаевском переулке

Крохотное помещение с авторскими десертами и роскошной посудой

Blanket & Ko: Кондитерская с авторской кухней в Ермолаевском переулке

Flip: Новая кофейня Анны Цфасман в Милютинском переулке

Zero waste, dog friendly и доплата за одноразовую тару

Flip: Новая кофейня Анны Цфасман в Милютинском переулке

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

«М.Видео» тестирует кофейни Cofix в своих магазинах

За покупку там наливают бесплатный кофе

«М.Видео» тестирует кофейни Cofix в своих магазинах

Forbes: «Вкусвилл» откроет мини-кофейни в своих магазинах

Для этого создали компанию «Вкускофе»

Forbes: «Вкусвилл» откроет мини-кофейни в своих магазинах

«Правда кофе» и OneBucksCoffee начали тестировать распознавание лиц в своих кофейнях

Они планируют расширить программу на все свои точки

«Правда кофе» и OneBucksCoffee начали тестировать распознавание лиц в своих кофейнях

Кофейня «Котомка» начала выдавать экокружки под залог

Их можно взять, заплатив 200 рублей, а потом вернуть или оставить себе

Кофейня «Котомка» начала выдавать экокружки под залог

Не только кофе: Introvert на Мясницкой
Не только кофе: Introvert на Мясницкой Кофейня с большими амбициями и человеческим отношением
Не только кофе: Introvert на Мясницкой

Не только кофе: Introvert на Мясницкой
Кофейня с большими амбициями и человеческим отношением

Где пить кофе в Москве: Часть V
Где пить кофе в Москве: Часть V Еще десять мест с отличным кофе
Где пить кофе в Москве: Часть V

Где пить кофе в Москве: Часть V
Еще десять мест с отличным кофе

Как выбрать кофе в кофейне?
Как выбрать кофе в кофейне? Что делать, если нравится кофе как в Италии, и что пить, чтобы взбодриться
Как выбрать кофе в кофейне?

Как выбрать кофе в кофейне?
Что делать, если нравится кофе как в Италии, и что пить, чтобы взбодриться

«Котомка» в Малом Казенном: Zero Waste магазин, винтаж и кофейня с лекторием
«Котомка» в Малом Казенном: Zero Waste магазин, винтаж и кофейня с лекторием Новое экопространство в центре Москвы
«Котомка» в Малом Казенном: Zero Waste магазин, винтаж и кофейня с лекторием

«Котомка» в Малом Казенном: Zero Waste магазин, винтаж и кофейня с лекторием
Новое экопространство в центре Москвы

«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе

Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee

«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе

«Даблби» собралась открывать кофейни в США

До конца года сеть планирует запустить в Штатах до десяти заведений

«Даблби» собралась открывать кофейни в США

На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин»

Точка будет придерживаться принципов экологичности

На Кузнецком Мосту откроется ЗОЖ-кофейня «Даблби Грин»

Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке
Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке Владелица Cezve Coffee — о кофейных снобах и о том, как открыть кофейню за 200 тысяч рублей
Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке

Как бывшая бариста «МакКафе» задает моду на кофе в турке
Владелица Cezve Coffee — о кофейных снобах и о том, как открыть кофейню за 200 тысяч рублей

Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня
Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня «Мы открыты, поэтому чувствуем себя спокойно»
Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня

Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня
«Мы открыты, поэтому чувствуем себя спокойно»

Депутат Мосгордумы осудила сеть кофеен C’Cups, логотип которой указывает на размер женской груди

По ее мнению, столица должна задавать тон и традиции

Депутат Мосгордумы осудила сеть кофеен C’Cups, логотип которой указывает на размер женской груди

На «Трехгорке» пройдет кофейный фестиваль Moscow Coffee Festival

На мероприятии представят более 80 проектов, в том числе — Les, Camera Obscura и «Даблби»

На «Трехгорке» пройдет кофейный фестиваль Moscow Coffee Festival

«Коммерсантъ»: «Роснефть» готовится запустить сеть кофеен на заправках

Компания подала заявку на регистрацию торговой марки «Зерно»

«Коммерсантъ»: «Роснефть» готовится запустить сеть кофеен на заправках

20 % на напитки Starbucks для пассажиров «Аэроэкспресса»

Акция действует с 5 апреля по 10 мая

20 % на напитки Starbucks для пассажиров «Аэроэкспресса»

Анна Цфасман, «Даблби»: «Гости нам говорили, что все очень дорого»
Анна Цфасман, «Даблби»: «Гости нам говорили, что все очень дорого» Как сеть кофеен реагирует на падение доходов посетителей и претензии франчайзи
Анна Цфасман, «Даблби»: «Гости нам говорили, что все очень дорого»

Анна Цфасман, «Даблби»: «Гости нам говорили, что все очень дорого»
Как сеть кофеен реагирует на падение доходов посетителей и претензии франчайзи

Где пить кофе в Москве: Часть IV
Где пить кофе в Москве: Часть IV Еще 12 мест с отличным кофе
Где пить кофе в Москве: Часть IV

Где пить кофе в Москве: Часть IV
Еще 12 мест с отличным кофе

Starbucks откроет в Москве кофейню нового формата — Reserve Bar

В заведении можно попробовать редкие сорта кофе и особенные напитки

Starbucks откроет в Москве кофейню нового формата — Reserve Bar

Самые популярные места в Москве по версии «2ГИС»

Пользователи сервиса выбрали лучшие кофейни, бани, парикмахерские и автосервисы

Самые популярные места в Москве по версии «2ГИС»

На месте The Burger Brothers открылась кофейня Camera Obscura

Бургерная в 1-м Тверском-Ямском переулке закрылась 1 февраля

На месте The Burger Brothers открылась кофейня Camera Obscura

Как устроена единственная в России кофейня только для женщин
Как устроена единственная в России кофейня только для женщин Создательницы петербургского пространства «Симона» рассказывают, почему male-free кофейня-коворкинг — это не сексизм
Как устроена единственная в России кофейня только для женщин

Как устроена единственная в России кофейня только для женщин
Создательницы петербургского пространства «Симона» рассказывают, почему male-free кофейня-коворкинг — это не сексизм

В Театре на Таганке открылась кофейня Skuratov Coffee

Кофейня начала работать 18 января

В Театре на Таганке открылась кофейня Skuratov Coffee

«Вкусвилл» открыл в Москве коворкинг «Муравейник» с кофейней и детской студией

Также там есть микромаркет без продавцов

«Вкусвилл» открыл в Москве коворкинг «Муравейник» с кофейней и детской студией

Кофейня-галерея «Москва — Берлин» на Шаболовке

Первые три дня гостям предложат бесплатный кофе

Кофейня-галерея «Москва — Берлин» на Шаболовке

В магазинах мобильных операторов открылись кофейни Costa Coffee

МТС и «Билайн» разместили кофейни в магазинах на центральных улицах

В магазинах мобильных операторов открылись кофейни Costa Coffee

Где пить кофе в Москве: Часть III
Где пить кофе в Москве: Часть III Еще 10 мест с отличным кофе
Где пить кофе в Москве: Часть III

Где пить кофе в Москве: Часть III
Еще 10 мест с отличным кофе

«Нет имени, есть кофе»: Кофейня для студентов на проспекте Вернадского

Гости могут взять кофе с собой или выпить за барной стойкой

«Нет имени, есть кофе»: Кофейня для студентов на проспекте Вернадского

Кофейня в Савеловском районе отказалась от акции помощи бездомным. Ее вынудили местные жители

Ранее горожане не позволили «Ночлежке» открыть в районе прачечную для бездомных

Кофейня в Савеловском районе отказалась от акции помощи бездомным. Ее вынудили местные жители

«Волна»: Бар, кофейня и веганское кафе на Artplay

Заведение открыли создатели кафе «Фрукты и овощи» и «МОХ»

«Волна»: Бар, кофейня и веганское кафе на Artplay

Location 21: Небольшая кофейня в сквере на Покровке

При хорошей погоде посетители смогут расположиться на подушках снаружи

Location 21: Небольшая кофейня в сквере на Покровке

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ