Основательницы кофейни «Энергия» Настя Годунова и Ванда Василевская — о совместном проекте, кофе и добрососедстве

Страхи и ошибки

— Настя, как тебе помог опыт работы с крупными рестораторами в открытии «Энергии»?

Настя: Я знаю изнутри, как открываются все рестораны, в которых я работаю. Это совсем разные истории, разные бюджеты и цели. Я могу сказать, что вообще открыться вот в этом месте, где открылись мы, — это очень смело.

Но почему-то у нас была уверенность в том, что всё получится. Здесь вообще нет никаких подобных мест, а люди, которым это нужно, есть — мы долго наблюдали за публикой. Но мой муж Игорь очень вдумчивый, он много анализирует молча. И ему было страшно, конечно, потому что это его первый опыт бизнеса. Но я все время говорила, что всё будет классно. «Слабоумие и отвага» — это вообще мои основные методы в жизни. Хотя время, когда мы решили это сделать, конечно, интересное и сложное.

— А если не секрет, сколько здесь стоит аренда этого помещения?

Настя: 130 тысяч, но это без коммуналки. Хорошая ставка, она позволяет эффективно работать такому месту без продажи алкоголя.

— Почему без алкоголя?

Настя: Это просто условия арендодателей. Конечно, если бы мы могли еще и игристое продавать, то у нас была бы волшебная экономика.

Ванда: Но когда-нибудь у нас точно будет винный бар.

— А как вы относитесь к людям, которые работают у вас за ноутбуками?

Настя: Плохо! Я, конечно, все понимаю, но зачастую люди заказывают один кофе и сидят по четыре, пять, а то и больше часов. Чисто экономически это невыгодно — за это время за тем же столом могло быть несколько посадок с большими чеками. Особенно расстраивает это в выходные. Вообще любой ресторатор, владелец кафе скажет, что это плохо, потому что это мешает их бизнесу эффективно работать. Мы не против ноутбуков и работы в принципе, но хочется, чтобы всё было в меру.

— Как вы считаете, какие ошибки из прошлого помогли вам в процессе создания «Энергии»? И есть ли такие, которые совершаете вновь?

Настя: В Good Enough моя самая главная и огромная ошибка была в том, что я там была почти всегда. Когда я уезжала в командировку, доходило до того, что даже выручка без меня была ниже!

Вот и сегодня мне написали: «Настя, ты в „Энергии“?». А меня здесь днем не было, и люди ответили, что в таком случае приедут в другой раз. Но я это уже отслеживаю, замечаю и думаю, что приложу максимум усилий, чтобы это минимизировать. Я рада всех видеть, но бизнес не должен на этом строиться. Просто необходимо дистанцироваться от него, в хорошем смысле.

— Вы сейчас спокойно себя чувствуете, когда оставляете «Энергию» без присмотра?

Настя: Это сложная история, и у нее две основные части: наше доверие к персоналу и правильно выстроенные процессы. И то, и другое иногда дает сбой. Но мне кажется, что в последние годы я научилась больше доверять людям, отдавать контроль, и сейчас мне уже проще давать команде самостоятельность. Хотя я все равно всегда держу руку на пульсе и с персоналом тоже сохраняю дистанцию. Потому что, как бы хорошо персонал не знал все правила и процессы, в определенный момент всем людям свойственно начинать чувствовать большую уверенность и допускать ошибки.

Слава богу, сейчас я не одна, а людей, максимально заинтересованных в успехе нашего бизнеса, четверо.

Ванда: Есть еще такой эффект, что владельцам бизнеса иногда кажется, что какие-то вещи надо улучшать или отлаживать до бесконечности, хотя на самом деле, например, в Lawanda какие-то вещи, наоборот, иногда решаются быстрее, когда нас нет. Плюс, это добавляет решительности персоналу, когда не на кого переложить ответственность.