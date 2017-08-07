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Саша Новикова

На сайте с 31 июля 2017

Комментарии2
Темы0
Посты178
Коротко0
«К 25 годам я в одиночку усыновила троих детей»
Личный опыт

«К 25 годам я в одиночку усыновила троих детей»Как живет девушка из Каменска-Уральского, которая воспитывает троих сирот

Личный опыт

«К 25 годам я в одиночку усыновила троих детей» Как живет девушка из Каменска-Уральского, которая воспитывает троих сирот

Двухкомнатная квартира в хрущевке в современном советском стиле
Квартира недели
Двухкомнатная квартира в хрущевке в современном советском стилеКак сочетать мебель 1912 года, ковры и картины Кирилла Бородина
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Двухкомнатная квартира в хрущевке в современном советском стиле
Квартира недели

Двухкомнатная квартира в хрущевке в современном советском стиле Как сочетать мебель 1912 года, ковры и картины Кирилла Бородина

«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале»
Личный опыт

«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале»Призывник из Екатеринбурга — о лечении пневмонии аспирином и играх с ножом

Личный опыт

«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале» Призывник из Екатеринбурга — о лечении пневмонии аспирином и играх с ножом

Нижний Тагил: Как художники захватывают родину «Арматы»
На месте

Нижний Тагил: Как художники захватывают родину «Арматы»Алтарь из стальной реторты и кинотеатр для карпов кои в городе-заводе

На месте

Нижний Тагил: Как художники захватывают родину «Арматы» Алтарь из стальной реторты и кинотеатр для карпов кои в городе-заводе

Авиационные гики — о самолете президента и аэрофобии
Люди в городе

Авиационные гики — о самолете президента и аэрофобииСпоттеры рассказывают The Village о подзаборинге и любимых авиакомпаниях

Люди в городе

Авиационные гики — о самолете президента и аэрофобии Споттеры рассказывают The Village о подзаборинге и любимых авиакомпаниях