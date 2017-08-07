Саша Новикова
На сайте с 31 июля 2017
Личный опыт
«К 25 годам я в одиночку усыновила троих детей»Как живет девушка из Каменска-Уральского, которая воспитывает троих сирот
Личный опыт
«К 25 годам я в одиночку усыновила троих детей» Как живет девушка из Каменска-Уральского, которая воспитывает троих сирот
Квартира недели
Двухкомнатная квартира в хрущевке в современном советском стилеКак сочетать мебель 1912 года, ковры и картины Кирилла Бородина
Квартира недели
Двухкомнатная квартира в хрущевке в современном советском стиле Как сочетать мебель 1912 года, ковры и картины Кирилла Бородина
Личный опыт
«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале»Призывник из Екатеринбурга — о лечении пневмонии аспирином и играх с ножом
Личный опыт
«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале» Призывник из Екатеринбурга — о лечении пневмонии аспирином и играх с ножом
На месте
Нижний Тагил: Как художники захватывают родину «Арматы»Алтарь из стальной реторты и кинотеатр для карпов кои в городе-заводе
На месте
Нижний Тагил: Как художники захватывают родину «Арматы» Алтарь из стальной реторты и кинотеатр для карпов кои в городе-заводе
Люди в городе
Авиационные гики — о самолете президента и аэрофобииСпоттеры рассказывают The Village о подзаборинге и любимых авиакомпаниях
Люди в городе