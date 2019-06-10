Бармен, предприниматель, татуировщик и актер — о футболе и российских болельщиках

Денис Тураханов

«Коляда-театр»

О футболе

Я работаю актером в «Коляда-Театре» и руковожу театром «Центр Современной Драматургии» — младшим братом «Коляда-Театра». Футбол я полюбил еще до того, как принял решение стать актером и ввязался в творческую среду. Всем говорю, что если бы в детстве мне выпал шанс стать футболистом и связать жизнь с футболом, а не с актерской карьерой, я бы ушел в футбол. Просто я полюбил футбол только в шестом классе, что было уже поздновато для развития навыков, да еще и жил в небольшом поселке, где не было шанса на футбольное спортивное будущее.

Футбол для меня — это своего рода культура, которая способна объединять людей. Вспомнить хотя бы чемпионат мира в нашей стране — это же лучшее событие года, а для кого-то и всей жизни. Но болеть и играть — это разные вещи. Я играю в футбол из-за азарта, духа борьбы. Игра — это проверка твоих физических возможностей, это как сама жизнь. Жизнь — тоже своего рода игра, где после каждой победы нужно готовиться к новому матчу.

В футболе я болею за ЦСКА. Я родился в Пермском крае, но никогда не болел за «Амкар». Не сказать, что с переездом в Екатеринбург я стал болельщиком «Урала», но всегда рад, если команда побеждает. Если «Урал» встречается с ЦСКА, болею за ЦСКА. Если «Урал» встречается с другими клубами, болею за него. Думаю, так делает вся страна, поэтому не считаю это чем-то ужасным.