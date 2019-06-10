Бармен, предприниматель, татуировщик и актер — о футболе и российских болельщиках «Игра — это проверка твоих физических возможностей, это как сама жизнь»
8 июня в Екатеринбурге на стадионе «Динамо» прошел любительский футбольный турнир среди городских сообществ «Стакан и мяч», организованный промо-бюро «Теснота». В нем победила команда бара «Опыт», выигравшая старейшую организацию активных болельщиков «Стальные Монстры». Третье место осталось за командой «Точки».
The Village поговорил с капитанами четырех команд и узнал, какой образ жизни они ведут, почему играют в любительский футбол, за кого болеют в большом футболе, какие еще виды спорта любят и как относятся к культуре барных болельщиков.
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Руслан Гилязов
Boy Cut
О футболе
Футболом я занимался с детства — всегда мечтал стать футболистом. В 2002 году я посмотрел Чемпионат мира, где мне понравилась игра Роналдо, и понял, что люблю футбол, потому что это праздник, постоянный драйв, эмоции, а также энергия, которая царит на футбольном поле.
Сейчас я продолжаю играть. Конечно, уровень у меня уже далеко не тот, но мне по-прежнему удается выплеснуть эмоции на поле и кайфануть. Ты выходишь на поле, и у тебя больше нет друзей, нет врагов, а есть только футбольный мяч и команда соперника — ты готов рубиться с ними до последнего. Это непередаваемые эмоции. Забиваешь порой, играя где-нибудь на УПИ, а ощущения, что ты забил на Camp Nou (стадион футбольного клуба «Барселона», — прим. ред.).
О болении
С 2001 года болею за «Реал Мадрид», пусть это и может быть попсово. В Европе культура боления — это целая религия, там с детства люди болеют за определенные клубы. Для них поход на футбол — это действительно праздник. Совместно пережитая эмоция сильно сближает, дарит новый взгляд на своих близких.
Мне бы очень хотелось, чтобы Россия создала свою культуру боления, похожую на европейскую. Самое главное, чтобы мы тоже объединялись с семьями и друзьями — чтобы поход на футбол был для нас совместным праздником. Важно привить идеи боления по-настоящему культурному обществу — чтобы походы на футбол стали национальным достоянием, чтобы мы собирались огромными объединениями, пели красивые песни, танцевали и получали от этого удовольствие. Чтобы люди ходили на матчи не только выпивать и кричать, как стадо гопников. Порой нынешняя культура боления выглядит так, будто Россия — бездарная страна, хотя у нас много творческих людей.
Вспомните, как прошел Чемпионат мира в Екатеринбурге — это было целое шоу. Мы с удовольствием праздновали это мероприятие с другими людьми, потому что с русскими делать это порой было невозможно: они начинали запевать «Калинку» или «Катюшу», и создавалось ощущение, что мы застряли где-то в СССР, и у нас уже никогда ничего не поменяется. Когда мы станем прогрессивнее, то сможем конкурировать на мировых аренах и выступать как одни из самых ярких и красивых болельщиков в мире.
О работе
Я соучредитель проектов Boy Cut (мужские парикмахерские) и «Мозгобойня» (самая масштабная умная игра в мире). Мы горды тем, что являемся лидерами в индустрии квизов, а также тем, что штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Нашими уральскими ребятами создается продукт, который транслируется на весь мир. Еще я увлекаюсь диджеингом, записываю сеты, раскидываю их по друзьям и загружаю на различные платформы.
Много элементов из спорта я транслирую на рабочую деятельность и на личную жизнь — к примеру, обновление составов команд. Я нормально отношусь, когда кто-то из ребят заканчивает карьеру в рамках моей группы компаний. Легкий рефреш периодически нужен: люди любят изменения, а смена деятельности дает новый приток энергии. Много инструментов из спорта я использую в менеджменте.
Денис Тураханов
«Коляда-театр»
О футболе
Я работаю актером в «Коляда-Театре» и руковожу театром «Центр Современной Драматургии» — младшим братом «Коляда-Театра». Футбол я полюбил еще до того, как принял решение стать актером и ввязался в творческую среду. Всем говорю, что если бы в детстве мне выпал шанс стать футболистом и связать жизнь с футболом, а не с актерской карьерой, я бы ушел в футбол. Просто я полюбил футбол только в шестом классе, что было уже поздновато для развития навыков, да еще и жил в небольшом поселке, где не было шанса на футбольное спортивное будущее.
Футбол для меня — это своего рода культура, которая способна объединять людей. Вспомнить хотя бы чемпионат мира в нашей стране — это же лучшее событие года, а для кого-то и всей жизни. Но болеть и играть — это разные вещи. Я играю в футбол из-за азарта, духа борьбы. Игра — это проверка твоих физических возможностей, это как сама жизнь. Жизнь — тоже своего рода игра, где после каждой победы нужно готовиться к новому матчу.
В футболе я болею за ЦСКА. Я родился в Пермском крае, но никогда не болел за «Амкар». Не сказать, что с переездом в Екатеринбург я стал болельщиком «Урала», но всегда рад, если команда побеждает. Если «Урал» встречается с ЦСКА, болею за ЦСКА. Если «Урал» встречается с другими клубами, болею за него. Думаю, так делает вся страна, поэтому не считаю это чем-то ужасным.
О спорте
Мне нравятся все виды спорта, в которых есть с кем посоревноваться. Профессионально никогда ничем не занимался, но по чуть-чуть умею играть во многое: волейбол, настольный теннис, баскетбол, футбол. Есть виды спорта, которых в моем поселке просто не было — это большой теннис и хоккей, которые появились там только сейчас. Поэтому во что-то я до сих пор не пробовал играть.
Сейчас я хочу впервые в жизни записаться на тренировки по большому теннису. Этот спорт мне нравится тем, что в нем все зависит только от тебя: только ты решаешь, победить, во что бы то ни стало, или проиграть. Это круто. Сейчас как раз прошел «Ролан Гаррос» (открытый чемпионат Франции по теннису, — прим. ред.), где я болел за Роджера Федерера (швейцарский профессиональный теннисист, — прим, ред.). Но победил, как и всегда, Рафаэль Надаль (испанский теннисист, вторая ракетка мира в одиночном разряде, — прим. ред.).
Мне нравятся смешанные единоборства, в частности промоушен UFC — всегда нравятся истории, когда побеждают андердоги (более слабые соперники поединков, — прим. ред.). Есть в этом какое-то великолепие, когда тот, на чью победу не надеялись, вдруг достигает сверхрезультата. Из таких историй в любом виде спорта потом получаются хорошие сценарии для фильмов, к примеру, про бейсбол — «Человек, который изменил все».
Люблю бокс. Там тоже всегда жду невероятных апсетов, вроде того, что случился на днях, когда Энди Руиз победил Энтони Джошуа (олимпийский чемпион ХХХ Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 килограмма, — прим. ред.). Думаю, в будущем на основе этого поединка снимут фильм: Энди Руиз, который делал перерыв в карьере на несколько лет из-за проигранного титульного боя, но смог вернуться в бокс; человек, который принял вызов и согласился заменить противника непобежденного Энтони Джошуа всего за месяц до боя.
О болении
Тусовки с алкоголем стоят отдельно от занятий спортом, но хорошо сочетаются с просмотром финала Чемпионата мира, финала Лиги чемпионов или матчей сборной России. Никогда не забуду матчи России на Евро-2008, когда в моем маленьком поселке вся молодежь вышла на улицы с телевизорами, чтобы смотреть матчи с друзьями — спортивных кафе у нас не было. А когда в прошлом году сборная России победила испанцев, то весь Екатеринбург вышел на улицы и водил на Плотинке хороводы. Ощущения были невероятными.
Я уверен, что без болельщиков не было бы спорта, как состязания, так же как и театра не было бы без зрителя. Спорт бы, вероятно, был, но без болельщиков не было бы смысла становиться в нем лучшим. Зачем пробегать стометровку за 9,58 (рекорд в беге на дистанцию 100 метров принадлежит уроженцу Ямайки Усэйну Болту и составляет 9,58 секунды, — прим. ред.), если никто не покупает билеты и не смотрит трансляции?
Болеть за клуб в баре — это отличная альтернатива походу на стадион. Да, конечно, ни с чем не сравнить атмосферу стадиона, но болеть со своими соратниками, друзьями в баре тоже классно. Мечтаю съездить в Англию и поучаствовать в таком болении там, где эта культура появилась. Ведь смысл не в том, чтобы напиться, а в том, чтобы прожить эмоции радости или грусти где-то в большой компании. Чтобы после победы как следует отпраздновать, а после поражения как следует погрустить.
Никита Драконов
бар «Телевизор»
О футболе
Большую часть своего времени я посвящаю работе в баре и его развитию. Думаю, каждый человек, связанный с барной деятельностью, понимает, что график у него отличается от графика нормальных людей. Ночные смены, в каких-то случаях еще афтепати. Чтобы совмещать спорт и тусовки, нужно правильно составить свой график и следовать режиму. Важно всегда поддерживать свою физическую форму и не злоупотреблять алкоголем.
Любительский футбол для меня — больше средство для поддержания своей формы. В детстве мы с друзьями зимой и летом играли в футбол с утра до вечера, пока не снесли наш дворовой корт. Сейчас подобные игры происходят намного реже, и с возрастом организоваться становится все труднее и труднее. Если выпадает шанс, стараюсь отложить все дела и идти играть или хотя бы просто попинать мяч. Это очень расслабляет.
О болении
К барной культуре боления отношусь исключительно положительно. Я тесно связан с фанатским баром и практически каждый день вижу людей, которые приходят посмотреть матч или какое-то другое событие. Это может быть один человек или целая группа людей, поддерживающих свою команду. Ты видишь эти эмоции, как люди искренне болеют за свою команду, и это сильно заряжает.
Я болею за единственную команду по футболу — это «Урал». Болею довольно давно, стараюсь как можно чаще посещать матчи команды и ездить на выездные игры. У большинства людей нет возможности уехать за границу, чтобы посетить матч любимой команды. Классно, что появляется все больше тематических сообществ. Что ребята собираются вместе не у себя на квартирах и дачах, а приходят в бары и смотрят футбол и другие виды спорта.
Не могу выделить определенные виды спорта, которые мне нравились бы: все зависит от матча и от команд, которые принимают в нем участие. Если это сборная России на Олимпиаде, то для меня одинаково важны все игры. Если это какие-то локальные матчи, то все зависит от того, какой этап игры идет — полуфинал или финал.
Всеводод Стекольщук
Inked Brain
О футболе
Я работаю мастером в Inked Brain — тату-салоне, который недавно отметил свой десятилетний юбилей. Работаю там с самого начала — первое время был учеником, а потом стал мастером. Начал заниматься рисунками на теле из-за того, что хотел себе много татуировок.
Я веду достаточно пассивный образ жизни — только зимой занимаюсь горными лыжами, а летом катаюсь на самокате и много хожу пешком. В любительский футбол играю только раз в год, на турнире «Стакан и мяч». В этом году был уже третий раз.
О футболе я вспоминаю раз в год, когда команда Inked Brain участвует в турнире. Эмоции от него получаю самые различные. Куча стариков бегает по полю, потом еще неделю все не могут ходить. Естественно, после турнира все напиваются. Радостно, праздник, а для некоторых — вообще целое событие.
У нас в команде спортсменов особо нет, но мы всегда с радостью поддерживаем все это веселье. Обычно мы даже не выходим из группы: сыграем два матча, а потом болеем за кого-нибудь из друзей — например, за бар «Мизантроп».
Спорт смотрю только в интернете. По выходным смотрю так называемые бои без правил UFC. Еще наблюдаю за историческим средневековым боем, бугуртом — смотрю, как люди сражаются друг с другом в рыцарских доспехах. Болею за российскую сборную.