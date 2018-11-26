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Саша Иорданов

На сайте с 9 марта 2016

Комментарии3
Темы0
Посты1170
Коротко0
Как в Петербурге запустили серию альтернативных гей-вечеринок Back Room
Индустрия
Как в Петербурге запустили серию альтернативных гей-вечеринок Back Room«Пожестче, чем Popoff»
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Как в Петербурге запустили серию альтернативных гей-вечеринок Back Room
Индустрия

Как в Петербурге запустили серию альтернативных гей-вечеринок Back Room «Пожестче, чем Popoff»

«Все-таки она резиновая — 2»: 26 новых заведений на улице Рубинштейна
Гид The Village
«Все-таки она резиновая — 2»: 26 новых заведений на улице Рубинштейна Хроники и статистика главной ресторанной улицы России за три года
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«Все-таки она резиновая — 2»: 26 новых заведений на улице Рубинштейна
Гид The Village

«Все-таки она резиновая — 2»: 26 новых заведений на улице Рубинштейна Хроники и статистика главной ресторанной улицы России за три года

Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картины
Гид The Village
Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картиныЧто нужно знать о знаменитом собрании живописи Ивана и Михаила Морозовых, воссоединенном впервые за 70 лет
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Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картины
Гид The Village

Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картины Что нужно знать о знаменитом собрании живописи Ивана и Михаила Морозовых, воссоединенном впервые за 70 лет

Новости

Петербургские рестораны впервые попали в лонг-лист премии The World’s 50 Best Restaurants

Harvest Дмитрия Блинова оказался на 92-м месте, «Кококо» — на 102-м

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Новости

Петербургские рестораны впервые попали в лонг-лист премии The World’s 50 Best Restaurants Harvest Дмитрия Блинова оказался на 92-м месте, «Кококо» — на 102-м

Тартар с муссом из крапивы Олеси Дробот
Лучшие рецепты Петербурга
Тартар с муссом из крапивы Олеси ДроботШеф-повар ресторана EM — о необычном кулинарном применении крапивы
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Тартар с муссом из крапивы Олеси Дробот
Лучшие рецепты Петербурга

Тартар с муссом из крапивы Олеси Дробот Шеф-повар ресторана EM — о необычном кулинарном применении крапивы

Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня
Истории
Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня «Мы открыты, поэтому чувствуем себя спокойно»
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Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня
Истории

Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня «Мы открыты, поэтому чувствуем себя спокойно»

Собаки в барах
Звери в городе

Собаки в барахОвчарка, сиба-ину, фокстерьер и аляскинский маламут, которым не чужд бархоппинг

Звери в городе

Собаки в барах Овчарка, сиба-ину, фокстерьер и аляскинский маламут, которым не чужд бархоппинг

Квартира для антиквара на улице Рубинштейна
Квартира недели
Квартира для антиквара на улице РубинштейнаИсторические печи-камины, мебель в стиле mid-century, латунь и современное искусство в доме Довлатова в Петербурге
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Квартира для антиквара на улице Рубинштейна
Квартира недели

Квартира для антиквара на улице Рубинштейна Исторические печи-камины, мебель в стиле mid-century, латунь и современное искусство в доме Довлатова в Петербурге

Империя AF Brew: новые пиццерии Camorra, завод, дистилляты, комбуча, экспорт и пивной фестиваль
Индустрия
Империя AF Brew: новые пиццерии Camorra, завод, дистилляты, комбуча, экспорт и пивной фестивальИстория экспансии одной из крупнейших крафтовых пивоварен России
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Империя AF Brew: новые пиццерии Camorra, завод, дистилляты, комбуча, экспорт и пивной фестиваль
Индустрия

Империя AF Brew: новые пиццерии Camorra, завод, дистилляты, комбуча, экспорт и пивной фестиваль История экспансии одной из крупнейших крафтовых пивоварен России

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса
Искусство

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комиксаИнтервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»

Искусство

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса Интервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»

Что мы узнали из лекции Филиппа Вольчека о его булочных и о нем самом
Индустрия
Что мы узнали из лекции Филиппа Вольчека о его булочных и о нем самомСоздатель самой успешной петербургской сети впервые вышел к людям
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Что мы узнали из лекции Филиппа Вольчека о его булочных и о нем самом
Индустрия

Что мы узнали из лекции Филиппа Вольчека о его булочных и о нем самом Создатель самой успешной петербургской сети впервые вышел к людям

Новости

В «Лахта-центре» откроют ресторан братьев Березуцких

Заведение современной русской кухни появится на 75-м и 76-м этажах небоскреба

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Новости

В «Лахта-центре» откроют ресторан братьев Березуцких Заведение современной русской кухни появится на 75-м и 76-м этажах небоскреба

Новости

Кафе «Траппист» запускает курс пивного сомелье в Петербурге и Москве

Программа состоит из шести занятий с дегустациями, которые будут проходить раз в месяц

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Новости

Кафе «Траппист» запускает курс пивного сомелье в Петербурге и Москве Программа состоит из шести занятий с дегустациями, которые будут проходить раз в месяц

Что нужно знать о выставке «Христос в темнице» в «Манеже»
Искусство
Что нужно знать о выставке «Христос в темнице» в «Манеже» Больше 30 чудом уцелевших деревянных скульптур из 14 российских музеев в формате интерактивной инсталляции
Что нужно знать о выставке «Христос в темнице» в «Манеже»
Искусство

Что нужно знать о выставке «Христос в темнице» в «Манеже» Больше 30 чудом уцелевших деревянных скульптур из 14 российских музеев в формате интерактивной инсталляции

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»
Фоторепортаж

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United 

Фоторепортаж

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт» Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United 

Как в Ленобласти научились делать натуральный сидр
Индустрия
Как в Ленобласти научились делать натуральный сидрПредприниматель Дмитрий Тихомиров — о производстве сидра по историческим технологиям, ленинградских яблоках и победе на конкурсе Glintcap
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Как в Ленобласти научились делать натуральный сидр
Индустрия

Как в Ленобласти научились делать натуральный сидр Предприниматель Дмитрий Тихомиров — о производстве сидра по историческим технологиям, ленинградских яблоках и победе на конкурсе Glintcap

Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей
Гид The Village
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностейПосмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря
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Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей
Гид The Village

Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря

Реставрация обеда: Harvest на проспекте Добролюбова
Место
Реставрация обеда: Harvest на проспекте Добролюбова Самый известный петербургский шеф готовит овощи
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Реставрация обеда: Harvest на проспекте Добролюбова
Место

Реставрация обеда: Harvest на проспекте Добролюбова Самый известный петербургский шеф готовит овощи

Мечты Кадзу: Как японский предприниматель запустил производство рамена в Петербурге
Индустрия
Мечты Кадзу: Как японский предприниматель запустил производство рамена в ПетербургеКадзухико Кидзима — об отличии рамена от пасты, японском оборудовании и работе с российскими ресторанами
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Мечты Кадзу: Как японский предприниматель запустил производство рамена в Петербурге
Индустрия

Мечты Кадзу: Как японский предприниматель запустил производство рамена в Петербурге Кадзухико Кидзима — об отличии рамена от пасты, японском оборудовании и работе с российскими ресторанами

Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию
Индустрия
Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию Сергей Гутцайт — о борще из крокодила, стиле чип-энд-изи и коммуне, населенной счастливыми людьми
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Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию
Индустрия

Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию Сергей Гутцайт — о борще из крокодила, стиле чип-энд-изи и коммуне, населенной счастливыми людьми

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