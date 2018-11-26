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Саша Иорданов
На сайте с 9 марта 2016
Индустрия
Как в Петербурге запустили серию альтернативных гей-вечеринок Back Room«Пожестче, чем Popoff»
Индустрия
Как в Петербурге запустили серию альтернативных гей-вечеринок Back Room «Пожестче, чем Popoff»
Гид The Village
«Все-таки она резиновая — 2»: 26 новых заведений на улице Рубинштейна Хроники и статистика главной ресторанной улицы России за три года
Гид The Village
«Все-таки она резиновая — 2»: 26 новых заведений на улице Рубинштейна Хроники и статистика главной ресторанной улицы России за три года
Гид The Village
Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картиныЧто нужно знать о знаменитом собрании живописи Ивана и Михаила Морозовых, воссоединенном впервые за 70 лет
Гид The Village
Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картины Что нужно знать о знаменитом собрании живописи Ивана и Михаила Морозовых, воссоединенном впервые за 70 лет
Новости
Петербургские рестораны впервые попали в лонг-лист премии The World’s 50 Best Restaurants
Harvest Дмитрия Блинова оказался на 92-м месте, «Кококо» — на 102-м
Новости
Петербургские рестораны впервые попали в лонг-лист премии The World’s 50 Best Restaurants Harvest Дмитрия Блинова оказался на 92-м месте, «Кококо» — на 102-м
Лучшие рецепты Петербурга
Тартар с муссом из крапивы Олеси ДроботШеф-повар ресторана EM — о необычном кулинарном применении крапивы
Лучшие рецепты Петербурга
Тартар с муссом из крапивы Олеси Дробот Шеф-повар ресторана EM — о необычном кулинарном применении крапивы
Истории
Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня «Мы открыты, поэтому чувствуем себя спокойно»
Истории
Rainbow: Как устроена первая в Петербурге ЛГБТ-френдли-кофейня «Мы открыты, поэтому чувствуем себя спокойно»
Звери в городе
Собаки в барахОвчарка, сиба-ину, фокстерьер и аляскинский маламут, которым не чужд бархоппинг
Звери в городе
Собаки в барах Овчарка, сиба-ину, фокстерьер и аляскинский маламут, которым не чужд бархоппинг
Квартира недели
Квартира для антиквара на улице РубинштейнаИсторические печи-камины, мебель в стиле mid-century, латунь и современное искусство в доме Довлатова в Петербурге
Квартира недели
Квартира для антиквара на улице Рубинштейна Исторические печи-камины, мебель в стиле mid-century, латунь и современное искусство в доме Довлатова в Петербурге
Индустрия
Империя AF Brew: новые пиццерии Camorra, завод, дистилляты, комбуча, экспорт и пивной фестивальИстория экспансии одной из крупнейших крафтовых пивоварен России
Индустрия
Империя AF Brew: новые пиццерии Camorra, завод, дистилляты, комбуча, экспорт и пивной фестиваль История экспансии одной из крупнейших крафтовых пивоварен России
Искусство
Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комиксаИнтервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»
Искусство
Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса Интервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»
Индустрия
Что мы узнали из лекции Филиппа Вольчека о его булочных и о нем самомСоздатель самой успешной петербургской сети впервые вышел к людям
Индустрия
Что мы узнали из лекции Филиппа Вольчека о его булочных и о нем самом Создатель самой успешной петербургской сети впервые вышел к людям
Новости
В «Лахта-центре» откроют ресторан братьев Березуцких
Заведение современной русской кухни появится на 75-м и 76-м этажах небоскреба
Новости
В «Лахта-центре» откроют ресторан братьев Березуцких Заведение современной русской кухни появится на 75-м и 76-м этажах небоскреба
Новости
Кафе «Траппист» запускает курс пивного сомелье в Петербурге и Москве
Программа состоит из шести занятий с дегустациями, которые будут проходить раз в месяц
Новости
Кафе «Траппист» запускает курс пивного сомелье в Петербурге и Москве Программа состоит из шести занятий с дегустациями, которые будут проходить раз в месяц
Искусство
Что нужно знать о выставке «Христос в темнице» в «Манеже» Больше 30 чудом уцелевших деревянных скульптур из 14 российских музеев в формате интерактивной инсталляции
Искусство
Что нужно знать о выставке «Христос в темнице» в «Манеже» Больше 30 чудом уцелевших деревянных скульптур из 14 российских музеев в формате интерактивной инсталляции
Фоторепортаж
Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United
Фоторепортаж
Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт» Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United
Индустрия
Как в Ленобласти научились делать натуральный сидрПредприниматель Дмитрий Тихомиров — о производстве сидра по историческим технологиям, ленинградских яблоках и победе на конкурсе Glintcap
Индустрия
Как в Ленобласти научились делать натуральный сидр Предприниматель Дмитрий Тихомиров — о производстве сидра по историческим технологиям, ленинградских яблоках и победе на конкурсе Glintcap
Гид The Village
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностейПосмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря
Гид The Village
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря
Место
Реставрация обеда: Harvest на проспекте Добролюбова Самый известный петербургский шеф готовит овощи
Место
Реставрация обеда: Harvest на проспекте Добролюбова Самый известный петербургский шеф готовит овощи
Индустрия
Мечты Кадзу: Как японский предприниматель запустил производство рамена в ПетербургеКадзухико Кидзима — об отличии рамена от пасты, японском оборудовании и работе с российскими ресторанами
Индустрия
Мечты Кадзу: Как японский предприниматель запустил производство рамена в Петербурге Кадзухико Кидзима — об отличии рамена от пасты, японском оборудовании и работе с российскими ресторанами
Индустрия
Как петербургский ресторатор открыл монокафе с борщом без цен и строит деревню-утопию Сергей Гутцайт — о борще из крокодила, стиле чип-энд-изи и коммуне, населенной счастливыми людьми
Индустрия