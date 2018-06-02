«Лифт настроения»: Как сохранять спокойствие

Мы находимся в постоянном информационном потоке, требующем внимания и в то же время мешающем сфокусироваться. Я недавно встречался с CEO одной компании. Он сказал, что, если отправляет сообщение или электронное письмо кому-то из топ-менеджмента, ожидает ответа максимум 30 минут — и это правило действует 24 часа в сутки семь дней в неделю. Конечно, это совсем крайний случай, но все больше людей чувствуют себя обязанными отвечать на рабочие сообщения, независимо от того, когда их получили. В результате даже по вечерам, в выходные, праздники, каникулы больше нельзя отключить голову, отдохнуть и восстановить силы. Тогда-то мы и испытываем наибольший стресс и беспокойство, продлевая рабочую неделю, вместо того чтобы отдыхать от дел.

Как найти время, чтобы быть здесь и сейчас

Высокое качество мышления на уровне ощущений отличается от низкокачественного. Когда мы в хорошем настроении, мысли текут плавно, мы яснее думаем, более расслаблены. Ощущения благодарности, любви к окружающим, душевного равновесия приходят к нам естественно, без особых усилий. Подобные состояния, которые я характеризую словом «быть», дарят бесценную возможность восстановить ментальные силы, а это, в свою очередь, положительно влияет как на эмоциональное, так и на психологическое здоровье. Вспомните, когда испытывали такое последний раз. Возможно, вас захватила красота пейзажа, покорила чистота любви ребенка, вы были взволнованы великолепием музыкального произведения или тронуты чьей-то щедростью в ваш адрес. В подобные моменты ум спокоен, нас ничего не беспокоит. Жизнь представляется полноводной рекой, плавно несущей свои воды.