«Лифт настроения»: Как сохранять спокойствие Полезные техники и упражнения для тех, кто хочет преодолеть стресс и беспокойство
В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга Ларри Сенна о том, как устроено настроение и как им можно управлять. The Village публикует отрывки из главы о том, как успокоить свой ум.
Почему важно сохранять спокойствие
Развивая способность быстро успокаивать ум, вы повышаете шансы на хорошее настроение. Такие ощущения, как беспокойство и злость, возникающие, когда наш лифт настроения внизу, по своей природе маниакальны и имеют тенденцию повторяться. Когда же ваш лифт настроения на верхних этажах, вы испытываете признательность за то, что есть в жизни, и ни о чем не думаете — просто чувствуете себя расслабленными. Если спокойны вы, то спокойны и ум, и тело. Они смогут лучше отдохнуть и восстановиться после напряженного дня. Но как показывает практика, в интенсивно развивающемся мире добиться этого состояния стало невероятно сложно.
Мы находимся в постоянном информационном потоке, требующем внимания и в то же время мешающем сфокусироваться. Я недавно встречался с CEO одной компании. Он сказал, что, если отправляет сообщение или электронное письмо кому-то из топ-менеджмента, ожидает ответа максимум 30 минут — и это правило действует 24 часа в сутки семь дней в неделю. Конечно, это совсем крайний случай, но все больше людей чувствуют себя обязанными отвечать на рабочие сообщения, независимо от того, когда их получили. В результате даже по вечерам, в выходные, праздники, каникулы больше нельзя отключить голову, отдохнуть и восстановить силы. Тогда-то мы и испытываем наибольший стресс и беспокойство, продлевая рабочую неделю, вместо того чтобы отдыхать от дел.
Как найти время, чтобы быть здесь и сейчас
Высокое качество мышления на уровне ощущений отличается от низкокачественного. Когда мы в хорошем настроении, мысли текут плавно, мы яснее думаем, более расслаблены. Ощущения благодарности, любви к окружающим, душевного равновесия приходят к нам естественно, без особых усилий. Подобные состояния, которые я характеризую словом «быть», дарят бесценную возможность восстановить ментальные силы, а это, в свою очередь, положительно влияет как на эмоциональное, так и на психологическое здоровье. Вспомните, когда испытывали такое последний раз. Возможно, вас захватила красота пейзажа, покорила чистота любви ребенка, вы были взволнованы великолепием музыкального произведения или тронуты чьей-то щедростью в ваш адрес. В подобные моменты ум спокоен, нас ничего не беспокоит. Жизнь представляется полноводной рекой, плавно несущей свои воды.
Когда мы сфокусированы на том, чтобы быть здесь и сейчас, эмоции прозрачны и ясны, хотя в душе может происходить что угодно. И наоборот, если ваш лифт настроения остановился на нижних этажах, мысли скачут, сознание затуманено, путается. Вы чувствуете себя неуверенно, готовы осуждать окружающих и испытываете другие эмоции, не дающие покоя.
Научитесь распознавать подобные состояния и справляться с ними — это существенно облегчит вам жизнь. Мне помогают две техники.
Первая — четко распределять текущие дела по группам, вторая — осознанно выделять свободное время на отдых. Сразу оговорюсь, чтобы вы понимали: у меня очень сложный график и большая ответственность (впрочем, как у многих в наше время). Я часто беру работу на дом и делаю что-то по вечерам, в выходные, в отпуске. Случается, нужно ответить на срочные сообщения от коллег или клиентов, даже если официально я отдыхаю. Я стараюсь ограничивать влияние стресса на свое психологическое и душевное состояние, следя за тем, чтобы мысленно не быть на работе постоянно. Осознанно выделяю время на хобби и встречи с любимыми людьми. Мне нравится культивировать в себе способность быть здесь и при этом сохранять спокойствие ума.
Не знаю, как вам, но мне это дается непросто. Большинство из нас настолько глубоко погружены в свои мысли, что не замечают чего-то важного: такие моменты попросту ускользают от внимания. Бывало ли, что даже в выходные вы продолжали думать о текущих производственных делах? Уезжали ли в отпуск, «оставляя голову» на работе? Проводили время с любимым человеком, а мысли блуждали где-то далеко? Все эти примеры иллюстрируют ситуации, когда вы не здесь и не сейчас. А еще они свидетельствуют о том, что вы упустили возможность восстановить душевные и физические силы, «подзарядить батарейки» и вывести общение с окружающими на качественно иной уровень.
Конечно, эта проблема не нова. Многие философские и религиозные традиции учат, что счастье можно обрести, живя в текущем моменте. Современная наука только подтверждает эту давно известную истину. В своей статье «Блуждающий ум — несчастливый ум» психологи Мэтью Киллингсворт и Дэниел Гилберт исследуют связь между блуждающим умом и счастьем в современном мире. Они создали специальное приложение для iPhone, благодаря которому изучили случайную выборку эмоциональных статусов, занятий и умонастроений около 5 тысяч людей из 83 стран. Ученые обнаружили, что большинство опрошенных по крайней мере половину своего времени размышляют о чем-то постороннем, и в основном эти мысли не делают их счастливыми.
Зная, что склонен к подобному поведению, я сознательно стараюсь с ним справляться. Хорошо помогает техника распределения внимания. Я всегда выключаю телефон, когда смотрю, как сын играет в волейбол, или нахожусь вечером дома, или когда мы всей семьей в отпуске. Он также почти всегда отключен в выходные. Если я не в офисе, отвожу определенное время на разбор почты, а затем просто убираю подальше электронные средства связи и перестаю даже думать о работе. Это не только позволяет восстановить силы, но и дает возможность провести время с близкими.
Роль дыхания в успокоении ума
Вторая техника, которую я использую, чтобы поймать мгновения спокойствия и умиротворения, которые так нам нужны, сводится к успокоению ума посреди суматохи дня. Я в прямом смысле слова останавливаюсь, делаю глубокий вдох, а затем с выдохом говорю себе: «Побудь здесь и сейчас». Это упражнение возвращает мне равновесие и проясняет мысли — по крайней мере, на какое-то время. Так я поступаю, когда иду с одной встречи на другую или когда возвращаюсь домой, перед тем как открыть входную дверь.
Конечно, я не первый, кто заметил этот потрясающий эффект. Как показали исследования, медленное, глубокое дыхание затрагивает парасимпатическую нервную систему, и она посылает нам сигнал успокоиться. Впервые я узнал о силе дыхания, когда прочел книгу «Чудо релаксации», написанную Гербертом Бенсоном из Гарвардской медицинской школы.
Он изучал восточные медицинские техники и обнаружил, что повторение одного и того же слова или фразы на выдохе в расслабленной позе успокаивает ум. И если буддист или, к примеру, последователь учения Дипака Чопры использует мантру типа «со хам» (переводится как «я есмь»; это мантра дыхания), повторение на выдохе даже обычного слова «один» приводит, по мнению Бенсона, к схожему результату.
Его исследования подтвердили, что это упражнение замедляет пульс и снижает артериальное давление. Я доказал это на собственном опыте, снизив пульс до 46 ударов в минуту, хотя в спокойном состоянии он обычно равен 60. Артериальное давление я могу снизить до 90/50, хотя обычно оно на 20–30 делений выше. Уже много лет я использую свой вариант бенсоновской техники и, как следствие, нередко начинаю день в приятном умонастроении и с благодарностью в сердце.
Не так давно я познакомился с писателем и психологом Джоном Селби, который тоже указывает на важность дыхания, но у него есть своя хитрость. В книге Quiet Your Mind («Твой спокойный разум») Селби выдвигает теорию, что ум, выполняющий одновременно два или более задания, не блуждающий, а спокойный. Автор рекомендует дышать носом, при этом наблюдая за ощущениями, как вы втягиваете воздух и выдыхаете. Если этого недостаточно, попробуйте следить за тем, как вместе со вдохом и выдохом поднимаются и опускаются грудная клетка и живот.
Концентрация, которая требуется для выполнения этого упражнения, мешает мыслительному процессу, а значит, успокаивает ум. Если в самый разгар дня я чем-то очень занят и чувствую, что все более напрягаюсь, беспокоюсь и тревожусь, то делаю несколько глубоких вдохов. Это самое простое действие, которое помогает успокоиться очень быстро. Попробуйте подобные техники и посмотрите, подойдут ли они вам.
Обложка: Издательство «МИФ»