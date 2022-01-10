Чем заняться в Екатеринбурге после новогодних выходных Показ фильма «Лакричная пицца», женский стендап и мастер-классы для детей
Стендап «Открытый микрофон»
Когда
10 января, 20:00
Где
Бар Red Cooper (пр-т Ленина, 36)
Сколько
бесплатно, но надо заказать хотя бы один напиток в баре
Классическое стендап-мероприятие, где может выступить любой желающий. Опытные комики здесь проверяют новые шутки, а новички пробуют себя в комедии, но все поставлены в равные условия: каждому дается три минуты на сцене. Никакой редактуры или цензуры — только комедия в чистом виде.
Понедельник
10
января
Презентация арт-объекта «Призрак Леса»
Когда
11 января, 11:00
Где
вход в Юго-западный лесопарк
Сколько
бесплатно
Уральский паблик-арт фестиваль «ЧÖ» подготовил новый объект — «Призрак Леса» от художника Алексея Мартинса. Деревянный брус образует интенсивную форму с неустойчивой границей, подчеркивая идею о постоянном взаимообмене с окружающим миром.
Стендап «Женский открытый микрофон»
Когда
11 января, 19:30
Где
Бар Syndrome (ул. 8 Марта, 13)
Сколько
бесплатно, но надо заказать хотя бы один напиток в баре
Первое мероприятие StandUp Club, на котором выступают только девушки. Свое время на сцене может получить любая, кто заранее запишется у Риты. Опытные и начинающие комикессы выйдут к микрофону, чтобы проверить шутки, поделиться наблюдениями и переживаниями, рассказать истории и в целом сделать на сцене все, что захочется.
Стендап «Разгоны»
Когда
11 января, 19:30
Где
StandUp Spot (ул. Вайнера, 10)
Сколько
бесплатно, но надо заказать хотя бы один напиток в баре
Атмосферное импровизационное шоу, в котором у зрителей есть возможность посмотреть, как местные стендап-комики совместно разгоняют свои новые шутки.
Вторник
11
января
Стендап «Проверка материала»
Когда
12 января, 19:30
Где
StandUp Spot (ул. Вайнера, 10)
Сколько
200 рублей
Вечером проверят свои шутки только опытные местные комики и те, кто хорошо показал себя на открытых микрофонах. Выступлений не так много, поэтому у всех участников будет возможность проверить длинные монологи, поэкспериментировать и поимпровизировать.
Среда
12
января
Показ фильма «Лакричная пицца»
Когда
13 января, 17:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
300 рублей
По сюжету, Гэри Валентайн мечтает о карьере актера и знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд. Показ фильма Пола Томаса Андерсона пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
Четверг
13
января
Показ спектакля «Лишний» Сергея Довлатова
Когда
14 января, 19:00
Где
Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
400 рублей
Спектакль поставлен по произведению Сергея Довлатова. Долгое время его творчество было посвящено одной традиционной для русской литературы теме — лишнему человеку. По мнению автора, все люди — более или менее лишние, а все проблемы в принципе неразрешимые.
Презентация книги «Они отвалились»
Когда
14 января, 19:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
Перестройка и гласность, крах СССР и соцблока, путч и лихие девяностые, а также рассказ о том, как люди боролись за выход из коммунизма в России и Восточной Европе, как жилось в соцблоке 80-х — от Польши до Венгрии, от ГДР до Чехословакии, — и о том, почему история соцблока во многом отражает реалии современной России, расскажет журналист Дмитрий Окрест на встрече с читателями.
Пятница
14
января
«Мастерская юных авангардистов»
Когда
15 января, 12:00
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
Участников ждет тематическая экскурсия, на которой им расскажут о значении цвета и композиции в картинах авангардистов. После пройдет мастер-класс по созданию плаката в технике коллажа. Занятие пройдет в рамках выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства».
Экскурсия «Другая жизнь президента»
Когда
15 января, 14:00
Где
Музей Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
400 рублей
Экскурсия «Другая жизнь президента» расскажет, как складывалась жизнь первого президента России вне политики. Он многолик и противоречив, как и сама эпоха, символом которой он стал.
Воркшоп Ксении Маркеловой «Преодолевая телесность»
Когда
15 и 16 января, 15:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
от 600 рублей
Занятия Ксении Маркеловой направлены на создание объектов искусства на тему телесности. Воркшопы проходят каждые выходные с 8 по 30 января. На занятиях будут работать с графикой, тканевой скульптурой и проработкой образов. Курс подойдет тем, кто хочет освоить новые для себя техники или попробовать свои силы в работе с современным искусством.
Экскурсия по выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»
Когда
15 января, 17:00
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
300 рублей
Каждую субботу в арт-галерее проходит обзорная экскурсия по выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» о супрематизме — направлении, перевернувшем творческую биографию Казимира Малевича и повлиявшем на многих художников 20 века. Основой этой истории стали дневники Льва Юдина, ученика Малевича, позволяющие представить разнообразие творческой жизни и художественных процессов 1920–1930-х годов. Участники экскурсии обсудят след Малевича в изобразительном искусстве, влияние художников авангарда друг на друга и попробуют сами увидеть мир как беспредметность.
Суббота
15
января
Экскурсия «Люди в обстоятельствах: Раиса Горбачева»
Когда
16 января, 14:00
Где
Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
Первая леди СССР и по-настоящему первая леди в истории нашей страны, Раиса Горбачева создала новый образ прогрессивной современной женщины эпохи перестройки. Она была невероятно популярна за рубежом, но не всегда имела должное признание и поддержку на родине. Наша музейная программа в формате «Люди в обстоятельствах» расскажет о непростой судьбе Раисы Максимовны.
Мастер-класс «Фотоигрушка»
Когда
16 января, 14:00
Где
«Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)
Сколько
200 рублей
Участники мастер-класса создадут собственных героев из цветной бумаги, картона и фотографий. Итоговая необычная фигура будет сочетать в себе реальность и абстрактное понимание формы. Так ребенок сможет познакомиться с выразительными возможностями цвета.
Перформанс Александра Фролова в рамках выставки «Тело. Отпечаток»
Когда
16 января, 19:00
Где
Уральский ГЦСИ (сейчас — Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина)
Сколько
300 рублей
Инсталляция «Тело. Отпечаток» — первый опыт танцовщика, хореографа и перформера Александра Фролова в качестве художника. Это его попытка зафиксировать мимолетность ускользающего движения в объеме и пространстве, трансформировать свой танцевальный опыт в художественную практику.
Воскресенье
16
января
Обложка: United Artists Releasing