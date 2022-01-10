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События недели10 января 2022

Чем заняться в Екатеринбурге после новогодних выходных Показ фильма «Лакричная пицца», женский стендап и мастер-классы для детей

Чем заняться в Екатеринбурге после новогодних выходных
АвторСоня Глухова

Стендап «Открытый микрофон»

Когда

10 января, 20:00

Где

Бар Red Cooper (пр-т Ленина, 36)

Сколько

бесплатно, но надо заказать хотя бы один напиток в баре

Классическое стендап-мероприятие, где может выступить любой желающий. Опытные комики здесь проверяют новые шутки, а новички пробуют себя в комедии, но все поставлены в равные условия: каждому дается три минуты на сцене. Никакой редактуры или цензуры — только комедия в чистом виде.

Понедельник

10

января

Презентация арт-объекта «Призрак Леса»

Когда

11 января, 11:00

Где

вход в Юго-западный лесопарк

Сколько

бесплатно

Подробнее

Уральский паблик-арт фестиваль «ЧÖ» подготовил новый объект — «Призрак Леса» от художника Алексея Мартинса. Деревянный брус образует интенсивную форму с неустойчивой границей, подчеркивая идею о постоянном взаимообмене с окружающим миром.

Стендап «Женский открытый микрофон»

Когда

11 января, 19:30

Где

Бар Syndrome (ул. 8 Марта, 13)

Сколько

бесплатно, но надо заказать хотя бы один напиток в баре

Подробнее
«Женский открытый микрофон». Фотография: Fresh Stand-Up

Первое мероприятие StandUp Club, на котором выступают только девушки. Свое время на сцене может получить любая, кто заранее запишется у Риты. Опытные и начинающие комикессы выйдут к микрофону, чтобы проверить шутки, поделиться наблюдениями и переживаниями, рассказать истории и в целом сделать на сцене все, что захочется.

Стендап «Разгоны»

Когда

11 января, 19:30

Где

StandUp Spot (ул. Вайнера, 10)

Сколько

бесплатно, но надо заказать хотя бы один напиток в баре

Подробнее

Атмосферное импровизационное шоу, в котором у зрителей есть возможность посмотреть, как местные стендап-комики совместно разгоняют свои новые шутки.

Вторник

11

января

Стендап «Проверка материала»

Когда

12 января, 19:30

Где

StandUp Spot (ул. Вайнера, 10)

Сколько

200 рублей

Подробнее
StandUp Spot. Фотография: Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург

Вечером проверят свои шутки только опытные местные комики и те, кто хорошо показал себя на открытых микрофонах. Выступлений не так много, поэтому у всех участников будет возможность проверить длинные монологи, поэкспериментировать и поимпровизировать.

Среда

12

января

Показ фильма «Лакричная пицца»

Когда

13 января, 17:00

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

300 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «Лакричная пицца». Фотография: United Artists Releasing

По сюжету, Гэри Валентайн мечтает о карьере актера и знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд. Показ фильма Пола Томаса Андерсона пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

Четверг

13

января

Показ спектакля «Лишний» Сергея Довлатова

Когда

14 января, 19:00

Где

Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

400 рублей

Подробнее
Спектакль «Лишний». Фотография: Ельцин Центр

Спектакль поставлен по произведению Сергея Довлатова. Долгое время его творчество было посвящено одной традиционной для русской литературы теме — лишнему человеку. По мнению автора, все люди — более или менее лишние, а все проблемы в принципе неразрешимые.

Презентация книги «Они отвалились»

Когда

14 января, 19:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Перестройка и гласность, крах СССР и соцблока, путч и лихие девяностые, а также рассказ о том, как люди боролись за выход из коммунизма в России и Восточной Европе, как жилось в соцблоке 80-х — от Польши до Венгрии, от ГДР до Чехословакии, — и о том, почему история соцблока во многом отражает реалии современной России, расскажет журналист Дмитрий Окрест на встрече с читателями.

Пятница

14

января

«Мастерская юных авангардистов»

Когда

15 января, 12:00

Где

Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Участников ждет тематическая экскурсия, на которой им расскажут о значении цвета и композиции в картинах авангардистов. После пройдет мастер-класс по созданию плаката в технике коллажа. Занятие пройдет в рамках выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства».

Экскурсия «Другая жизнь президента»

Когда

15 января, 14:00

Где

Музей Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

400 рублей

Подробнее

Экскурсия «Другая жизнь президента» расскажет, как складывалась жизнь первого президента России вне политики. Он многолик и противоречив, как и сама эпоха, символом которой он стал.

Воркшоп Ксении Маркеловой «Преодолевая телесность»

Когда

15 и 16 января, 15:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

от 600 рублей

Подробнее

Занятия Ксении Маркеловой направлены на создание объектов искусства на тему телесности. Воркшопы проходят каждые выходные с 8 по 30 января. На занятиях будут работать с графикой, тканевой скульптурой и проработкой образов. Курс подойдет тем, кто хочет освоить новые для себя техники или попробовать свои силы в работе с современным искусством.

Экскурсия по выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства»

Когда

15 января, 17:00

Где

Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

300 рублей

Подробнее

Каждую субботу в арт-галерее проходит обзорная экскурсия по выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» о супрематизме — направлении, перевернувшем творческую биографию Казимира Малевича и повлиявшем на многих художников 20 века. Основой этой истории стали дневники Льва Юдина, ученика Малевича, позволяющие представить разнообразие творческой жизни и художественных процессов 1920–1930-х годов. Участники экскурсии обсудят след Малевича в изобразительном искусстве, влияние художников авангарда друг на друга и попробуют сами увидеть мир как беспредметность.

Суббота

15

января

Экскурсия «Люди в обстоятельствах: Раиса Горбачева»

Когда

16 января, 14:00

Где

Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Первая леди СССР и по-настоящему первая леди в истории нашей страны, Раиса Горбачева создала новый образ прогрессивной современной женщины эпохи перестройки. Она была невероятно популярна за рубежом, но не всегда имела должное признание и поддержку на родине. Наша музейная программа в формате «Люди в обстоятельствах» расскажет о непростой судьбе Раисы Максимовны.

Мастер-класс «Фотоигрушка»

Когда

16 января, 14:00

Где

«Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Участники мастер-класса создадут собственных героев из цветной бумаги, картона и фотографий. Итоговая необычная фигура будет сочетать в себе реальность и абстрактное понимание формы. Так ребенок сможет познакомиться с выразительными возможностями цвета.

Перформанс Александра Фролова в рамках выставки «Тело. Отпечаток»

Когда

16 января, 19:00

Где

Уральский ГЦСИ (сейчас — Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина)

Сколько

300 рублей

Подробнее

Инсталляция «Тело. Отпечаток» — первый опыт танцовщика, хореографа и перформера Александра Фролова в качестве художника. Это его попытка зафиксировать мимолетность ускользающего движения в объеме и пространстве, трансформировать свой танцевальный опыт в художественную практику.

Воскресенье

16

января

Обложка: United Artists Releasing

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