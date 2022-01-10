Чем заняться в Екатеринбурге после новогодних выходных

Презентация книги «Они отвалились»

Когда 14 января, 19:00 Где Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3) Сколько бесплатно Подробнее

Перестройка и гласность, крах СССР и соцблока, путч и лихие девяностые, а также рассказ о том, как люди боролись за выход из коммунизма в России и Восточной Европе, как жилось в соцблоке 80-х — от Польши до Венгрии, от ГДР до Чехословакии, — и о том, почему история соцблока во многом отражает реалии современной России, расскажет журналист Дмитрий Окрест на встрече с читателями.