15 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
События недели13 декабря 2021

Женский стендап, фестиваль нового чешского кино в «Заре» и световое искусство в Парке Маяковского А также дискуссии об урбанистике

Женский стендап, фестиваль нового чешского кино в «Заре» и световое искусство в Парке Маяковского
АвторСоня Глухова

С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса. Подробнее об ограничениях можно прочитать здесь.

Саммит архитекторов, урбанистов и дизайнеров «АрхЕвразия»

Когда

13 декабря, 09:00 – 15 декабря, 21:30

Где

«Точка кипения» (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

«АрхЕвразия» — серия дискуссионных и образовательных мероприятий, посвященная городскому развитию, урбанистике, архитектуре и дизайну. В фокусе внимания – город как конструктор будущего. Дискуссии развернутся в нескольких направлениях: город как культурный ландшафт, город и здоровая среда, город равных возможностей, город наследия, город и технология, город как дизайн-продукт, город в движении и новая городская мобильность.

Стендап «Открытый микрофон»

Когда

13 декабря, 19:30

Где

Бар Red Cooper (пр-т Ленина, 36)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Классическое стендап-мероприятие, где может выступить любой желающий. Опытные комики здесь проверяют новые шутки, а новички пробуют себя в комедии, но все поставлены в равные условия: каждому дается три минуты на сцене. Никакой редактуры или цензуры — только комедия в чистом виде.

Показ фильма «Вестсайдская история»

Когда

13 и 15 декабря, 19:00

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

бесплатно

Подробнее
Кадр из фильма «Вестсайдская история». Фотография: «Дисней Студиос»

Показ нового фильма Стивена Спилберга — современной адаптации одноименного мюзикла 1961 года «Вестсайдская история» — на английском языке с русскими субтитрами.

Понедельник

13

декабря

Показ фильма «Дом Gucci»

Когда

14 — 15 декабря, 15:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

280 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «Дом Gucci». Фотография: UPI

В центре этой истории — неотесанная дама и синьор в хаосе итальянского бизнеса. «Дом Gucci» близок по стилю к «Советнику» того же Ридли Скотта — вульгарному, лобовому и колкому фильму о криминальных разборках на границе США и Мексики.

ГИД THE VILLAGE

Как повторить образы из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта

Читать

Показ спектакля «Лишний»

Когда

14 декабря, 19:00

Где

Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

400 рублей

Подробнее
Спектакль «Лишний». Фотография: Ельцин Центр

Спектакль поставлен по произведению Сергея Довлатова. Долгое время его творчество было посвящено одной традиционной для русской литературы теме — лишнему человеку. По мнению автора, все люди более или менее лишние, а все проблемы в принципе неразрешимы.

Стендап «Женский открытый микрофон»

Когда

14 декабря, 19:30

Где

Бар Syndrome (ул. 8 Марта, 13)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Первое мероприятие бара, на котором выступают только девушки. Свое время на сцене может получить любая, кто заранее запишется у Риты. Опытные и начинающие комикессы выйдут к микрофону, чтобы проверить шутки, поделиться наблюдениями и переживаниями, рассказать истории и в целом сделать на сцене все, что захочется.

Паблик-ток с Ромой Бантиком

Когда

14 декабря, 19:30

Где

Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Рома Бантик расскажет о своем авторском видении того, как развивались художественные процессы 20 века, которые запустили авангардисты. Также на встрече обсудят, как наследие художников русского авангарда повлияло на поколение авторов начала 21 века, в том числе самого Рому.

Вторник

14

декабря

«Клуб новых старших»

Когда

15 декабря, 18:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

В центре внимания еженедельных встреч клуба — новые возможности, которые открывает возраст. На мероприятии — культурная программа, разговоры о здоровье, карьере, финансовой грамотности, технологиях, искусстве, путешествиях, гармоничном общении со взрослыми детьми и внуками.

Анализ картины по методу Tabula Rasa

Когда

15 декабря, 19:30

Где

Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Серия встреч «Система расширенного смотрения» предлагает зрителю поучаствовать в модерируемой дискуссии и взглянуть свежим взглядом на экспонаты выставки, используя современные методы анализа произведений. На примере нескольких работ выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» вместе с музеологом и сотрудником Арт-галереи Юлией Чертихиной посетители встречи попробуют применить метод tabula rasa для анализа произведений и попытаются вынести собственное суждение.

Показ фильма «Куличики»

Когда

15 декабря, 19:30

Где

Премьер Зал «Заря» (ул. Баумана, 2)

Сколько

бесплатно

Подробнее

С 15 по 17 декабря в «Заре» пройдет фестиваль нового чешского кино. Истории героинь фильма «Куличики» показывают, как некоторые встречи могут раз и навсегда изменить жизнь. Врач скорой помощи, бизнесвумен, учительница, школьница, риелтор — кто-то знаком друг с другом, а связь других отследить сложнее — но в конце фильма все сюжетные линии объединятся в одну, принеся кому-то избавление, а для кого-то еще более запутав положение.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Как на Эльмаше создают культурный центр в здании бывшего кинотеатра «Заря»

Читать

Среда

15

декабря

Показ фильма «Элемент, Шампунь, Точка и Карел»

Когда

16 декабря, 19:30

Где

Премьер Зал «Заря» (ул. Баумана, 2)

Сколько

бесплатно

Подробнее

С 15 по 17 декабря в «Заре» пройдет фестиваль нового чешского кино. По сюжету фильма «Элемент, Шампунь, Точка и Карел», четыре друга встретились и поняли, что их жизнь отличается от той, что они себе представляли. Выйти из кризиса среднего возраста им поможет провокационная игра, состоящая в выполнении рискованных заданий.

Показ фильма «Остров Бергмана»

Когда

16 декабря, 19:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

280 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «Остров Бергмана». Фотография: «Экспонента»

По сюжету фильма, пара американских кинематографистов приезжает на шведский остров Форё, где жил и умер режиссер Ингмар Бергман. Они намерены писать сценарии собственных фильмов, но постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться.

Четверг

16

декабря

Открытие выставки «Сны разума»

Когда

17 декабря, 12:00

Где

Ural Vision Gallery (ул. Шейнкмана, 10)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Название выставки отсылает к гравюре «Сон разума рождает чудовищ» из цикла «Капричос» испанского художника Франсиско Гойи. Тема инсталляций — пограничное сознание между реальностью и сном. «Сновидение тесно связано с событиями и образами реальности. Так и работы современных российских авторов, собранные на выставке, словно обитатели пограничной зоны между физическим пространством и миром грез», — рассказали организаторы. На выставке покажут живопись, графику, инсталляцию и принты.

Лекция о моде 20 века

Когда

17 декабря, 19:00

Где

Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Модельер и основательница старейшего модного дома на Урале «Соло Дизайн» Наталия Соломеина согласна с утверждением о том, что мода циклична. В своей лекции она расскажет о тенденциях 20 века, отметит главные достижения того времени и их влияние на сегодняшний день.

Показ спектакля «Магазин»

Когда

17 декабря, 20:00

Где

Театральная платформа «​В Центре»​ (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

200 рублей

Подробнее

«Магазин» — спектакль Центра современной драматургии (ЦСД), психологическая драма о том, что прячется за прилавками маленьких продуктовых магазинов. О том, как и почему человек «превращается в хладнокровное животное, готовое эксплуатировать себе подобных без зазрения совести».

Показ фильма «Гамп»

Когда

17 декабря, 19:30

Где

Премьер Зал «Заря» (ул. Баумана, 2)

Сколько

бесплатно

Подробнее

С 15 по 17 декабря в «Заре» пройдет фестиваль нового чешского кино. Семейный фильм Франтишека Антонина Брабеца показывает мир, увиденный глазами бездомного пса Гампа. Он также рассказывает о том, как нас видят животные и насколько важен для них нас наш мир, дарующий им дом, силу, надежду, а еще приносящий боль.

Показ фильма «Дневник современного отца»

Когда

17 декабря, 21:10

Где

Премьер Зал «Заря» (ул. Баумана, 2)

Сколько

бесплатно

Подробнее

С 15 по 17 декабря в «Заре» пройдет фестиваль нового чешского кино. Герои фильма «Дневник современного отца», Наташа и Доминик, незапланированно становятся родителями. Наташа — успешный дизайнер детских игрушек, и с финансовым обеспечением семьи она справится лучше, поэтому решено, что главную заботу о младенце возьмет на себя Доминик, став отцом в декрете.

Пятница

17

декабря

Показ фильма «Айка»

Когда

18 декабря, 17:00

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

бесплатно

Подробнее
Кадр из фильма «Айка». Фотография: Денис Синяков / кинокомпания «Вольга»

Показ фильма пройдет в рамках Международного дня мигранта. По сюжету, главная героиня — молодая девушка, приехавшая в Москву на заработки. Она вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой.

Фестиваль «Не темно»

Когда

18 и 19 декабря, 18:00–22:00

Где

Парк Маяковского

Сколько

бесплатно

Подробнее

В Екатеринбурге пройдет десятый фестиваль светового искусства «Не темно». Организаторы назвали его «половиной десятого», потому что в этом году у него нет финансирования. На «Не темно» покажут 13 работ екатеринбургских и пермских художников. Их представят архитектурное бюро Latoon, Екатеринбургская академия современного искусства, художницы Лена Левина, Анна Щапова и другие.

Суббота

18

декабря

Закрытие выставки «Оранжевый шум»

Когда

19 декабря, 9:00

Где

Фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

250 рублей

Подробнее

Проект «Оранжевый шум» посвящен проблеме отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии. Наталья Гончарова обращает внимание на возникающую у многих ассоциативную связь между восприятием рабочих специальностей, «оранжевых жилетов», и трудовых мигрантов: униформа сливается с выполняемой функцией, вследствие чего срабатывают механизмы стигматизации — на месте конкретного человека появляется обобщенный социальный конструкт, зачастую состоящий лишь из негативных предрассудков и стереотипов, приписываемых целой социальной группе.

Городской demoSlam

Когда

19 декабря, 17:00

Где

Пространство Freedom (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

19 декабря в Ельцин Центре пройдет первый городской demoSlam. Это альтернативный формат диалога на серьезные дискуссионные темы в развлекательной форме. Заявки на участие принимаются до 14 декабря включительно по этой ссылке.

Шесть слэмеров в течение трехдневного подготовительного воркшопа проработают понимание таких терминов как «демократия», «свобода», «права человека» и подготовят неформальные презентации на основе личного опыта и примеров из повседневной жизни, где отразят как сходства, так и различия их представлений.

Дебаты о миграционной политике

Когда

19 декабря, 18:00

Где

Бар «Ищу человека» (ул. Белинского, 30)

Сколько

бесплатно

Подробнее

«ДеБар» — это формат «Пространства Политика», где серьезный разговор о политике помещен в расслабленную барную атмосферу. Участники дебатов обсудят, какая миграционная политика актуальна сейчас в России.

Воскресенье

19

декабря

Обложка: UPI

Читайте там, где удобно

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Событие

Места

Новое и лучшее

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

Первая полоса

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V» Составили список таких стран
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Составили список таких стран

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Как выглядела зимняя радуга над Москвой Собрали лучшие фотографии гало
Как выглядела зимняя радуга над Москвой

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Собрали лучшие фотографии гало

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории» Меньше глиттера, больше драмы
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Меньше глиттера, больше драмы

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна Который режиссер снял без брата
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
Который режиссер снял без брата

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Как изменится наша жизнь в 2022 году Новые законы, цены и правила
Как изменится наша жизнь в 2022 году

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Новые законы, цены и правила

Подпишитесь на рассылку