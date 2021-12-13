Женский стендап, фестиваль нового чешского кино в «Заре» и световое искусство в Парке Маяковского

Городской demoSlam

Когда 19 декабря, 17:00 Где Пространство Freedom (ул. Бориса Ельцина, 3) Сколько бесплатно Подробнее

19 декабря в Ельцин Центре пройдет первый городской demoSlam. Это альтернативный формат диалога на серьезные дискуссионные темы в развлекательной форме. Заявки на участие принимаются до 14 декабря включительно по этой ссылке.

Шесть слэмеров в течение трехдневного подготовительного воркшопа проработают понимание таких терминов как «демократия», «свобода», «права человека» и подготовят неформальные презентации на основе личного опыта и примеров из повседневной жизни, где отразят как сходства, так и различия их представлений.