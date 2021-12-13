Женский стендап, фестиваль нового чешского кино в «Заре» и световое искусство в Парке Маяковского А также дискуссии об урбанистике
С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса. Подробнее об ограничениях можно прочитать здесь.
Саммит архитекторов, урбанистов и дизайнеров «АрхЕвразия»
Когда
13 декабря, 09:00 – 15 декабря, 21:30
Где
«Точка кипения» (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
бесплатно
«АрхЕвразия» — серия дискуссионных и образовательных мероприятий, посвященная городскому развитию, урбанистике, архитектуре и дизайну. В фокусе внимания – город как конструктор будущего. Дискуссии развернутся в нескольких направлениях: город как культурный ландшафт, город и здоровая среда, город равных возможностей, город наследия, город и технология, город как дизайн-продукт, город в движении и новая городская мобильность.
Стендап «Открытый микрофон»
Когда
13 декабря, 19:30
Где
Бар Red Cooper (пр-т Ленина, 36)
Сколько
бесплатно
Классическое стендап-мероприятие, где может выступить любой желающий. Опытные комики здесь проверяют новые шутки, а новички пробуют себя в комедии, но все поставлены в равные условия: каждому дается три минуты на сцене. Никакой редактуры или цензуры — только комедия в чистом виде.
Показ фильма «Вестсайдская история»
Когда
13 и 15 декабря, 19:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
бесплатно
Показ нового фильма Стивена Спилберга — современной адаптации одноименного мюзикла 1961 года «Вестсайдская история» — на английском языке с русскими субтитрами.
Понедельник
13
декабря
Показ фильма «Дом Gucci»
Когда
14 — 15 декабря, 15:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
280 рублей
В центре этой истории — неотесанная дама и синьор в хаосе итальянского бизнеса. «Дом Gucci» близок по стилю к «Советнику» того же Ридли Скотта — вульгарному, лобовому и колкому фильму о криминальных разборках на границе США и Мексики.
Показ спектакля «Лишний»
Когда
14 декабря, 19:00
Где
Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
400 рублей
Спектакль поставлен по произведению Сергея Довлатова. Долгое время его творчество было посвящено одной традиционной для русской литературы теме — лишнему человеку. По мнению автора, все люди более или менее лишние, а все проблемы в принципе неразрешимы.
Стендап «Женский открытый микрофон»
Когда
14 декабря, 19:30
Где
Бар Syndrome (ул. 8 Марта, 13)
Сколько
бесплатно
Первое мероприятие бара, на котором выступают только девушки. Свое время на сцене может получить любая, кто заранее запишется у Риты. Опытные и начинающие комикессы выйдут к микрофону, чтобы проверить шутки, поделиться наблюдениями и переживаниями, рассказать истории и в целом сделать на сцене все, что захочется.
Паблик-ток с Ромой Бантиком
Когда
14 декабря, 19:30
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
Рома Бантик расскажет о своем авторском видении того, как развивались художественные процессы 20 века, которые запустили авангардисты. Также на встрече обсудят, как наследие художников русского авангарда повлияло на поколение авторов начала 21 века, в том числе самого Рому.
Вторник
14
декабря
«Клуб новых старших»
Когда
15 декабря, 18:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
В центре внимания еженедельных встреч клуба — новые возможности, которые открывает возраст. На мероприятии — культурная программа, разговоры о здоровье, карьере, финансовой грамотности, технологиях, искусстве, путешествиях, гармоничном общении со взрослыми детьми и внуками.
Анализ картины по методу Tabula Rasa
Когда
15 декабря, 19:30
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
Серия встреч «Система расширенного смотрения» предлагает зрителю поучаствовать в модерируемой дискуссии и взглянуть свежим взглядом на экспонаты выставки, используя современные методы анализа произведений. На примере нескольких работ выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» вместе с музеологом и сотрудником Арт-галереи Юлией Чертихиной посетители встречи попробуют применить метод tabula rasa для анализа произведений и попытаются вынести собственное суждение.
Показ фильма «Куличики»
Когда
15 декабря, 19:30
Где
Премьер Зал «Заря» (ул. Баумана, 2)
Сколько
бесплатно
С 15 по 17 декабря в «Заре» пройдет фестиваль нового чешского кино. Истории героинь фильма «Куличики» показывают, как некоторые встречи могут раз и навсегда изменить жизнь. Врач скорой помощи, бизнесвумен, учительница, школьница, риелтор — кто-то знаком друг с другом, а связь других отследить сложнее — но в конце фильма все сюжетные линии объединятся в одну, принеся кому-то избавление, а для кого-то еще более запутав положение.
Среда
15
декабря
Показ фильма «Элемент, Шампунь, Точка и Карел»
Когда
16 декабря, 19:30
Где
Премьер Зал «Заря» (ул. Баумана, 2)
Сколько
бесплатно
С 15 по 17 декабря в «Заре» пройдет фестиваль нового чешского кино. По сюжету фильма «Элемент, Шампунь, Точка и Карел», четыре друга встретились и поняли, что их жизнь отличается от той, что они себе представляли. Выйти из кризиса среднего возраста им поможет провокационная игра, состоящая в выполнении рискованных заданий.
Показ фильма «Остров Бергмана»
Когда
16 декабря, 19:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
280 рублей
По сюжету фильма, пара американских кинематографистов приезжает на шведский остров Форё, где жил и умер режиссер Ингмар Бергман. Они намерены писать сценарии собственных фильмов, но постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться.
Четверг
16
декабря
Открытие выставки «Сны разума»
Когда
17 декабря, 12:00
Где
Ural Vision Gallery (ул. Шейнкмана, 10)
Сколько
200 рублей
Название выставки отсылает к гравюре «Сон разума рождает чудовищ» из цикла «Капричос» испанского художника Франсиско Гойи. Тема инсталляций — пограничное сознание между реальностью и сном. «Сновидение тесно связано с событиями и образами реальности. Так и работы современных российских авторов, собранные на выставке, словно обитатели пограничной зоны между физическим пространством и миром грез», — рассказали организаторы. На выставке покажут живопись, графику, инсталляцию и принты.
Лекция о моде 20 века
Когда
17 декабря, 19:00
Где
Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
Сколько
бесплатно
Модельер и основательница старейшего модного дома на Урале «Соло Дизайн» Наталия Соломеина согласна с утверждением о том, что мода циклична. В своей лекции она расскажет о тенденциях 20 века, отметит главные достижения того времени и их влияние на сегодняшний день.
Показ спектакля «Магазин»
Когда
17 декабря, 20:00
Где
Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
«Магазин» — спектакль Центра современной драматургии (ЦСД), психологическая драма о том, что прячется за прилавками маленьких продуктовых магазинов. О том, как и почему человек «превращается в хладнокровное животное, готовое эксплуатировать себе подобных без зазрения совести».
Показ фильма «Гамп»
Когда
17 декабря, 19:30
Где
Премьер Зал «Заря» (ул. Баумана, 2)
Сколько
бесплатно
С 15 по 17 декабря в «Заре» пройдет фестиваль нового чешского кино. Семейный фильм Франтишека Антонина Брабеца показывает мир, увиденный глазами бездомного пса Гампа. Он также рассказывает о том, как нас видят животные и насколько важен для них нас наш мир, дарующий им дом, силу, надежду, а еще приносящий боль.
Показ фильма «Дневник современного отца»
Когда
17 декабря, 21:10
Где
Премьер Зал «Заря» (ул. Баумана, 2)
Сколько
бесплатно
С 15 по 17 декабря в «Заре» пройдет фестиваль нового чешского кино. Герои фильма «Дневник современного отца», Наташа и Доминик, незапланированно становятся родителями. Наташа — успешный дизайнер детских игрушек, и с финансовым обеспечением семьи она справится лучше, поэтому решено, что главную заботу о младенце возьмет на себя Доминик, став отцом в декрете.
Пятница
17
декабря
Показ фильма «Айка»
Когда
18 декабря, 17:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
бесплатно
Показ фильма пройдет в рамках Международного дня мигранта. По сюжету, главная героиня — молодая девушка, приехавшая в Москву на заработки. Она вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой.
Фестиваль «Не темно»
Когда
18 и 19 декабря, 18:00–22:00
Где
Парк Маяковского
Сколько
бесплатно
В Екатеринбурге пройдет десятый фестиваль светового искусства «Не темно». Организаторы назвали его «половиной десятого», потому что в этом году у него нет финансирования. На «Не темно» покажут 13 работ екатеринбургских и пермских художников. Их представят архитектурное бюро Latoon, Екатеринбургская академия современного искусства, художницы Лена Левина, Анна Щапова и другие.
Суббота
18
декабря
Закрытие выставки «Оранжевый шум»
Когда
19 декабря, 9:00
Где
Фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
250 рублей
Проект «Оранжевый шум» посвящен проблеме отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии. Наталья Гончарова обращает внимание на возникающую у многих ассоциативную связь между восприятием рабочих специальностей, «оранжевых жилетов», и трудовых мигрантов: униформа сливается с выполняемой функцией, вследствие чего срабатывают механизмы стигматизации — на месте конкретного человека появляется обобщенный социальный конструкт, зачастую состоящий лишь из негативных предрассудков и стереотипов, приписываемых целой социальной группе.
Городской demoSlam
Когда
19 декабря, 17:00
Где
Пространство Freedom (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
19 декабря в Ельцин Центре пройдет первый городской demoSlam. Это альтернативный формат диалога на серьезные дискуссионные темы в развлекательной форме. Заявки на участие принимаются до 14 декабря включительно по этой ссылке.
Шесть слэмеров в течение трехдневного подготовительного воркшопа проработают понимание таких терминов как «демократия», «свобода», «права человека» и подготовят неформальные презентации на основе личного опыта и примеров из повседневной жизни, где отразят как сходства, так и различия их представлений.
Дебаты о миграционной политике
Когда
19 декабря, 18:00
Где
Бар «Ищу человека» (ул. Белинского, 30)
Сколько
бесплатно
«ДеБар» — это формат «Пространства Политика», где серьезный разговор о политике помещен в расслабленную барную атмосферу. Участники дебатов обсудят, какая миграционная политика актуальна сейчас в России.
Воскресенье
19
декабря
Обложка: UPI