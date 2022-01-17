«Ночь городских инициатив» в Ельцин Центре и открытие выставки «Гни свою линию» в ГЦСИ
Показ фильма «Лакричная пицца»
Когда
17 и 18 января, 17:00 и 19:40
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
300 рублей
По сюжету, Гэри Валентайн мечтает о карьере актера и знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд. Показ фильма Пола Томаса Андерсона пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
Стендап «Чистый Микрофон»
Когда
17 января, 19:30
Где
Бар Red Cooper (пр-т Ленина, 36)
Сколько
бесплатно, но надо заказать хотя бы один напиток в баре
Единственный стендап-вечер с возрастным ограничением 12+, потому что комикам здесь запрещено материться. В остальном это тот же открытый микрофон — выступить может кто угодно: опытные комики тут проверяют материал, а начинающие пробуют себя в стендапе.
Понедельник
17
января
Дискуссия с Кириллом Роговым
Когда
18 января, 19:00
Где
Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
бесплатно
Очередной гость цикла «Прекрасная Россия будущего» — вице-президент фонда «Либеральная миссия» Кирилл Рогов. В ходе ответов на вопросы модератора и аудитории эксперт поделится своим видением того, какой может стать Россия через несколько десятков лет, какие изменения произойдут и как мы, активные граждане и рядовые наблюдатели, можем на это повлиять.
Дискуссия «Художники авангарда и власть»
Когда
18 января, 19:30
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
200 рублей
Вместе с сотрудником арт-галереи Никитой Перфильевым посетители галереи разберут, как развивались отношения советской власти и художников-новаторов, каковы были отношения между художественными группами и обслуживали ли художники интересы большевиков.
Вторник
18
января
«Клуб новых старших»
Когда
19 января, 18:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
В центре внимания еженедельных встреч клуба — новые возможности, которые открывает возраст. На встрече — культурная программа, разговоры о здоровье, карьере, финансовой грамотности, технологиях, искусстве, путешествиях, гармоничном общении со взрослыми детьми и внуками.
Анализ картины по методу «искусство восприятия»
Когда
19 января, 19:30
Где
арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
Серия встреч «Система расширенного смотрения» предлагает зрителю поучаствовать в модерируемой дискуссии и взглянуть свежим взглядом на экспонаты выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», используя современные методы анализа произведений. Один из таких методов — «искусство восприятия».
Среда
19
января
Лекция «Герберт Маркузе: критика и утопия»
Когда
20 января, 19:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
Впервые понятие деисторизации выдвинуто одним из крупнейших мыслителей 20 века и столпов западного марксизма Гербертом Маркузе в статье «Борьба против либерализма в тоталитарной концепции государства». В настоящем исследовании будет прослежена логика развития мысли Маркузе, выявлены изменение характера и перспективы освободительной борьбы в условиях позднего капитализма, а также причины Маркузе-ренессанса в современной западной мысли.
Открытие выставки «Гни свою линию»
Когда
20 января, 19:00
Где
Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)
Сколько
100 рублей
Нижнетагильская художница и участница объединения ЖКП Ксения Кошурникова представит персональную выставку. В экспозиции покажут продолжающийся проект «Женщины Кричат Правду», живопись и графику последних лет, а также фотодокументацию стрит-арт работ.
Концерт NUGGERS
Когда
20 января, 19:00
Где
Syndrome Bar (ул. 8 марта, 13)
Сколько
от 300 рублей
NUGGERS — одна из самых прогрессивных духовых команд России, выдувающая пламенную смесь фанка, хауса и хип-хопа. Екатеринбургский брасс-бэнд делает вечеринку в Syndrome. Музыканты долго экспериментировали с инструментами и готовы показать свои новые треки.
Четверг
20
января
«Ночь городских инициатив»
Когда
21 января 18:00
Где
Клуб Center (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
от 100 рублей
«Ночь городских инициатив Урала» — встреча горожан, которые развивают Екатеринбург. На событии можно узнать, кто и как меняет город, предложить свои идеи или поговорить о проблемах с теми, кто может их решить. Вход на мероприятие платный, но, покупая билет, вы становитесь инвестором и поддерживаете в городские проекты: собранные деньги распределяются между локальными инициативами, представленными на «Ночи». Они развивают Урал в самых разных сферах: помогают людям и животным, организуют культурные события, сохраняют историю и экологию, развивают городскую среду, создают социальные бизнесы или импакт-проекты.
Лекция «Пушкин и дуэль»
Когда
21 января 19:00
Где
Пространство Freedom (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
В лекции писателя и автора образовательных проектов Александра Архангельского можно будет узнать о взглядах Пушкина на дуэль: как на «ритуализированную агрессию», как на романтический долг дворянина или как на вынужденное соответствие нормам эпохи.
Премьера фильма «Совесть», встреча с режиссером Алексеем Козловым
Когда
21 января 19:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
События фильма происходят в 20-е годы в Петрограде. Следователь и преподаватель права Борис Летуш бессилен перед окружающим его беззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу его терпения, он намерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью.
Пятница
21
января
Воркшоп Ксении Маркеловой «Преодолевая телесность»
Когда
22 и 23 января, с 15:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
от 600 рублей
Занятия Ксении Маркеловой направлены на создание объектов искусства на тему телесности. Воркшопы проходят каждые выходные с 8 по 30 января. На занятиях будут работать с графикой, тканевой скульптурой и проработкой образов. Курс подойдет тем, кто хочет освоить новые для себя техники или попробовать свои силы в работе с современным искусством.
Спектакль «Римские элегии»
Когда
22 и 23 января, с 16:40
Где
Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
600 рублей
Спектакль — это попытка посмотреть на современность как на прошлое, а на прошлое — как на наш завтрашний день. «Что осталось от них, что останется от нас? Любовь тех, кто живет и любит сейчас, наполняет теплом и кровью древнеримские элегии, а они в свою очередь даруют чистый лирический свет, в котором самая незначительная бытовая жизнь наполняется смыслом».
Воркшоп Ксении Маркеловой «Преодолевая телесность»
Когда
22 января, 17:00
Где
Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
Каждую субботу в арт-галерее проходит обзорная экскурсия по выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» о супрематизме — направлении, перевернувшем творческую биографию Казимира Малевича и повлиявшем на многих художников 20 века. Основой этой истории стали дневники Льва Юдина, ученика Малевича, позволяющие представить разнообразие творческой жизни и художественных процессов 1920–1930-х годов. Участники экскурсии обсудят след Малевича в изобразительном искусстве, влияние художников авангарда друг на друга и попробуют сами увидеть мир как беспредметность.
Дискуссия «Цифровые услуги: преимущество или дискриминация?»
Когда
22 января, 17:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
По данным СПЧ, растет число тех, кто не справляется с электронными госуслугами, электронной медицинской картой, QR-кодами, умным «Сбером», планшетом, смартфоном и даже смс. Вместе с интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым обсудим, как быть таким людям, и если человек не в состоянии получить услуги в цифровом виде, должен ли он иметь отдельную возможность получать все то же самое в бумажном варианте.
Суббота
22
января
Концерт MNOGOZNAAL
Когда
23 января, 20:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
от 1 100 рублей
Популярный среди зумеров рэп и хип-хоп-исполнитель, битмейкер родом из Печоры. На данный момент его дискография насчитывает несколько альбомов, оказавших сильное влияние на восприятие жанра.
Сольный концерт комика Константина Бутакова
Когда
23 января, 19:30
Где
StandUp Spot (ул. Вайнера, 10)
Сколько
от 500 рублей
В этот вечер на сцену выйдет мощный краснодарский стендап-комик Константин Бутаков — участник таких проектов, как StandUp на ТНТ, «Открытый Микрофон», Outside StandUp. Он один из немногих взрослых комиков на современной российской сцене — у него за плечами богатый жизненный опыт, он превращает его в большое количество смешных шуток на темы, которые не даются более молодым представителям жанра.
Воскресенье
23
января
Обложка: Александр Лысое Золото