22 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
События недели17 января 2022

«Ночь городских инициатив» в Ельцин Центре и открытие выставки «Гни свою линию» в ГЦСИ

«Ночь городских инициатив» в Ельцин Центре и открытие выставки «Гни свою линию» в ГЦСИ
АвторСоня Глухова

Показ фильма «Лакричная пицца»

Когда

17 и 18 января, 17:00 и 19:40

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

300 рублей

Подробнее
Кадр из фильма «Лакричная пицца». Фотография: United Artists Releasing

По сюжету, Гэри Валентайн мечтает о карьере актера и знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд. Показ фильма Пола Томаса Андерсона пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

Стендап «Чистый Микрофон»

Когда

17 января, 19:30

Где

Бар Red Cooper (пр-т Ленина, 36)

Сколько

бесплатно, но надо заказать хотя бы один напиток в баре

Подробнее

Единственный стендап-вечер с возрастным ограничением 12+, потому что комикам здесь запрещено материться. В остальном это тот же открытый микрофон — выступить может кто угодно: опытные комики тут проверяют материал, а начинающие пробуют себя в стендапе.

Понедельник

17

января

Дискуссия с Кириллом Роговым

Когда

18 января, 19:00

Где

Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Очередной гость цикла «Прекрасная Россия будущего» — вице-президент фонда «Либеральная миссия» Кирилл Рогов. В ходе ответов на вопросы модератора и аудитории эксперт поделится своим видением того, какой может стать Россия через несколько десятков лет, какие изменения произойдут и как мы, активные граждане и рядовые наблюдатели, можем на это повлиять.

Дискуссия «Художники авангарда и власть»

Когда

18 января, 19:30

Где

Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Вместе с сотрудником арт-галереи Никитой Перфильевым посетители галереи разберут, как развивались отношения советской власти и художников-новаторов, каковы были отношения между художественными группами и обслуживали ли художники интересы большевиков.

Вторник

18

января

«Клуб новых старших»

Когда

19 января, 18:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

В центре внимания еженедельных встреч клуба — новые возможности, которые открывает возраст. На встрече — культурная программа, разговоры о здоровье, карьере, финансовой грамотности, технологиях, искусстве, путешествиях, гармоничном общении со взрослыми детьми и внуками.

Анализ картины по методу «искусство восприятия»

Когда

19 января, 19:30

Где

арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Серия встреч «Система расширенного смотрения» предлагает зрителю поучаствовать в модерируемой дискуссии и взглянуть свежим взглядом на экспонаты выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», используя современные методы анализа произведений. Один из таких методов — «искусство восприятия».

Среда

19

января

Лекция «Герберт Маркузе: критика и утопия»

Когда

20 января, 19:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

Впервые понятие деисторизации выдвинуто одним из крупнейших мыслителей 20 века и столпов западного марксизма Гербертом Маркузе в статье «Борьба против либерализма в тоталитарной концепции государства». В настоящем исследовании будет прослежена логика развития мысли Маркузе, выявлены изменение характера и перспективы освободительной борьбы в условиях позднего капитализма, а также причины Маркузе-ренессанса в современной западной мысли.

Открытие выставки «Гни свою линию»

Когда

20 января, 19:00

Где

Уральский ГЦСИ (сейчас — филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) (ул. Добролюбова, 19а)

Сколько

100 рублей

Подробнее

Нижнетагильская художница и участница объединения ЖКП Ксения Кошурникова представит персональную выставку. В экспозиции покажут продолжающийся проект «Женщины Кричат Правду», живопись и графику последних лет, а также фотодокументацию стрит-арт работ.

Концерт NUGGERS

Когда

20 января, 19:00

Где

Syndrome Bar (ул. 8 марта, 13)

Сколько

от 300 рублей

Подробнее
Фотография: NUGGERS

NUGGERS — одна из самых прогрессивных духовых команд России, выдувающая пламенную смесь фанка, хауса и хип-хопа. Екатеринбургский брасс-бэнд делает вечеринку в Syndrome. Музыканты долго экспериментировали с инструментами и готовы показать свои новые треки.

Четверг

20

января

«Ночь городских инициатив»

Когда

21 января 18:00

Где

Клуб Center (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

от 100 рублей

Подробнее
Фотография: Фонд городских инициатив

«Ночь городских инициатив Урала» — встреча горожан, которые развивают Екатеринбург. На событии можно узнать, кто и как меняет город, предложить свои идеи или поговорить о проблемах с теми, кто может их решить. Вход на мероприятие платный, но, покупая билет, вы становитесь инвестором и поддерживаете в городские проекты: собранные деньги распределяются между локальными инициативами, представленными на «Ночи». Они развивают Урал в самых разных сферах: помогают людям и животным, организуют культурные события, сохраняют историю и экологию, развивают городскую среду, создают социальные бизнесы или импакт-проекты.

ОФИСНЫЙ СЛОВАРЬ

«Клик-клик» и «причинить пользу»: Как говорят в Фонде городских инициатив

Читать

Лекция «Пушкин и дуэль»

Когда

21 января 19:00

Где

Пространство Freedom (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

200 рублей

Подробнее

В лекции писателя и автора образовательных проектов Александра Архангельского можно будет узнать о взглядах Пушкина на дуэль: как на «ритуализированную агрессию», как на романтический долг дворянина или как на вынужденное соответствие нормам эпохи.

Премьера фильма «Совесть», встреча с режиссером Алексеем Козловым

Когда

21 января 19:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра  (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее
Кадр из фильма «Совесть». Фотография: АНО «Контакт» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга

События фильма происходят в 20-е годы в Петрограде. Следователь и преподаватель права Борис Летуш бессилен перед окружающим его беззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу его терпения, он намерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью.

Пятница

21

января

Воркшоп Ксении Маркеловой «Преодолевая телесность»

Когда

22 и 23 января, с 15:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

от 600 рублей

Подробнее

Занятия Ксении Маркеловой направлены на создание объектов искусства на тему телесности. Воркшопы проходят каждые выходные с 8 по 30 января. На занятиях будут работать с графикой, тканевой скульптурой и проработкой образов. Курс подойдет тем, кто хочет освоить новые для себя техники или попробовать свои силы в работе с современным искусством.

Спектакль «Римские элегии»

Когда

22 и 23 января, с 16:40

Где

Театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

600 рублей

Подробнее
Генеральная репетиция спектакля «Римские элегии». Фотография: Александр Мехоношин

Спектакль — это попытка посмотреть на современность как на прошлое, а на прошлое — как на наш завтрашний день. «Что осталось от них, что останется от нас? Любовь тех, кто живет и любит сейчас, наполняет теплом и кровью древнеримские элегии, а они в свою очередь даруют чистый лирический свет, в котором самая незначительная бытовая жизнь наполняется смыслом».

Воркшоп Ксении Маркеловой «Преодолевая телесность»

Когда

22 января, 17:00

Где

Арт-галерея Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Каждую субботу в арт-галерее проходит обзорная экскурсия по выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» о супрематизме — направлении, перевернувшем творческую биографию Казимира Малевича и повлиявшем на многих художников 20 века. Основой этой истории стали дневники Льва Юдина, ученика Малевича, позволяющие представить разнообразие творческой жизни и художественных процессов 1920–1930-х годов. Участники экскурсии обсудят след Малевича в изобразительном искусстве, влияние художников авангарда друг на друга и попробуют сами увидеть мир как беспредметность.

Дискуссия «Цифровые услуги: преимущество или дискриминация?»

Когда

22 января, 17:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

По данным СПЧ, растет число тех, кто не справляется с электронными госуслугами, электронной медицинской картой, QR-кодами, умным «Сбером», планшетом, смартфоном и даже смс. Вместе с интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым обсудим, как быть таким людям, и если человек не в состоянии получить услуги в цифровом виде, должен ли он иметь отдельную возможность получать все то же самое в бумажном варианте.

Суббота

22

января

Концерт MNOGOZNAAL

Когда

23 января, 20:00

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

от 1 100 рублей

Подробнее
MNOGOZNAAL. Фотография: Александр Лысое Золото

Популярный среди зумеров рэп и хип-хоп-исполнитель, битмейкер родом из Печоры. На данный момент его дискография насчитывает несколько альбомов, оказавших сильное влияние на восприятие жанра.

Сольный концерт комика Константина Бутакова

Когда

23 января, 19:30

Где

StandUp Spot (ул. Вайнера, 10)

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

В этот вечер на сцену выйдет мощный краснодарский стендап-комик Константин Бутаков — участник таких проектов, как StandUp на ТНТ, «Открытый Микрофон», Outside StandUp. Он один из немногих взрослых комиков на современной российской сцене — у него за плечами богатый жизненный опыт, он превращает его в большое количество смешных шуток на темы, которые не даются более молодым представителям жанра.

НОВОЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

StandUp Spot на пятом этаже «Успенского»

Читать

Воскресенье

23

января

Обложка: Александр Лысое Золото

Читайте там, где удобно

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Места

Бренды

Новое и лучшее

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

Первая полоса

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
Вот как она устроена

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности Главный антигерой — Брэдли Купер
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
Главный антигерой — Брэдли Купер

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика» Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России Главное из интервью Алексея Навального журналу Time
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Главное из интервью Алексея Навального журналу Time

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)

«Черная книга» эпохи Собянина
«Черная книга» эпохи Собянина 30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году
«Черная книга» эпохи Собянина

«Черная книга» эпохи Собянина
30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

Подпишитесь на рассылку