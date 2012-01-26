Из Берлина в Москву привезли работы семи актуальных японских фотографов, работающих на стыке передовых технологий и корневых японских традиций, затрагивая вопросы глобализации и европейского влияния на Азию.

Кен Китано, Наоки Исикава, Такаюки Маэкава, Ясухиро Огава, Синтаро Сато, Тосихиро Ясиро и Кадзутоси Ёсимура — представители поколения 40-летних и уже получивших международное признание фотографов, за последние пять лет были официально названы «многообещающими новичками» на родине. Впрочем, несмотря на подобный титул, за плечами у них не один проект и порой не один десяток лет работы с камерой. The Village рассказывает подробнее о трех главных участниках выставки.

КЕН КИТАНО (1968)﻿﻿

Призер BMW ежегодной выставки Paris Photo, считается одним из главных современных японских фотографов. Его проект «Наше лицо» (впервые представлен в 2006 году в Токио) уникален тем, что каждая работа состоит из множества фотографий одного и того же человека, наслоенных друг на друга не цифровым, а химическим путем (наложение негативов).

«В течение нескольких последних лет я путешествовал по Японии, посещал различные сообщества, фестивали, школы, места работы, семьи, спортивные игры, религиозные места, слушал людские истории и делал их портреты в разных положениях».





СИНТАРО САТО (1969)﻿

Один из основных проектов Сато — «Токио — зона сумерек» (впервые представлен в 2008 году на персональной выставке в Токио). В нем фотограф фиксирует время токийских сумерек. Съемки проводились в тех районах города, где жилые дома стоят рядом с деловыми центрами. За счет потоков света город на фотографиях кажется живым, несмотря на отсутствие в кадре людей.

«Я очарован цветами и освещением ночи. Кроме того, на этих картинах то, что днем представлялось одним, в сумерках смотрится по-другому. Небо кажется красным, темные объекты, такие, как вершина здания, — голубоватыми, а вывески — более яркими, нежели днем. Со вспышками света или светом, идущим из каждого окна, признаки жизни города нам представляются более четко, чем в дневное время, хотя на фотографиях не видно людей».















НАОКИ ИСИКАВА (1977)﻿

Фотограф, объездивший весь мир. Во время работы над проектом «Заполярье» двигался вдоль параллели 66’33” через Аляску, Сибирь, Скандинавию, Гренландию и Канаду, снимая быт и природу севера. Побывал на обоих полюсах, дважды взбирался на Эверест с парой пленочных камер и запечатлел свое путешествие по островам Тихого океана.



АНДРЕЙ МАРТЫНОВ Куратор выставки «За японской фотографией я наблюдаю уже в течение десяти лет. Вообще, Япония — первая страна, где был открыт музей фотографии: тогда фотоработы, представленные там, были довольно традиционные. Теперь там показана действительно современная фотография, хотя само понятие "современная" довольно условно. Арт-фотография, не просто репортаж, а результат долгих раздумий, сейчас нуждается в фотоаппарате как в инструменте, не больше. Многие японские фотографы становились знаменитыми сначала в самой Японии, а потом за ее пределами. Сейчас же наблюдается такая тенденция, что фотографы много перемещаются, национальная принадлежность отходит на второй план. Это присуще и современному искусству в целом. Поэтому и эта выставка не чисто японское искусство».



