Со 2 по 5 апреля в Петербурге пройдет фестиваль «Русские сезоны XXI века в честь Мариса Лиепы». В программу войдут четыре балета из «Русских сезонов» Дягилева с полностью воспроизведенными по оставшимся эскизам декорациями и костюмами.

Солист Большого театра Марис Лиепа первым стал восстанавливать балеты Дягилева. Ещё в шестидесятые годы он реконструировал «Видение розы», которое Михаил Фокин создал специально для Вацлава Нижинского. Сын Мариса, Андрис, после смерти отца продолжил работу с «Русскими сезонами» и возродил ещё около десяти постановок. Эти балеты уже объехали мир и десять городов России, но в Петербурге их покажу впервые.

 

Планы на весну: Выставки, балет, опера

 

ПРОГРАММА

2 апреля

Концерт театра «Кремлёвский балет»
БКЗ «Октябрьский»
Лиговский пр., 6
Цены: 650–4 500 рублей 

В «Октябрьском» покажут балеты «Шопениана» с солистами Николаем Цискаридзе и Светланой Лунькиной и «Половецкие пляски» с Илзе Лиепой и Михаилом Мартынюком. Во вторую часть войдет классический мужской балет и современные номера в исполнении солистов Большого и Мариинского театров Михаила Лобухина, Андрея Баталина, Семёна Чудина и Патрика де Бана, солиста труппы Мориса Бежара. В программу также включили показ документального фильма о Марисе Лиепе, в котором знаменитый танцовщик исполняет па-де-де.

 

 

3, 4 и 5 апреля

«Павильон Армиды» и «Шехеразада»
Михайловский театр,
 пл. Искусств, 1
Цены: 650–4 500 рублей 

В первом отделении состоится мировая премьера балета «Павильон Армиды». Именно он сто лет назад открывал первый сезон Сергея Дягилева на сцене театра Шатле в Париже. В основе сюжета — новелла французского романтика Теофиля Готье «Омфала» о роковой красавице Армиде, разбивающей мужские сердца даже после смерти. Стилистика балета с помощью восстановленных костюмов и декораций, которые когда-то рисовал Александр Бенуа, будет максимально приближена к постановке начала XX века. Во втором отделении покажут «Шехеразаду». Представление также восстановлено с точностью по наброскам первого постановщика Михаила Фокина. Ведущие партии исполнят Илзе Лиепа и Николай Цискаридзе.


 


Андрис Лиепа: «Я очень рад, что мы выступаем в Петербурге. В этом городе родились „Русские сезоны“ Дягилева, и всё, что Франция сейчас считает своим, на самом деле создавалось здесь. В Петербурге шли репетиции, шились костюмы, даже готовились декорации. Триумфальное шествие этих балетов по Европе началось из Северной столицы. Только после революции вслед за постановками из России уехали практически все артисты, балетмейстеры, художники».

Справка: «Русские сезоны» Дягилев начал в 1908 году, собрав самых талантливых танцовщиков и хореографов: Вацлава Нижинского, Леонида Мясина, Михаила Фокина, Сержа Лифаря. Над декорациями и костюмами работали Леон Бакст и Александр Бенуа. Позднее Дягилев привлекал к созданию декораций Пабло Пикассо, Коко Шанель и Анри Матисса. С самого начала все балеты Дягилева выходили за рамки классической школы. Всего прошло 20 сезонов, которые окончились вместе со смертью Дягилева.

Фотография на обложке: www.watchrussia.com