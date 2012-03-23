Со 2 по 5 апреля в Петербурге пройдет фестиваль «Русские сезоны XXI века в честь Мариса Лиепы». В программу войдут четыре балета из «Русских сезонов» Дягилева с полностью воспроизведенными по оставшимся эскизам декорациями и костюмами.

Солист Большого театра Марис Лиепа первым стал восстанавливать балеты Дягилева. Ещё в шестидесятые годы он реконструировал «Видение розы», которое Михаил Фокин создал специально для Вацлава Нижинского. Сын Мариса, Андрис, после смерти отца продолжил работу с «Русскими сезонами» и возродил ещё около десяти постановок. Эти балеты уже объехали мир и десять городов России, но в Петербурге их покажу впервые.