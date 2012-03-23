Восстановленные балеты «Русских сезонов» Дягилева покажут в Петербурге Балеты «Русских сезонов» Дягилева через сто лет после первого показа вновь вернулись на петербургскую сцену с репликами декораций и костюмов начала XX века.
Со 2 по 5 апреля в Петербурге пройдет фестиваль «Русские сезоны XXI века в честь Мариса Лиепы». В программу войдут четыре балета из «Русских сезонов» Дягилева с полностью воспроизведенными по оставшимся эскизам декорациями и костюмами.
Солист Большого театра Марис Лиепа первым стал восстанавливать балеты Дягилева. Ещё в шестидесятые годы он реконструировал «Видение розы», которое Михаил Фокин создал специально для Вацлава Нижинского. Сын Мариса, Андрис, после смерти отца продолжил работу с «Русскими сезонами» и возродил ещё около десяти постановок. Эти балеты уже объехали мир и десять городов России, но в Петербурге их покажу впервые.
Планы на весну: Выставки, балет, опера
ПРОГРАММА
2 апреля
Концерт театра «Кремлёвский балет»
БКЗ «Октябрьский»
Лиговский пр., 6
Цены: 650–4 500 рублей
В «Октябрьском» покажут балеты «Шопениана» с солистами Николаем Цискаридзе и Светланой Лунькиной и «Половецкие пляски» с Илзе Лиепой и Михаилом Мартынюком. Во вторую часть войдет классический мужской балет и современные номера в исполнении солистов Большого и Мариинского театров Михаила Лобухина, Андрея Баталина, Семёна Чудина и Патрика де Бана, солиста труппы Мориса Бежара. В программу также включили показ документального фильма о Марисе Лиепе, в котором знаменитый танцовщик исполняет па-де-де.
3, 4 и 5 апреля
«Павильон Армиды» и «Шехеразада»
Михайловский театр,
пл. Искусств, 1
Цены: 650–4 500 рублей
В первом отделении состоится мировая премьера балета «Павильон Армиды». Именно он сто лет назад открывал первый сезон Сергея Дягилева на сцене театра Шатле в Париже. В основе сюжета — новелла французского романтика Теофиля Готье «Омфала» о роковой красавице Армиде, разбивающей мужские сердца даже после смерти. Стилистика балета с помощью восстановленных костюмов и декораций, которые когда-то рисовал Александр Бенуа, будет максимально приближена к постановке начала XX века. Во втором отделении покажут «Шехеразаду». Представление также восстановлено с точностью по наброскам первого постановщика Михаила Фокина. Ведущие партии исполнят Илзе Лиепа и Николай Цискаридзе.
Комментарии
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