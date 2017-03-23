Антоха МС — о Чистых прудах и желтых сапогах

Следующий элемент маршрута — это прекрасная библиотека. Она компактная, уютная и при этом интересная, там можно найти классные книги и журналы. В этой библиотеке я брал самоучитель по английскому языку. Вообще, я люблю читать теоретическую литературу. В художественной слишком много текста, мне больше нравятся маленькие практические советы. Например: «Как вырастить свой огород», «Как построить баню», «Учим английский язык», «Математика для начинающих», «Физкультура», «Здоровье», «Массаж» и так далее. Еще меня интересуют книги по компьютерным программам и системам: самоучители по Adobe Premiere, Photoshop, Sony Vegas и другим.

Знания, полученные из этих книг, мне однозначно пригодились. Баню я, увы, пока не построил, но верю, что сделаю это. Но, например, в деревне я как-то вырастил три мешка картошки и помидоры.

Еще мне нравится улица Покровка: она служит хорошим местом для прогулки, здесь классно кататься на самокате и скейтборде. Я люблю кататься на велосипеде, иногда приезжаю на нем в центр Москвы прямо из Зябликова. У меня тонкоколесный спортивный Fuji Sports Classic — это велосипед с фиксированной передачей и без тормозов. Езжу я в основном по автомобильным дорогам, что, конечно, опасно, но я знаю правила дорожного движения и имею при себе знаки обозначения со шлемом. Сегодня мой велосипед разобран.

Я не любитель ходить по клубам и барам. В прошлом году я был только в Dewar’s Powerhouse — это единственное место в Москве, где здорово и классно. Я любитель потанцевать. Потанцевать под музыку, которая по ритму и темпу подходит настрою моего духа.

Не могу сказать, что в Москве комфортно жить —скорее нормально. Могло быть и лучше. Мне не нравится, что Москва стала очень большой. Я говорю не про расстояния, а про отсутствие единого городского уровня, про то, что все очень неоднородное. Хотя на самом деле основным источником жизни является сам человек. Если условия жизни не соответствуют твоим ожиданиям, то ты можешь найти в себе силы и способствовать изменению или движению в сторону хорошей жизни. Главное, чтобы рамки понимания того, что есть необходимо, соответствовали всем нормам человеческого быта и уровня потребления.