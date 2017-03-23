Антоха МС — о Чистых прудах и желтых сапогах Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге
The Village продолжает рубрику «Любимое место». В ней интересные горожане рассказывают о своих любимых местах — и если раньше это были только бары и рестораны, то теперь герои могут выбрать любые близкие им точки в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В новом выпуске — музыкант Антоха MC, чьи треки собирают сотни тысяч просмотров на YouTube, а концерты проходят по всему СНГ. Он рассказал The Village о любимом маршруте от Чистых прудов до Курского вокзала, музыкальных вкусах, своем стиле одежды и ящике с гантелями.
Про любимые места и Москву
Любое посещение театра, галереи, выставки или концерта всегда связано с прогулкой, которая для меня не менее значима, чем, например, сама театральная постановка. Прогулки по городским маршрутам доставляют мне удовольствие и порой запоминаются. Это характеризует мой жизненный взгляд: я не люблю засиживаться на месте и все время нахожусь в пути.
В Москве я часто задаюсь вопросом «Куда пойти?». И оказывается, что пойти-то некуда, остается только ехать домой. Я прихожу пешком к Курскому вокзалу, с которого удобно добираться до дома.
Маршрут прогулки обычно начинается с Чистых прудов — это прекрасное и уникальное место. Рядом находится огромное здание «Лукойла», которое меня всегда поражает. Также тут пролегают трамвайные пути, которые позволяют проехать до «Шаболовской» и далее. И, конечно, мне нравятся домики трех- и четырехэтажной постройки, которые стоят на бульваре. В одном из таких домиков жил мой приятель — художник Иван, раньше я часто заходил к нему в гости.
Среди людей всегда должен быть какой-то человек, который будет один
Следующий элемент маршрута — это прекрасная библиотека. Она компактная, уютная и при этом интересная, там можно найти классные книги и журналы. В этой библиотеке я брал самоучитель по английскому языку. Вообще, я люблю читать теоретическую литературу. В художественной слишком много текста, мне больше нравятся маленькие практические советы. Например: «Как вырастить свой огород», «Как построить баню», «Учим английский язык», «Математика для начинающих», «Физкультура», «Здоровье», «Массаж» и так далее. Еще меня интересуют книги по компьютерным программам и системам: самоучители по Adobe Premiere, Photoshop, Sony Vegas и другим.
Знания, полученные из этих книг, мне однозначно пригодились. Баню я, увы, пока не построил, но верю, что сделаю это. Но, например, в деревне я как-то вырастил три мешка картошки и помидоры.
Еще мне нравится улица Покровка: она служит хорошим местом для прогулки, здесь классно кататься на самокате и скейтборде. Я люблю кататься на велосипеде, иногда приезжаю на нем в центр Москвы прямо из Зябликова. У меня тонкоколесный спортивный Fuji Sports Classic — это велосипед с фиксированной передачей и без тормозов. Езжу я в основном по автомобильным дорогам, что, конечно, опасно, но я знаю правила дорожного движения и имею при себе знаки обозначения со шлемом. Сегодня мой велосипед разобран.
Я не любитель ходить по клубам и барам. В прошлом году я был только в Dewar’s Powerhouse — это единственное место в Москве, где здорово и классно. Я любитель потанцевать. Потанцевать под музыку, которая по ритму и темпу подходит настрою моего духа.
Не могу сказать, что в Москве комфортно жить —скорее нормально. Могло быть и лучше. Мне не нравится, что Москва стала очень большой. Я говорю не про расстояния, а про отсутствие единого городского уровня, про то, что все очень неоднородное. Хотя на самом деле основным источником жизни является сам человек. Если условия жизни не соответствуют твоим ожиданиям, то ты можешь найти в себе силы и способствовать изменению или движению в сторону хорошей жизни. Главное, чтобы рамки понимания того, что есть необходимо, соответствовали всем нормам человеческого быта и уровня потребления.
Про образ жизни и стиль
Слушатель всегда отражает исполнителя. Для меня главный источник жизни — это активный образ жизни. Я люблю гармоничность, музыкальность, мелодичность, точность, идейность, энергичность, смысловую и активизирующую составляющую жизни. Я уделяю внимание всевозможным источникам жизни и энергии, таким как спорт, здоровье, семья, любовь, школа, образование, будущее, музыка. И ко мне на концерт приходят такие же люди.
Я стараюсь соблюдать норму занятий по музыкальной части: в день я уделяю музыке от трех до пяти часов. Остальное время посвящаю домашнему быту — езжу в магазин, приобретаю разные вещи: стол, огнетушитель, замок, ключ, отвертку, сапоги любимые. Также уделяю время вопросам питания и спортивной деятельности.
В детстве я любил играть в футбол, баскетбол, волейбол и постоянно участвовал во всеразличных турнирах. Со временем мое увлечение приобрело атлетическую форму: я стал заниматься со спортивными снарядами. Сейчас я каждое утро делаю небольшую зарядку и несколько дней в неделю выполняю упражнения с гантелями.
Если у тебя проблемы с фигурой, то тебе сложно выбирать одежду, тебе нужно, чтобы было «и тут, и там». А если ты худой или подтянутый, то несложно. Зимой я ношу тулуп, летом — шорты, весной — ветровки. Курточке, в которую я одет, уже года три или четыре, а может быть, и все пять. Я приобретаю вещи во всевозможных местах: то в магазине, то в секонд-хенде, то получаю от близких, то получаю от далеких. Сегодня сырая погода, поэтому я в сапогах, мне в них не холодно.
Среди людей всегда должен быть какой-то человек, который будет один. Каждый человек по-своему уникален, главное, чтобы эта уникальность была направлена в нужное русло. А уникальны мои сапоги или нет — об этом расскажет прохожий.
Не могу сказать, что в Москве комфортно жить — скорее нормально
Я, конечно, чувствую популярность, но не могу сказать, что за последний год в моей жизни произошли глобальные изменения. Хотя недавно я обновил обои, пол и освещение в квартире. Я стараюсь регулярно благоустраивать свою квартиру, например менять лампочки и приобретать салфетки. Не так давно я нашел на улице огромный классный ящик, который потом отшлифовал, покрасил и использовал под хранение спортивного инвентаря. А зимой я понял, что мне в квартиру нужен стол, потому что плохо праздновать Новый год без стола. На антресоли я нашел четыре ножки, прикрутил их к огромному ящику, и получился достойный стол. Но сейчас я понимаю, что ему нужно найти замену, потому что он не очень удобный, да и инвентарь хранить негде.
Зимой я ношу тулуп, летом — шорты, весной — ветровки
Про музыку
В детстве у меня было несколько музыкальных дисков, среди которых могу выделить альбом «Борис Гребенщиков и Deadушки». Также, будучи подростком, я слушал Ванессу Паради, Propellerheads, Blur, Bad Balance, Мадону, Metallica и различных русских исполнителей типа «Иванушки International» и «Руки вверх!».
Сейчас я не слежу за новой музыкой и не могу выделить кого-то из исполнителей в России и СНГ. Я не слушаю ни Дорна, ни «Пасош» и не могу сказать, что мне нравится их творчество. Но когда они предложили записать совместные композиции и спросили: «Осилишь?» — я сказал: «Осилю». Я всегда выступаю за участие.
Я считаю, что лучший музыкант — это тот, которого ты знаешь и можешь случайно встретить на улице
Перед сном и в течение дня я слушаю радио «Джаз», которое представляет из себя безграничную музыкальную плоскость, поэтому я даже не могу выделить каких-то конкретных исполнителей. Порой я слушаю радио «Страна FM», где играют хитообразные композиции отечественных исполнителей.
Недавно я открыл для себя стиль музыки футворк, который теперь часто слушаю. Особенно мне нравится Aslamin, он делает интересные перепланировки песен русских исполнителей. Еще в моем плеере в последнее время играет Roots Manuva. Не знаю, откуда он родом, но ощущение, как будто из Африки. У него глубинная музыка, и мне нравится его низкий голос.
Я считаю, что лучший музыкант — это тот, которого ты знаешь и можешь случайно встретить на улице. Я бы желал, чтобы в каждом районе Москвы жил свой Антоха или Коля, или Сережа, который являлся бы зеницей и эталоном любви местных жителей.
Комментарии
Ой! За детку спасибо, я толстая седая тетка, уж порадовали, мил человек! Книжки я читаю, стараюсь, а Вы какого лешего тут делаете, на виладже, книгочей Вы наш? Кедрина в массы несете? Ан противицца народишко, минусует... к словам емлется... уж простите :) Не пыжтесь-то с кедринским языком, чё попроще массам давайте :)
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