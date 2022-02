Художница Стася Гришина — про свое пребывание в резиденции «Галереи 9Б» и новую выставку

Ранее мы рассказывали вам, как устроена «Галерея 9Б» — нижегородское арт-пространство, которое в то же время работает и как арт-резиденция. Московская художница Стася Гришина стала новым гостем галереи и 1 декабря представила там свой отчетный проект — выставку Pigment grey on the second floor. The Village Нижний Новгород пообщался со Стасей про ее опыт знакомства с Нижним, работу с образами животных и о том, как устроена выставка.