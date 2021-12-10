Художница Стася Гришина — про свое пребывание в резиденции «Галереи 9Б» и новую выставку

Про интерес к искусству

Толчком моего интереса к искусству стала учеба в московской художественной школе «стАрт», по окончании которой я поступила в Школу-студию МХАТ, на постановочный факультет, закончила ее и поступила в школу Родченко. Я все еще стараюсь следить за событиями и театральными новинками, но, к сожалению, оторвавшись от театральной среды, ты становишься посторонним зрителем и в процессе, по сути, уже не участвуешь, теряешь среду и людей, связанных с этой сферой. Раньше мне казалось, что я никогда не вернусь в театр, но иногда скучаю по профессии художника-постановщика, по суете, связанной с созданием спектакля, по коллективной работе. Однако, на постоянной основе мне пока тяжело этим заниматься, поэтому для себя я нашла другое дело, где ты предоставлен самому себе — это искусство.

Про арт-резиденцию

Опыт пребывания в арт-резиденциях у меня минимальный — я участвовала в них всего дважды. Вообще, я люблю вести оседлый образ жизни, который иногда пытаюсь изменить. Поездки вызывают у меня стресс — особенно в места, где приходится работать и привыкать к новому пространству.

В Нижний Новгород меня пригласили довольно легко. У Елены и Георгия, владельцев «Галереи 9Б» в коллекции есть несколько моих работ, которые они приобрели на аукционах, и осенью Елена написала мне и позвала на месяц пожить и поработать в галерее, я согласилась. Первые полторы недели были очень насыщенными. Сначала было личное знакомство с основателями галереи, а потом почти каждый день я узнавала достопримечательности Нижнего. Мы побывали в Кремле, Арсенале, Художественном музее, покатались на канатной дороге, прошлись по набережным, Стрелке, Рождественской. Думаю, я не первая, кого так впечатлил ландшафт города — мы ездили даже к дому Бусыгина на Автозаводе. Меня познакомили с местными художниками из студии «Тихая», с ребятами из Your mom’s knight, а также с Наташей Корец. А потом, к сожалению, я заболела на полторы недели — это отразилось на процессе работы и пребывании в резиденции, ведь все это время я находилась в галерее и буквально срасталась с пространством.