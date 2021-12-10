Художница Стася Гришина — про свое пребывание в резиденции «Галереи 9Б» и новую выставку
Ранее мы рассказывали вам, как устроена «Галерея 9Б» — нижегородское арт-пространство, которое в то же время работает и как арт-резиденция. Московская художница Стася Гришина стала новым гостем галереи и 1 декабря представила там свой отчетный проект — выставку Pigment grey on the second floor. The Village Нижний Новгород пообщался со Стасей про ее опыт знакомства с Нижним, работу с образами животных и о том, как устроена выставка.
Про интерес к искусству
Толчком моего интереса к искусству стала учеба в московской художественной школе «стАрт», по окончании которой я поступила в Школу-студию МХАТ, на постановочный факультет, закончила ее и поступила в школу Родченко. Я все еще стараюсь следить за событиями и театральными новинками, но, к сожалению, оторвавшись от театральной среды, ты становишься посторонним зрителем и в процессе, по сути, уже не участвуешь, теряешь среду и людей, связанных с этой сферой. Раньше мне казалось, что я никогда не вернусь в театр, но иногда скучаю по профессии художника-постановщика, по суете, связанной с созданием спектакля, по коллективной работе. Однако, на постоянной основе мне пока тяжело этим заниматься, поэтому для себя я нашла другое дело, где ты предоставлен самому себе — это искусство.
Про арт-резиденцию
Опыт пребывания в арт-резиденциях у меня минимальный — я участвовала в них всего дважды. Вообще, я люблю вести оседлый образ жизни, который иногда пытаюсь изменить. Поездки вызывают у меня стресс — особенно в места, где приходится работать и привыкать к новому пространству.
В Нижний Новгород меня пригласили довольно легко. У Елены и Георгия, владельцев «Галереи 9Б» в коллекции есть несколько моих работ, которые они приобрели на аукционах, и осенью Елена написала мне и позвала на месяц пожить и поработать в галерее, я согласилась. Первые полторы недели были очень насыщенными. Сначала было личное знакомство с основателями галереи, а потом почти каждый день я узнавала достопримечательности Нижнего. Мы побывали в Кремле, Арсенале, Художественном музее, покатались на канатной дороге, прошлись по набережным, Стрелке, Рождественской. Думаю, я не первая, кого так впечатлил ландшафт города — мы ездили даже к дому Бусыгина на Автозаводе. Меня познакомили с местными художниками из студии «Тихая», с ребятами из Your mom’s knight, а также с Наташей Корец. А потом, к сожалению, я заболела на полторы недели — это отразилось на процессе работы и пребывании в резиденции, ведь все это время я находилась в галерее и буквально срасталась с пространством.
Я впервые не только жила в таком открытом и большом пространстве, но могла там же и работать, не ограничивая себя ни временем, ни рабочим местом
Конечно, мне хотелось создать какой-то итоговый проект, иначе какой смысл в резиденции. Я понимала, что мне, как человеку, интересен эксперимент нахождения на чужой территории такое долгое время, а как художнику безумно хотелось отразить это в своей работе. Я впервые не только жила в таком открытом и большом пространстве, но могла там же и работать, не ограничивая себя ни временем, ни рабочим местом. Обычно я работаю дома, либо за компьютером, либо делаю малогабаритные вещи, а над какими-то крупными и сложными объектами приходится работать в мастерской, до которой в Москве нужно еще добраться. А в «Галерее 9Б» мне предоставили возможность 24/7 находиться рядом со своими объектами, создавать их в любых размерах, и использовать любые материалы, что существенно расширяет границы творческой фантазии. Даже отрыв от семьи и бытовой жизни сказался на творческом процессе — появилось чувство какого-то затворничества, благодаря чему эмоции становились более яркими, но с другой стороны и менее ясными.
Работа в резиденции подталкивает художника к экспериментам, отрывая от привычной среды и личного рабочего пространства — нет рядом знакомых «точек», где так привычно закупать или находить материал для работы, теряются привычные способы генерации творческих идей. А еще сжатые временные рамки, которые тоже влияют на процесс работы, все это — отличная почва для эксперимента.
О выставке
Мой проект воплощает образ становления, поиска своего «я», самоидентичности человека, некий путь ухода из своей среды, семьи, «родины» и возвращения к ней. Человек рождается в определенной семье, стране, среде, очень часто в период становления личности ему хочется уйти от своих корней, познать нечто новое, найти свое «я» без привязки к «родине». Этот поиск может длиться годами, но вдруг какие-то силы возвращают его «домой», наполняя внутреннее пространство любовью к тому, что было в начале становления, и от этого чувства уже трудно оторваться, да и смысл «отрыва» начинает теряться.
В последнее время я часто работаю с образами животных — через них можно раскрывать социальные и личностные проблемы, включая поэтику насилия, характер и эмоции человека, многое проявляется через взаимодействие с животными. В центре проекта — скульптура, в основе которой композиция из обезличенных животных существ. Их очень сложно идентифицировать, у них нет никаких признаков, по которым можно определить вид, с них словно сняли шкуру, отрезали уши и хвост. Они чем-то напоминают болванки-манекены, используемые таксидермистами в своей работе.
Эти скульптуры находятся в трех состояниях: движение, статика и обездвиженность — именно последнее олицетворяет действие человека, который умертвил и подвесил существо, не дав ему выбора в своих действиях. Воск, который я использовала в скульптуре, тоже является некой силой, ограничивающей выбор существа и не позволяющей ему совершать какие-либо движения.
На живописной серии изображены борзые и гончие собаки — породы, которые были выведены человеком для охоты. Предки этих собак были изъяты из естественной природной среды, в которой они тоже охотились с целью пропитания, и человек целенаправленно занимался активной селекцией, чтобы их внешний вид и характер полностью совпадал с его представлениями об идеальном охотнике-компаньоне. Но инстинкт охоты остался той нитью, которая связывает их с предками, заставляя возвращаться в естественную природную среду.
Я часто работаю с образами животных — через них можно раскрывать социальные и личностные проблемы, включая поэтику насилия, характер и эмоции человека, многое проявляется через взаимодействие с животными
Город сильно повлиял на проект, начиная с цветов и форм, и заканчивая материалами. Например, в скульптуре я использовала местный пчелиный воск, который может вызывать разные ассоциации у зрителя: как положительные эмоции, потому что воск приятно пахнет чем-то уютным и домашним, так и отрицательные — что-то слишком натуралистичное, вязкое и липкое. На мысль использовать воск меня навела фотография с изображением старого пасечника на своей пасеке, которую я увидела в Арсенале. Это было то, от чего я всегда была далека и к чему никогда не имела отношения, будучи совершенно городским жителем, но вдруг я ощутила неожиданное чувство родства и понимания того дела, которым занимается изображенный на фотографии пасечник.