Интуитивное питание, отношения с нарциссом и «Неаполитанский квартет»: любимые книги Елены Терещенковой

Rachel’s Holiday

Marian Keyes

Я люблю все книги ирландской писательницы, но эту — особенно. Может быть, потому что купила ее себе в подарок на день рождения в книжном магазине на вокзале в Вене. А может, потому что в чем-то похожа на главную героиню (например, я тоже люблю перечитывать одни и те же книги). Есть, конечно, в этой истории и то, чего в моей жизни не было никогда: Рейчел решает поддаться на уговоры семьи и отправиться в реабилитационный центр для наркоманов, не потому что у нее проблемы с наркотиками, а потому что просто хочет отдохнуть от жизни в Нью-Йорке, где в последнее время постоянно что-то идет не так.