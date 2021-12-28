Интуитивное питание, отношения с нарциссом и «Неаполитанский квартет»: любимые книги Елены Терещенковой
Совместно с кураторской библиотекой «Партнерский материал» мы будем расспрашивать совершенно разных жителей города о их любимой современной литературе — в подборке вы не найдете Достоевского или Апдайка, будем говорить только о том, что вышло за последние примерно двадцать лет. Первая героиня — переводчица и издательница Елена Терещенкова.
Rachel’s Holiday
Marian Keyes
Я люблю все книги ирландской писательницы, но эту — особенно. Может быть, потому что купила ее себе в подарок на день рождения в книжном магазине на вокзале в Вене. А может, потому что в чем-то похожа на главную героиню (например, я тоже люблю перечитывать одни и те же книги). Есть, конечно, в этой истории и то, чего в моей жизни не было никогда: Рейчел решает поддаться на уговоры семьи и отправиться в реабилитационный центр для наркоманов, не потому что у нее проблемы с наркотиками, а потому что просто хочет отдохнуть от жизни в Нью-Йорке, где в последнее время постоянно что-то идет не так.
«В царстве голодных призраков. Лицом к лицу с зависимостями»
Габор Матэ
Это лучшая книга о зависимости, которую я читала, и совсем недавно она вышла на русском языке. Габор Матэ, канадский врач, оставивший успешную частную практику ради работы в клинике для наркозависимых, подробно рассказывает о природе зависимости, механизмах ее формирования и путях решения проблемы. Не занудная, рассказывает о сложных вещах простым языком, помогает понять, что все мы от чего-то зависим и почувствовать сострадание к тем, кого в обществе принято осуждать.
«Взрослые дети эмоционально незрелых родителей»
Линдси Гибсон
Новостной портал Business Insider назвал эту книгу культурным феноменом: так часто о ней рассказывали американские пользователи социальных сетей. У нас про нее часто пишут, что такие книги, мол, нужно читать всем, и я, пожалуй, соглашусь: еще пару десятков лет назад людям в нашей стране было не до эмоциональной зрелости, важно было выжить, поэтому если ребенок был сыт, одет и ходил в школу, все уже как бы было хорошо. Книга помогает понять, что если вам было одиноко в своей семье и вы не чувствовали близости с родителями, то дело было не в вас. Это чувство одиночества может преследовать и во взрослой жизни, а «Взрослые дети» помогают найти его причины и понять, что с этим делать.
«Рабочая тетрадь по интуитивному питанию»
Эвелин Триболе и Элиза Реш
Книга от создательниц термина «интуитивное питание» и самого подхода, которая полностью изменила мои отношения с едой и собственным телом. Мне больше не приходит в голову сидеть на диетах или отказываться от каких-то продуктов, потому что они «вредные». Я не доедаю еду, если наелась, какой бы вкусной она ни была. Попыталась сейчас вспомнить, когда в последний раз переедала, и не смогла. Единственный недостаток «Рабочей тетради» — по ней нужно работать. Ну, или можно повторить мой опыт и прочитать ее восемь раз (именно столько раз я ее прочитала, пока готовила к изданию на русском языке).
«Неаполитанский квартет»
Элена Ферранте
Я не часто читаю художественную литературу, для меня такие книги — это окно в жизнь и внутренний мир других людей (героев), а мне, видимо, интереснее разбираться в своих собственных чувствах, поэтому больше люблю нон-фикшн и селф-хелп. Но эта серия настолько меня захватила, что я буквально бежала в книжный за следующей частью, как только заканчивала предыдущую.
«Уйти или остаться»
Рамани Дурвасула
Эту книгу я выпустила в этом году и для меня она особенная: я ее выбрала, потому что мне нужно было срочно понять, почему меня опять тянет в отношения с нарциссом. Я всегда выбираю для издания книги, которые отвечают на мои вопросы, но в этот раз я переводила про то, что происходило в моменте. Автор не дает готового ответа на вопрос, вынесенный в название. Вместо этого она честно рассказывает о том, что нарцисс никогда не изменится и почему нас притягивают такие люди, и предлагает инструменты и для тех, кто решит остаться, и для тех, кто захочет уйти.
«Как хочет женщина»
Эмили Нагоски
Важная книга, которая помогла мне лучше узнать и понять себя. Для меня она не только и не столько про секс, сколько про жизнь, важность контекста, желание познакомиться с собой и понять, что все мы одновременно и похожи, и уникальны.
«Выгорание»
Эмили и Амелия Нагоски
Некоторые важные идеи из предыдущей книги получили развитие в «Выгорании». Может, это совпадение, но пока я ее читала, я наконец-то начала регулярно делать зарядку и купила абонемент в фитнес-клуб. Потому что физическая нагрузка — это не только про красоту, это отличный способ завершить цикл стресса. Очень много полезной, прикладной информации.
«Три женщины»
Лиза Таддео
Еще одна художественная книга в моем списке. Купила по рекомендации блогерки, не смогла отложить в сторону, пока не дочитала. Три, казалось бы, совершенно разных истории, но для меня они все про желание и одновременно невозможность быть любимыми.
«Подходим друг другу»
Амир Левин
Книга о том, как ваш тип привязанности, сформированный в детстве, влияет на построение отношений во взрослом возрасте. Некоторые примеры в книге невольно заставляли задуматься о том, уж не следит ли кто-то за мной. Стало намного понятнее и собственное поведение, и поведение тех, кто кажется мне привлекательным.