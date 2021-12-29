Любимые новогодние фильмы редакции The Village
Традиционно под Новый год мы публикуем какие-то праздничные штуки про себя — то вспоминаем самое необычное празднование, то делимся рецептами, то тестируем хлопушки и новогодние подарки. На этот раз мы рассказываем про свои любимые новогодние фильмы, которые точно создают праздничное настроение. Может быть и вам помогут!
Илья Большаков
фотограф
«Пока ты спал»
У меня нет фильма, который бы я смотрел каждый Новый год, но есть, скажем так, наш семейный фильм, который ассоциируется у меня с праздником. Это «Пока ты спал» с Сандрой Буллок, Биллом Пуллманом и Питером Галлахером 95-го года. Помню, мы с родителями могли пересматривать его несколько раз за год. Знали все фразы и шутки наизусть и это всегда был такой наш уютный семейный ритуал. Смотрели мы его, конечно, на видеокассете, в озвучке Андрея Гаврилова. Собственно, только в этом варианте я и рекомендую его смотреть — как-то включили в дубляже и поняли, что это ну просто совсем другое кино и очарование пропадает. В общем, советую, это хороший и добрый фильм.
Стася Карпова
дизайнер
«Капитан Крюк»
На новогодние каникулы у нас с мужем есть обязательная кинопрограмма: в первую очередь — пересмотреть все три части «Властелина колец», потом, конечно же, любимые части «Гарри Поттера», какой-нибудь «Крепкий орешек» (скорее всего второй), ну а дальше уже можно положиться на кабельное и спонтанно посмотреть что-нибудь культовое, праздничное и давно забытое (и наверняка снова наткнуться на «Гарри Поттера» и «Властелина колец»). У меня еще есть стандартный набор зимних мелодрам и комедий, типа «Отпуска по обмену» и «Бриджит Джонс», которые обычно смотрю до Нового года — для настроения. Обязательно к просмотру еще что-нибудь с моим любимым Олегом Янковским, особенно «Обыкновенное чудо» — от песни волшебника у меня стабильно бегут мурашки. В этот раз в январе планирую пару дней пролежать с тазиком салата и пересмотреть всю «Игру престолов» и «Флибэг».
Но если вспоминать фильмы, которые ассоциируются именно с праздником и Новым годом, то они скорее связаны с какими-то яркими фэнтезийными впечатлениями из детства. Обычно в таком кино все происходит под Рождество и сюжет начинается со старушки, сидящей в кресле и рассказывающей на ночь сказку-быль своему внучку. Таким фильмом для меня был «Капитан Крюк» Спилберга, который я увидела в глубоком детстве абсолютно случайно по телевизору и была просто в диком восторге, а потом не могла его найти долгие годы, потому что не знала названия. Ведь тогда и интернета толком не было, а я помнила только, что он про Питера Пена, но не знала даже имена актеров. А каст там, конечно, обалденный: в роли Крюка — неузнаваемый Дастин Хоффман, за повзрослевшего Питера Пена — Робин Уильямс, ну а еще Джулия Робертс, Мэгги Смит и мужик из «Кто подставил кролика Роджера». В общем, это классный сказочный фильм о взрослении, течении времени, ценностях, семье и дружбе — советую! А если в праздники просто захочется хорошего и эмоционального кино, то можно ткнуть в любой старый фильм с Робином Уильямсом — от «Общества мертвых поэтов» и «Доброе утро, Вьетнам» до «Короля-рыбака» и «Джуманджи». Всем добро!
Алла Блисс
редактор спецпроектов
«Дневник Бриджит Джонс»
Поттериана, «Один дома», «Ирония судьбы», Шерлок (любой из них!) всегда на фоновом режиме в новогодние праздники, но поговорить я бы хотела о другом фильме — первой части в трилогии о Бриджит Джонс.
Я, честно говоря, совсем не фанат ромкомов, но в этом фильме прекрасно все, а празднично-новогодний он для меня, в первую очередь, из-за мотива перезагрузки: оставляем весь этот клубок из запутанных эмоций и мыслей где-то там, за дверью, и принимаем, что ошибаться — это нормально.
Одно лишь название — «Дневник Бриджит Джонс» вызывает настоящий фейерверк ярких образов из фильма: нелепый уродливый рождественский свитер с оленем у Дарси, «All by Myself», которая откликается в тебе настоящим караочным залпом — становится так сложно утихомирить внутреннюю поп-диву, бабулины панталоны на удачу, костюм кролика, R-E-S-P-E-C-T на моменте увольнения Бриджит из издательства (touché!), каждая секунда на сцене из пожарной части — перемотку, правда, можно пересматривать вечно, драка под «It’s Raining Men» и мое любимое — синий суп!
И вообще-то это настоящее интертекстуальное полотно: мало того, что оригинальный роман пародирует «Гордость и предубеждение», так еще и Марка Дарси играет Колин Ферт — самый каноничный мистер Дарси из романа Остин! (да и в фильме пруд пруди отсылок всяких). Дарси вообще-то не идеал: немного заносчивый и зануда, но хоть не манипулятивный засранец, как Дэниэл. Но разве возможно не влюбиться в теплоту его оленьих карих глаз и милую неловкость?
Бриджит навсегда останется в пантеоне героинь, с которыми чувствуешь особенную эмоциональную связь — да и как иначе? Совершенно очаровательная, остроумная и невозможно искренняя, а главное — не воспринимающая себя слишком серьезно. Ну да, пересматривая фильм в более зрелом возрасте, осознаешь все вот эти нездоровые звоночки: с самоуничижительным юмором, эскапизмом и фантазиями после местечкового флирта. Но нам-то, как и Дарси, Бриджит нравится такой, какая она есть.
Ну, а насчет всех этих новогодних обещаний перед собой, которые в итоге не выполняешь — всегда можно купить новый дневник и начать с чистого листа.
Олеся Гудыма
продюсер спецпроектов
«Люби меня»
Сразу скажу, что у меня тут выбор весьма специфический. Дело в том, что долгое время в детстве и подростковом возрасте основным доступным кино было только то, что показывали по федеральным каналам. И какой-нибудь СТС, где могли показывать большие голливудские фильмы (и то «после отбоя»), появился у нас, наверное, только классу к девятому.
Зато в семье были какие-то особые отношения с телеканалом НТВ. Кажется, 90% того, что смотрели родители, было именно там (и помнится, будто это был криминал на криминале). В итоге, даже выбор новогодних фильмов чаще всего падал на НТВ, по принципу «смотрите далее».
Так, в каникулы, кажется, года 2006-го помимо привычного «Президента и его внучки» на канале был обнаружен совершенно русский предновогодний фильм с непривлекательным названием «Люби меня» и каноничным для телевидения тех лет кастом: Деревянко, Ефремов, Алена Бабенко. По сюжету это своеобразная русская «Тутси» — художник рекламного агентства, пытаясь понять, какой такой визуал для марки мыла «Люби меня» хочет от него новая суровая начальница, решает узнать ее поближе под видом домработницы. Ну и тут всяческая простейшая и от того комичная классика: в Марочку (переодетого домработницей Тамарой Деревянко) влюбляется изначально ухаживающий за начальницей неприятный мужлан Ефремов, начальница (Бабенко) находит в ней близкую подружку и раскрывается с самых «неожиданных сторон», а лучший друг нашего художника — барный шансонье в исполнении Гарика Сукачева, будто подчеркивает истинную маскулинность героя, переодетого девушкой.
Сейчас, кажется, абсолютно плохое кино, но почему-то так тронуло в детстве, что до сих пор помню некоторые диалоги, фразы и интонации. Из него, кстати узнала, что такое пирамида потребностей Маслоу, когда художнику предъявили, что все его творческие поиски для рекламы обычного мыла — чушь и надо помнить, что говорит Маслоу «А что он говорит?» — «Помыться!»
Не скажу точно, сколько еще новогодних каникул подряд я пересматривала этот фильм (все по тому же НТВ), но класса до девятого точно. Кстати, я никогда в школьном возрасте не думала, что буду работать с рекламой, но на телевидении середины нулевых, много всякого запомнилось про рекламщиков и все было интересно. В общем, если хочется в праздники чего-то простого, наивного и романтичного — «Люби меня» отличный вариант.
Марк Григорьев
шеф-редактор
«Бедная Саша»
Кассету (пиратскую, естественно, переписанную) с этим фильмом папа притащил домой в 1997 году перед Новым годом и помню, что мы как-то моментально кино полюбили и смотрели его по паре-тройке раз в месяц, поэтому знаю его наизусть!
Даже если не циклиться на детских воспоминаниях, а посмотреть более-менее объективно и на расстоянии — это добрая и хорошо написанная история, качественная режиссерская работа (ранний Кеосаян, пока не начал работать на пропаганду, вообще был очень крутым комедийным режиссером — можно вспомнить, например, «Ландыш серебристый» или «Президента и его внучку») с крутейшим кастом (скользкий злодей Гаркалин, бизнес-леди Глаголева, Збруев в главной роли — совершенно родной и «свой», у него вообще это всегда получается, он почему-то ощущается таким приятным, пусть и дальним, но родственником) и саундтреком (фадеевская «Сестричка», «О любви» Чижа на титрах и «Будет так всегда» Свиридовой — навсегда в сердце).
Я вообще очень люблю 1997 год в нашем кино — он был очень богат на шедевры и просто крепкие фильмы. Можно, наверное, это объяснить экономическими и чисто житейскими причинами, атмосферой — вот только-только миновало тяжелое начало девяностых и все начали поднимать голову перед ударом августа 98-го, поэтому и снимали изо всех сил, да и как отлично снимали! Муратовские «Три истории», первый «Брат», «Вор» Чухрая, культовая бандитская комедия «Мама, не горюй», «Время танцора» Миндадзе, трогательная и почти позабытая «Американка», наш нуар «Упырь», «Страна глухих» Тодоровского, новогодняя же «Сирота казанская» и вот, «Бедная Саша», очень характерная для времени и места, рисующая ту самую пышную, едва отпраздновавшую 850-летний юбилей, докризисную, предновогоднюю Москву, которая при всем своем явном богатстве, этим богатством и пестротой не бесит, но только лишь умиляет.
Маша Гончарова
главный редактор
«Зигзаг удачи»
Конечно, фоном в преддверии Нового года я смотрю и «Один дома», и «Вам письмо» с «Чародеями», но есть пара фильмов, которые для меня прям новогодние-новогодние. Один из них — «Зигзаг удачи» про незадачливого фотографа Володю Орешникова, который взял из кассы взаимопомощи (слова-то какие!) деньги, купил на них лотерейный билет и выиграл 10 тыщ, а коллектив фотоателье, где он работает, посчитал это несправедливостью и решил выигрыш поделить, а Володю вообще из коллектива и из выигрыша изгнать. Очень советское кино со всеми вытекающими, да и герой не слишком симпатичным становится, особенно когда большие деньги кружат голову и он зажимает бабки на шубу любимой женщине, но я его как-то посмотрела по телеку лет в десять утром 31 декабря и он меня очень развеселил, особенно предложения «пропить эти шальные деньги и устроить гигантский сабантуй» от ретушера в исполнении Буркова.
Фильм про ожидание праздника в городе, про людей, которые к этому празднику готовятся, кажется, завернешь к любому в гости и тебе вручат как минимум мандарин. Всех в этом фильме как-то жалко и с детства мне стало понятно, что Новый год вообще не про веселье, а про какую-то грустную печаль. Ну и мое любимое оттуда: «Вот вы, Иван Степанович, думаете, некрасивая я. Но ведь это всё не так. Просто у меня денег не хватает. Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильке, ажурные чулки, костюм джерси, белое модное пальто… Да меня любой бы в жены взял, и не ходила бы с таким охламоном, как вы». А ещё, мне кажется, это совершенно золотые времена Рязанова — он только снял «Берегись автомобиля» и «Дайте жалобную книгу», а до всенародного новогоднего хита про Надю Шевелеву и Женю Лукашина остается семь лет.