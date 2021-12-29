Любимые новогодние фильмы редакции The Village

Алла Блисс

редактор спецпроектов

«Дневник Бриджит Джонс»

Поттериана, «Один дома», «Ирония судьбы», Шерлок (любой из них!) всегда на фоновом режиме в новогодние праздники, но поговорить я бы хотела о другом фильме — первой части в трилогии о Бриджит Джонс.

Я, честно говоря, совсем не фанат ромкомов, но в этом фильме прекрасно все, а празднично-новогодний он для меня, в первую очередь, из-за мотива перезагрузки: оставляем весь этот клубок из запутанных эмоций и мыслей где-то там, за дверью, и принимаем, что ошибаться — это нормально.

Одно лишь название — «Дневник Бриджит Джонс» вызывает настоящий фейерверк ярких образов из фильма: нелепый уродливый рождественский свитер с оленем у Дарси, «All by Myself», которая откликается в тебе настоящим караочным залпом — становится так сложно утихомирить внутреннюю поп-диву, бабулины панталоны на удачу, костюм кролика, R-E-S-P-E-C-T на моменте увольнения Бриджит из издательства (touché!), каждая секунда на сцене из пожарной части — перемотку, правда, можно пересматривать вечно, драка под «It’s Raining Men» и мое любимое — синий суп!

И вообще-то это настоящее интертекстуальное полотно: мало того, что оригинальный роман пародирует «Гордость и предубеждение», так еще и Марка Дарси играет Колин Ферт — самый каноничный мистер Дарси из романа Остин! (да и в фильме пруд пруди отсылок всяких). Дарси вообще-то не идеал: немного заносчивый и зануда, но хоть не манипулятивный засранец, как Дэниэл. Но разве возможно не влюбиться в теплоту его оленьих карих глаз и милую неловкость?

Бриджит навсегда останется в пантеоне героинь, с которыми чувствуешь особенную эмоциональную связь — да и как иначе? Совершенно очаровательная, остроумная и невозможно искренняя, а главное — не воспринимающая себя слишком серьезно. Ну да, пересматривая фильм в более зрелом возрасте, осознаешь все вот эти нездоровые звоночки: с самоуничижительным юмором, эскапизмом и фантазиями после местечкового флирта. Но нам-то, как и Дарси, Бриджит нравится такой, какая она есть.

Ну, а насчет всех этих новогодних обещаний перед собой, которые в итоге не выполняешь — всегда можно купить новый дневник и начать с чистого листа.