На открытии фестиваля Gamma выступит Hauschka

Фестиваль Gamma состоится в Петербурге с 19 по 22 июля 2018 года. Место проведения пока не раскрывается. В прошлом году основное действие Gamma проходило на территории пивоваренного завода имени Степана Разина.

Ранее организаторы фестиваля объявили первую десятку хедлайнеров. Среди них: дуэт Ancient Methods, Loscil, Cio D'or, Питер Бродерик и другие.