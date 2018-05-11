10 марта, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Новости11 мая 2018

На открытии фестиваля Gamma выступит Hauschka Концерт пройдет 19 июля в «неожиданном месте»

На открытии фестиваля Gamma выступит Hauschka

На открытии фестиваля электронной музыки Gamma выступит немецкий неоклассический композитор Hauschka. Концерт-открытие пройдет 19 июля в «неожиданном месте».

Настоящее имя Hauschka — Фолькер Бертельманн. Он является одним из самых узнаваемых в мире артистов «препарированного фортепиано». Работы Hauschka разнообразны по формату: помимо сольных записей и коллабораций, он активно пишет музыку к фильмам и театральным постановкам. Более десяти лет Бертельманн курирует ежегодный экспериментальный фестиваль фортепианной музыки Approximation в Дюссельдорфе. Hauschka часто сравнивают с Эриком Сати и Джоном Кейджем, а ремиксы на его треки звучат на модных танцполах.

Билеты на концерт-открытие можно приобрести на официальном сайте фестиваля. Стоимость — 900 рублей. Количество билетов ограничено.

В Петербурге Hauschka выступал в 2015 году на «Эрарта-сцене».

 Фестиваль Gamma состоится в Петербурге с 19 по 22 июля 2018 года. Место проведения пока не раскрывается. В прошлом году основное действие Gamma проходило на территории пивоваренного завода имени Степана Разина.

Ранее организаторы фестиваля объявили первую десятку хедлайнеров. Среди них: дуэт Ancient Methods, Loscil, Cio D'or, Питер Бродерик и другие.

Источник: m_division

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях
Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях Рассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах
Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях

Заводы стоят: Как в Петербурге проводят рейвы в промышленных зданиях
Рассказываем о командах m_division и Roots United, которые организуют музыкальные фестивали на бывших заводах и в газгольдерах

Три новых петербургских клуба на бывших заводах
Три новых петербургских клуба на бывших заводах «Клуб», «КПД» и Blank — здесь вы будете танцевать этим летом
Три новых петербургских клуба на бывших заводах

Три новых петербургских клуба на бывших заводах
«Клуб», «КПД» и Blank — здесь вы будете танцевать этим летом

Фестиваль Stereoleto объявил новую волну артистов
Фестиваль Stereoleto объявил новую волну артистов
Фестиваль Gamma пройдет в Петербурге с 19 по 22 июля
Фестиваль Gamma пройдет в Петербурге с 19 по 22 июля

Тэги

Событие

Места

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Что стоит купить про запас прямо сейчас

Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

Какие бизнесы (пока) остаются в России

Сможем ли мы улететь из России

Первая полоса

Что стоит купить про запас прямо сейчас
Что стоит купить про запас прямо сейчас Лекарства, кофе, косметику и не только
Что стоит купить про запас прямо сейчас

Что стоит купить про запас прямо сейчас
Лекарства, кофе, косметику и не только

Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить
Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить «Чем ближе общество к режиму выживания и войнам, тем больше распространена комплексная травма»
Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить

Что такое комплексное посттравматическое расстройство и как с ним жить
«Чем ближе общество к режиму выживания и войнам, тем больше распространена комплексная травма»

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

Какие бизнесы (пока) остаются в России
Какие бизнесы (пока) остаются в России От «Авито» до «Стокманна»
Какие бизнесы (пока) остаются в России

Какие бизнесы (пока) остаются в России
От «Авито» до «Стокманна»

Сможем ли мы улететь из России
Сможем ли мы улететь из России И пользоваться авиасообщением внутри страны
Сможем ли мы улететь из России

Сможем ли мы улететь из России
И пользоваться авиасообщением внутри страны

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили И что по закону положено пострадавшим пассажирам
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
И что по закону положено пострадавшим пассажирам

Подпишитесь на рассылку