На открытии фестиваля Gamma выступит Hauschka Концерт пройдет 19 июля в «неожиданном месте»
На открытии фестиваля электронной музыки Gamma выступит немецкий неоклассический композитор Hauschka. Концерт-открытие пройдет 19 июля в «неожиданном месте».
Настоящее имя Hauschka — Фолькер Бертельманн. Он является одним из самых узнаваемых в мире артистов «препарированного фортепиано». Работы Hauschka разнообразны по формату: помимо сольных записей и коллабораций, он активно пишет музыку к фильмам и театральным постановкам. Более десяти лет Бертельманн курирует ежегодный экспериментальный фестиваль фортепианной музыки Approximation в Дюссельдорфе. Hauschka часто сравнивают с Эриком Сати и Джоном Кейджем, а ремиксы на его треки звучат на модных танцполах.
Билеты на концерт-открытие можно приобрести на официальном сайте фестиваля. Стоимость — 900 рублей. Количество билетов ограничено.
В Петербурге Hauschka выступал в 2015 году на «Эрарта-сцене».
Фестиваль Gamma состоится в Петербурге с 19 по 22 июля 2018 года. Место проведения пока не раскрывается. В прошлом году основное действие Gamma проходило на территории пивоваренного завода имени Степана Разина.
Ранее организаторы фестиваля объявили первую десятку хедлайнеров. Среди них: дуэт Ancient Methods, Loscil, Cio D'or, Питер Бродерик и другие.
Источник: m_division