Новые возможности приложения и сайта Ural Music Night

Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге объявил полную программу и выпустил обновленные версии сайта и приложения, в которых можно составить свой маршрут. На презентации видно, что может сделать пользователь на новых ресурсах.

Помимо визуала, изменись маршруты фестиваля. У пользователей есть возможность самостоятельно составить программу, используя любой выбранный параметр: исполнителей, жанр, тип площадки и другие особенности. Также можно воспользоваться готовыми решениями, созданными партнерами и организаторами фестиваля — например, вскоре на сайте появится маршрут от The Village.

Уже известно про 75 утвержденных сцен фестиваля, 25 из которых будут под открытым небом, другие же переместятся в клубы и бары. Концерты будут проходить в периметре улиц Луначарского – Куйбышева – Московская – Челюскинцев. Первый концерт фестиваля состоится в аэропорту «Кольцово» днем, хедлайнером этой площадки станет группа «Ромарио».