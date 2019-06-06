Новые возможности приложения и сайта Ural Music Night Уральская Ночь Музыки представила обновления приложения и сайта, на котором можно составить свой маршрут
Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге объявил полную программу и выпустил обновленные версии сайта и приложения, в которых можно составить свой маршрут. На презентации видно, что может сделать пользователь на новых ресурсах.
Помимо визуала, изменись маршруты фестиваля. У пользователей есть возможность самостоятельно составить программу, используя любой выбранный параметр: исполнителей, жанр, тип площадки и другие особенности. Также можно воспользоваться готовыми решениями, созданными партнерами и организаторами фестиваля — например, вскоре на сайте появится маршрут от The Village.
Уже известно про 75 утвержденных сцен фестиваля, 25 из которых будут под открытым небом, другие же переместятся в клубы и бары. Концерты будут проходить в периметре улиц Луначарского – Куйбышева – Московская – Челюскинцев. Первый концерт фестиваля состоится в аэропорту «Кольцово» днем, хедлайнером этой площадки станет группа «Ромарио».
Посмотреть обновленный сайт можно по ссылке, а скачать приложение — в AppStore и Google Play
Напомним, что в Ночи Музыки примут участие группы Shortparis, JazzRausch BigBand, Grupo Fantasma, Ивана Бессонова, «Эпидемия» и Litlle Big в сквере у Театры драмы. Также недавно стало известно про концерт ЛСП и еще шести хэдлайнеров, концерт группы Brainstorm в сквере у Театра драмы, а также визит лондонских андерграундных электронщиков из Ninja Tune. После были анонсированы еще девять музыкантов из разных стран мира и Хаски и группой «Грот».
Источник: Ural Music Night
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