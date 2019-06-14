Образовательный портал GeekBrains проведет четыре вебинара с участием своих студентов и преподавателей. Занятия по программированию, дизайну, маркетингу и менеджменту пройдут с 17 по 20 июня.

На них специалисты пообщаются со зрителями, ответят на их вопросы и решат практическую задачу по конкретному направлению, например сверстают макет с использованием Grid Layout или создадут в графическом редакторе прототип приложения для заказа кофе.

Каждый урок начинается в 20:00. Принять участие можно бесплатно, по предварительной регистрации.