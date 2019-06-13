Торговый центр «Авиапарк» запустит серию бесплатных концертов неоклассической музыки.

Первое из трех выступлений состоится в воскресенье, 16 июня. Услышать можно будет петербургского композитора Игоря Хабарова и тайваньский камерный ансамбль Cicada. Начнется концерт в 19:00 на третьем этаже торгового центра.

Всего запланировано три выступления. Об участниках следующих концертов, которые пройдут в июле и августе, организаторы сообщат позже.