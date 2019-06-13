Новости13 июня 2019
«Авиапарк» запустит серию бесплатных концертов неоклассической музыки На первом выступит композитор Игорь Хабаров и тайваньский камерный ансамбль Cicada
Торговый центр «Авиапарк» запустит серию бесплатных концертов неоклассической музыки.
Первое из трех выступлений состоится в воскресенье, 16 июня. Услышать можно будет петербургского композитора Игоря Хабарова и тайваньский камерный ансамбль Cicada. Начнется концерт в 19:00 на третьем этаже торгового центра.
Всего запланировано три выступления. Об участниках следующих концертов, которые пройдут в июле и августе, организаторы сообщат позже.
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