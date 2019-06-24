Николай Коляда станет членом федерального общественного совета при комитете по культуре

Госдума позвала уральского драматурга Николая Коляду стать членом общественного совета при комитете по культуре. Режиссер из Екатеринбурга опубликовал приглашение у себя в соцсетях.

Письмо подписано председателем комитета Еленой Ямпольской. Авторы учли «безусловные заслуги Коляды перед российской культурой», а главное его открытую позицию по ключевым вопросам общественной, политической, духовной жизни, поэтому и пригласили его в комитет. В посте драматург подтвердил, что согласен стать членом организации.

«Согласен, такой напишу ответ. Помолчите вы там, в углу!», — написал Коляда в соцсетях