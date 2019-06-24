Николай Коляда станет членом федерального общественного совета при комитете по культуре Уральского драматурга позвала Госдума
Госдума позвала уральского драматурга Николая Коляду стать членом общественного совета при комитете по культуре. Режиссер из Екатеринбурга опубликовал приглашение у себя в соцсетях.
Письмо подписано председателем комитета Еленой Ямпольской. Авторы учли «безусловные заслуги Коляды перед российской культурой», а главное его открытую позицию по ключевым вопросам общественной, политической, духовной жизни, поэтому и пригласили его в комитет. В посте драматург подтвердил, что согласен стать членом организации.
«Согласен, такой напишу ответ. Помолчите вы там, в углу!», — написал Коляда в соцсетях
Напомним, что общественный совет при комитете по культуре создали в январе 2019 года. Сейчас в нем 25 участников — к первоначальному составу из 22 двух участников уже присоединились церковный писатель митрополит Тихон, дрессировщик Эдгард Запашный и певец Сергей Шнуров.
Источник: Николай Коляда
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